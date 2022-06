Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Unterägeri: Rega-Einsatz nach Arbeitsunfall Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug.

Auf einer Baustelle ist ein Baugerüst eingestürzt (Mitteilung vom Dienstag, 14.06.2022, 16:39 Uhr).

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Gestern, 16:39 Uhr

Auf einer Baustelle ist ein Baugerüst eingestürzt. Ein Arbeiter wurde lebensbedrohlich verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital eingeliefert werden.

Am Dienstagnachmittag (14. Juni 2022), kurz nach 13:30 Uhr, war ein Bauarbeiter auf einer Baustelle an der «Alte Landstrasse» in der Gemeinde Unterägeri mit dem Aufbau eines Gerüstes beschäftigt gewesen. Aus zurzeit noch ungeklärten Gründen stürzte das Gerüst ein und riss den 38-jährigen Arbeiter aus rund sechs Metern Höhe mit sich. Bei diesem Sturz erlitt der Mann lebensbedrohliche Verletzungen.

Durch die Feuerwehr Unterägeri wurde das umgestürzte Gerüst gesichert und der Verunfallte geborgen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde der 38-Jährige mit einem Rettungshelikopter der REGA in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Die Ursache für den Einsturz des Gerüstes wird durch die Zuger Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug ermittelt.

Im Einsatz standen mehrere Angehörige der Feuerwehr Unterägeri sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der REGA und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 13:30 Uhr

Eine Autofahrerin hat drei Thujahecken durchbrochen, ist in eine Hausmauer geprallt und über drei Gartensitzplätze gefahren. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist beträchtlich.

Bei einem Fahrmanöver auf einem Parkplatz an der Dorfstrasse in Allenwinden hat am Montagnachmittag (13. Juni 2022), um 16:00 Uhr, eine 76-jährige Fahrzeuglenkerin die Kontrolle über ihr Auto verloren. Das Fahrzeug durchbrach daraufhin eine erste Thujahecke und prallte gegen die dortige Hausfassade. Nachdem das Auto zwei weitere Thujahecken durchbrochen hat und über drei Gartensitzplätze gefahren ist, kam es schliesslich in einem der Gärten zum Stillstand.

Da sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen im Freien aufgehalten haben, wurde niemand verletzt. Auch die Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt. Der Sachschaden am Auto, an der Hausfassade, den Grünanlagen sowie an den beschädigten Gegenständen beträgt mehrere Zehntausend Franken.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Zuger Polizei untersucht.

Quelle: Zuger Polizei

Gestern, 09:29 Uhr

Ein 10-jähriges Mädchen ist beim Überqueren einer Strasse von einem Auto angefahren und erheblich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend (13. Juni 2022), kurz nach 16:45 Uhr, an der Oberneuhofstrasse in der Gemeinde Baar. Beim Überqueren der Strasse wurde ein 10-jähriges Mädchen frontal von einem Auto erfasst. Dabei verletzte sie sich erheblich. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde das Mädchen in ein ausser-kantonales Spital überführt.

ZeugenaufrufDa der genaue Unfallhergang noch unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41). Als Zeugin gesucht wird insbesondere eine Frau, die das verletzte Kind von der Strasse trug und im ersten Moment betreute. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernte sie sich von der Unfallstelle.

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 12.06.2022, 08:41 Uhr

Am Samstagabend ist auf dem Chamer Veloweg in Zug ein E-Bike-Lenker gestürzt. Er wurde dabei erheblich verletzt und mit einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Am Samstagabend (11. Juni 2022), kurz vor 20.30 Uhr, fuhr ein 77-jähriger E-Bike-Lenker auf dem Chamer Veloweg in Zug Richtung Cham. Dabei stürzte er im Bereich der Velounterführung Höhe Steinhauserstrasse und verletzte sich erheblich. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann mit einem Rettungshelikopter der REGA in ein ausserkantonales Spital geflogen. Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar und wird untersucht.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 09.06.2022, 17:55 Uhr

Ein Autofahrer ist am Steuer eingeschlafen und in zwei Autos geprallt. Verletzt wurde niemand. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstagmittag (9. Juni 2022) kurz nach 13:15 Uhr hat sich auf der Autobahn A4 vor der Verzweigung Rütihof ein Unfall mit drei Autos ereignet. Ein 48-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Rotkreuz/Luzern, als er am Steuer einnickte. Das Fahrzeug touchierte daraufhin das Heck des vor ihm fahrenden Autos. Beim Ausweichmanöver prallte der 48-Jährige in ein weiteres Fahrzeug. Durch die Kollision kam dieses ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und prallte in die Mittelleitplanke. Der Unfallverursacher überquerte in der Folge die Fahrbahnen und kam auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Alle beteiligten Personen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 30 000 Franken. Ein privates Abschleppunternehmen musste alle Fahrzeuge aufladen und abtransportieren.

Während der Unfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 09.06.2022, 14:27 Uhr

Bei einer Personenkontrolle haben Einsatzkräfte bei einem Mann Haschisch gefunden. Diensthund Harvey fand später auch noch Kokain.

Am Donnerstag (9. Juni 2022) haben Einsatzkräfte im Bereich des Hafens in der Stadt Zug einen Mann kontrolliert. Dabei stiessen sie in seiner Umhängetasche auf einen Block Haschisch. Die insgesamt 98 Gramm haben einen Wert von rund 1000 Franken. Bei der anschliessenden Durchsuchung seiner Wohnung spürte Diensthund Harvey eine Kleinmenge Kokain auf.

Der 54-jährige Mann muss sich wegen des Besitzes und Konsums von Betäubungsmitteln bei der Staatsanwaltschaft verantworten.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 09.06.2022, 08:14 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen (9. Juni 2022) ist auf einem Balkon einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei sind kurz vor 05:00 Uhr mehrere Meldungen eingegangen, dass es an der Metallstrasse in der Stadt Zug brenne. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Balkon eines Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) bekämpfte das Feuer mit einem Atemschutztrupp und konnte ein Ausweiten der Flammen verhindern sowie das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich eine Person in der betroffenen Wohnung. Der 63-jährige Mann konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Aus Sicherheitsgründen wurden weitere zehn Personen aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert. Sie konnten nach den Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. Nicht mehr bewohnbar ist hingegen die vom Balkonbrand betroffene Wohnung.

Während der Löscharbeiten mussten die Metallstrasse teilweise gesperrt werden. Die Brandursache steht noch nicht fest und wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt.

Im Einsatz standen 25 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug, der Feuerwehrinspektor sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 05.06.2022, 09:12 Uhr

Am Samstagnachmittag (4. Juni 2022) ist es auf Zuger Strassen zu drei Verkehrsunfällen gekommen. Eine Mofalenkerin sowie ein Velofahrer wurden verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich um 14:00 Uhr auf der Rischerstrasse in der Gemeinde Risch. Ein 38-jähriger Rennradfahrer fuhr in Richtung Buonas, als er gegen den Randstein prallte und zu Fall kam. Dabei verletzte er sich und musste durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert werden.

Kurz nach 15:00 Uhr ereignete sich auf der Drälikerstrasse in der Gemeinde Hünenberg der zweite Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Frau befand sich mit einer elfköpfigen Gruppe und mit gemieteten Mofas auf einem Ausflug. Bei einem Fahrmanöver stürzte sie selbstständig und verletzte sich. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde die 26-Jährige ins Spital eingeliefert.

Beim dritten Verkehrsunfall ist es zu einer Auffahrkollision mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 30-jähriger Autofahrer fuhr kurz vor 16:30 Uhr auf der Zugerstrasse in Sihlbrugg in Richtung Hirzel. Unmittelbar nach dem dortigen Kreisverkehr bemerkte er ein von rechts, auf der Sihlbruggstrasse kommendes Fahrzeug. Um eine mögliche Kollision zu vermeiden, bremste er sein Auto langsam bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender Motorradlenker reagierte rechtzeitig und hielt ebenfalls an. Ein 68-jähriger Autofahrer realisierte die Verkehrssituation jedoch zu spät, prallte in das Motorrad und schob dieses nach vorne in das stehende Auto.

Sämtliche Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 20`000 Franken. Während der Unfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Quelle: Zuger Polizei