Polizeimeldungen Schwyz Blaulicht-Ticker - Zentralschweiz: Start in eine sichere Motorradsaison Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Schwyz

Die folgenden Meldungen stammen von der Kantonspolizei Schwyz:

Mit den steigenden Temperaturen beginnt für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer die schönste Zeit des Jahres. Der Beginn der Motorradsaison hat aber auch seine Tücken und birgt ein erhöhtes Unfallrisiko. Bereiten Sie sich gezielt und rechtzeitig auf den Saisonstart vor.

Wer freut sich nicht, wenn die Tage wieder länger und die Temperaturen milder werden? Für diejenigen, die das Motorrad noch nicht aus dem Winterschlaf hervorgeholt haben, fangen die Vorbereitungen bestimmt bald an. Motorradfahrerinnen und -fahrer sind einem hohen Unfallrisiko ausgesetzt. Man ist schnell unterwegs, hat eine schmale Silhouette und das Motorrad hat keine Knautschzone. Daher ist in den Medien immer wieder von schweren Unfällen zu lesen, vor allem nach sonnigen Wochenenden. Bereiten Sie sich entsprechend auf die neue Saison vor.

Tipps für eine sichere und unfallfreie Motorradsaison

Die Zentralschweizer Polizeikorps wünschen euch viel Spass, einen guten Start und eine unfallfreie Töff-Saison!

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Mittwoch, 26.04.2023 (Link)

Am Samstagnachmittag, 22. April 2023, führte die Kantonspolizei Schwyz auf der Wägitalstrasse in Siebnen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Von den insgesamt 214 gemessenen Fahrzeugen war im Schnitt jedes Zehnte zu schnell unterwegs, davon 16 Motorräder.

In der Zeit von 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr passierten vier Motorräder mit einer Netto-Geschwindigkeit zwischen 82 km/h und 89 km/h und ein Personenwagen mit 83 km/h das Messgerät. Erlaubt sind auf diesem Streckenabschnitt 50 km/h.

Die fünf Fahrzeuglenkenden müssen sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten und mit einem Führerausweisentzug rechnen.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Montag, 24.04.2023 (Link)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22./23. April 2023, hat ein vorerst Unbekannter in Euthal zahlreiche Randleitpfosten beschädigt und sich nicht um den angerichteten Schaden gekümmert.

Der Verursacher, ein 16-jähriger Jugendlicher, konnte durch die Kantonspolizei Schwyz ermittelt werden und ist geständig. Er hat am frühen Sonntagmorgen mit einem landwirtschaftlichen Motorkarren 22 Randleitpfosten beschädigt und muss sich vor der 5. Abteilung der Staatsanwaltschaft (Jugendstrafsachen) des Kantons Schwyz verantworten.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Montag, 24.04.2023 (Link)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22./23. April 2023, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker auf der Rüti- und Schmalzgrubenstrasse in Euthal zahlreiche Randleitpfosten umgefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Kantonspolizei Schwyz, Telefonnummer 041 819 29 29, zu melden.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Sonntag, 23.04.2023 (Link)

Regierungsrat Xaver Schuler, Vorsteher des Sicherheitsdepartementes, hat auf Antrag des Polizeikom-mandos Andrea Senn per 1. November 2023 zur neuen Chefin Recht ernannt. Sie wird Nachfolgerin von Oberst Bruno Suter, welcher per 1. Februar 2023 zum neuen Kommandanten gewählt wurde. Andrea Senn ist 46 Jahre alt und in der Gemeinde Schwyz aufgewachsen. Sie hat nach Abschluss des Gymnasiums/Kollegiums Schwyz an der Universität Zürich Rechtswissenschaft studiert und mit dem Lizentiat abgeschlossen. Im Jahr 2006 hat sie das Rechtsanwaltspatent des Kantons Schwyz erworben und an der Hochschule Luzern im 2008 den Studienlehrgang Forensics erfolgreich absolviert. Seit 2011 ist Andrea Senn als Staatsanwältin im Kanton Zürich tätig, aktuell bei der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat. Mit der Funktionsübernahme wird Andrea Senn per 1. November 2023 zum Hauptmann befördert.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Donnerstag, 20.04.2023 (Link)

In der Nacht auf Dienstag, 18. April 2023, ist in einem Café an der Bahnhofstrasse in Brunnen aus bisher nicht geklärten Gründen ein Brand ausgebrochen, welcher zu starker Rauchentwicklung führte. Personen wurden keine verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Zur Klärung der Brandursache wurde das Forensische Institut Zürich beigezogen.

Kurz nach Mitternacht erhielt die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz die Meldung, dass aus einem Café in Brunnen starker Rauch steigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ingenbohl konnten das Feuer rasch löschen. Als Vorsichtsmassnahme war der Rettungsdienst ebenfalls vor Ort.

Aus Sicherheitsgründen wurden die Bewohner des Gebäudes evakuiert. Sie haben die Nacht in einem Hotel oder bei Bekannten verbracht.

Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und im Verlaufe des Vormittages das Forensische Institut Zürich beigezogen.

Im Einsatz standen die Kantonspolizei Schwyz, die Feuerwehr Ingenbohl, der Rettungsdienst und das Forensische Institut Zürich.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Dienstag, 18.04.2023 (Link)

Am Sonntagmorgen, 16. April 2023, ereignete sich auf der Satteleggstrasse in Willerzell eine Selbstkollision eines Personenwagens. Der 24-jährige Lenker wurde beim Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug landete stark beschädigt im Fischbach.

Um 3 Uhr morgens verlor der Autofahrer bei Schneefall im Bereich «Unter Burket» in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Personenwagen. Dieser kollidierte mit dem Brückengeländer und rutschte in den Fischbach. Das Auto kam seitlich liegend zum Stillstand.

Der Verunfallte konnte das Fahrzeug selber verlassen. Er wurde durch Drittpersonen entdeckt und in einer ersten Phase betreut. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ärztlichen Kontrolle ins Spital.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz ordnete beim Verunfallten eine Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis wurde dem Beschuldigten abgenommen.

Die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln musste wegen auslaufender Flüssigkeit am Unfallort und beim Einfluss in den Sihlsee eine Ölsperre errichten.

Neben der Kantonspolizei Schwyz, dem Rettungsdienst und der Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln stand auch ein privater Abschleppdienst im Einsatz.

Quelle: Kantonspolizei Schwyz, Sonntag, 16.04.2023 (Link)

