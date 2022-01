Polizeimeldungen Schwyz Blaulicht-Ticker - Wangen: Sachschaden bei Brand in Werkstatt Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Schwyz

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Schwyz:

Am Donnerstag, 13. Januar 2022, ging bei der Kantonspolizei Schwyz um 9.15 Uhr die Meldung ein, dass in einem Gewerbebetrieb an der Seestrasse in Wangen ein Brand ausgebrochen sei. Ein Mitarbeiter des Betriebs bemerkte das Feuer in einer Werkstatt und versuchte dieses mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Feuerwehr Wangen konnte den Brand löschen.

Der 42-jährige Arbeiter wurde aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Donnerstag, 13.01.2022 (Link)

---

Am Mittwoch, 12. Januar 2022, ereignete sich zwischen 18 und 20 Uhr in Wilen bei Wollerau ein Einbruchdiebstahl. Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt in eine Wohnung eines Terrassenhauses und durchsuchte sie. Die Täterschaft entwendete Schmuck und Mäntel im Wert von mehreren Zehntausend Franken.

Aufmerksamkeit kann Einbruchdiebstähle verhindern! Die Bevölkerung ist aufgerufen, der Kantonspolizei Schwyz unter Telefon 041 819 29 29 verdächtige Wahrnehmungen zu melden. Diese können sein:

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Donnerstag, 13.01.2022 (Link)

---

Am Mittwoch, 12. Januar 2022, ist in Einsiedeln um 14.30 Uhr ein Pferd ausgebrochen und überrannte drei Personen. Eine 68-jährige Frau erlitt erhebliche, eine 38-jährige Frau und ein einjähriges Kind leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte sie ins Spital. Das Pferd galoppierte weiter bis nach Gross, wo es von einem Landwirt eingefangen werden konnte.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Mittwoch, 12.01.2022 (Link)

---

Am Donnerstag, 6. Januar 2022, startete ein Sportflugzeug um 15.30 Uhr vom Flughafen Wangen. Während des Starts kam es aus bislang nicht geklärten Gründen zu einem Leistungsabfall, weshalb das Flugzeug abstürzte. Der Pilot konnte rund 100 Meter vom Ufer entfernt im Zürichsee notwassern. Ein in der Nähe fahrender Bootsführer beobachtete den Unfall und barg den Piloten. Der 49-Jährige war unterkühlt, aber blieb unverletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Das Flugzeug konnte vom Seerettungsdienst Pfäffikon zum Ufer gezogen und anschliessend von der Feuerwehr Wangen mithilfe eines Krans geborgen werden. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Donnerstag, 06.01.2022 (Link)

---

Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr am Montag, 3. Januar 2022, kurz vor 17.30 Uhr aus einem Parkfeld rückwärts auf die Bahnhofstrasse in Küssnacht. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorbeifahrenden Motorroller. Dessen 58-jähriger Lenker erlitt erhebliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst hospitalisiert.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Dienstag, 04.01.2022 (Link)

---