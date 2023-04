Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Zug: Ein Vorfall, zwei Versionen – Zeugenaufruf Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug.

Heute, 10:10 Uhr

Am Samstagmorgen kam es auf der Industriestrasse in Zug zu einem Disput zwischen zwei Autofahrern. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagmorgen (15. April 2023), um ca. 10.45 Uhr, fuhren ein grauer Volvo-Kombi und ein weisser Lexus-SUV auf der Industriestrasse in Zug Richtung Baar und hielten Höhe Ahornstrasse hintereinander an. Der Volvo-Lenker stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug und begab sich zum weissen Lexus-SUV hinter ihm.

Über die darauffolgenden Vorkommnisse gehen die Aussagen der beiden Pw-Lenker auseinander. Der einen Version zufolge soll der Lexus-Lenker den Volvo-Lenker angefahren und dabei am Oberschenkel verletzt haben, bevor er die Unfallstelle mit überhöhtem Tempo verlassen habe. Der anderen Version zufolge soll der Volvo-Lenker nach seinem Schikane-Stopp wütend auf den Lexus-SUV zugegangen sein und mit den Händen auf dessen Motorhaube geschlagen haben, worauf der Lexus-Lenker an diesem vorbei- und weggefahren sei.

Zeugenaufruf

Aufgrund der komplett unterschiedlichen Aussagen der beiden Pw-Lenker sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41).

Gestern, 10:30 Uhr

Am Freitagabend ist auf der Autobahn A4 in Cham ein Auto in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand Totalschaden.

Am Freitagabend (14. April 2023), um ca. 20.30 Uhr, fuhr ein Autofahrer von Zug herkommend auf der Autobahn A4 in Cham Richtung Luzern. Unmittelbar nach der Blegikurve stellte er im Fahrzeuginnern eine Rauchentwicklung fest und fuhr auf den Pannensteifen. Als er aus dem Auto stieg, verdichtete sich der Rauch und es loderten Flammen aus den Lüftungsschlitzen. Kurz darauf brach im Motorenraum des Autos ein Feuer aus und der Lenker wählte den Notruf.

Die umgehend ausgerückten Angehörigen der Stützpunktfeuerwehr der Stadt Zug (FFZ) konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Zwar konnte ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeugs vermieden werden, es erlitt jedoch einen Totalschaden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei untersucht. Im Vordergrund steht eine technische Ursache.

Während den Löscharbeiten und dem Abtransport des Autos musste der Verkehr einspurig am Brandort vorbeigeführt werden.

Mittwoch, 12.04.2023, 09:07 Uhr

Ein Autolenker ist bei einer Auffahrkollision verletzt worden. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstag (6. April 2023), gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Sihlbruggstrasse in Baar, in Richtung Sihlbrugg, zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Ein 36-jähriger Lenker musste anhalten, weil der Verkehr stockte. Der nachfolgende 38-jährige Autofahrer reagierte zu spät und prallte in das vor ihm fahrende Fahrzeug. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Zusammenstoss leicht. Der Rettungsdienst Zug brachte ihn zur Kontrolle ins Spital, das er später wieder verlassen konnte. Während der Sachverhaltsaufnahme und bis die Fahrbahnen gereinigt waren, kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 20 000 Franken.

Mittwoch, 05.04.2023, 07:50 Uhr

Wegen einer in der Fahrzeugtüre eingeklemmten Jacke wurde eine Frau von einem Auto mitgerissen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Donnerstagmorgen, den 30. März 2023, um ca. 10:00 Uhr in der Zuger Innenstadt. Eine 49-jährige Frau stieg im Bereich der Industrie- / Gotthardstrasse aus einem Uber-Taxi und klemmte dabei ihre Jacke in der hinteren, rechten Fahrzeugtüre ein. Wenige Augenblicke später fuhr der Autofahrer los und die Frau wurde mitgerissen.

Als der 63-jährige Taxifahrer den Vorfall bemerkte, hielt er an, stieg aus und lief zur Frau. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Personen setzte der Mann seine Fahrt fort und die Frau begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Am Montag (3. April 2023) meldete die verletzte 49-jährige Frau den Unfall nachträglich der Zuger Polizei.

ZeugenaufrufDa die beiden Beteiligten unterschiedliche Aussagen zum genauen Unfallhergang machen, sucht die Polizei Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können, sind gebeten, sich bei der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41).

Dienstag, 04.04.2023, 09:46 Uhr

Im Morgenverkehr ist es zu einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto gekommen. Mit erheblichen Verletzungen musste der Zweiradlenker ins Spital eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen (4. April 2023), kurz vor 06:30 Uhr. Ein 51-jähriger Autofahrer beabsichtigte von der Luzernerstrasse nach links in die Rothusstrasse einzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer von Hünenberg See kommend auf der Luzernerstrasse in Richtung Rotkreuz.

In der Folge kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer heftigen Kollision, bei der sich der Motorradfahrer erheblich verletzte. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Montag, 03.04.2023, 14:38 Uhr

Ein junger Motorradlenker, der zu schnell unterwegs gewesen ist, wollte sich mit einer riskanten Fahrweise der Polizeikontrolle entziehen. Er konnte ermittelt und am Wohnort vorübergehend festgenommen werden.

Am Sonntagmittag (2. April 2023), kurz vor 11:45 Uhr, haben Einsatzkräfte der Zuger Polizei an der Maschwanderstrasse in Hünenberg eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei registrierten sie ein Motorrad, welches ausserorts zu schnell unterwegs war und wollten dieses zur Kontrolle stoppen. Der Lenker missachtete jedoch das Haltezeichen eines Polizisten und setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Der Zweiradlenkende reagierte auch bei der anschliessenden Nachfahrt der Polizeipatrouille weder auf das Sondersignal noch auf die Frontmatrix «Stop Polizei». Mit einer rasanten und riskanten Fahrweise fuhr er via Knonau (ZH), Cham, Hünenberg und weiter in Richtung Rotkreuz. Dabei missachtete er mehrmals die Verkehrsvorschriften, indem er unter anderem die Höchstgeschwindigkeit massiv überschritt, ein Rotlicht missachtete und ein Fahrzeug über das Trottoir überholte. Zudem hatte er das Kennzeichen seines Motorrades teilweise abgeklebt. Aufgrund der Verhältnismässigkeit und um keine Personen zu gefährden, entschlossen sich die Einsatzkräfte, die Nachfahrt in Cham zu beenden.

Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen führten die Einsatzkräfte wenig später zum Halter des Motorrades. Der 16-Jährige konnte an seinem Wohnort im Kanton Zug angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Nach der polizeilichen Einvernahme wurde er am Sonntagabend in die Obhut seiner Eltern übergeben. Für sein Fehlverhalten muss er sich vor der Jugendanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. Diese hat die Auswertung der Blut- und Urinprobe sowie die Sicherstellung des Motorrades angeordnet. Zudem wurde ihm der Lernfahrausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Montag, 03.04.2023, 09:43 Uhr

Im Anschluss an das Playoff-Halbfinalspiel zwischen dem EV Zug und Genève-Servette am Sonntagabend (2. April 2023) ist es zu gegenseitigen Provokationen gekommen. Um die beiden Fanlager zu trennen, musste Reizstoff eingesetzt werden.

Nach Spielschluss ist es an der Allmendstrasse, vor dem Gästesektor, zwischen den beiden Fanlagern zu gegenseitigen Provokationen und Beschimpfungen gekommen. Um ein direktes Aufeinandertreffen der rivalisierenden Fangruppen zu verhindern, mussten die Einsatzkräfte der Zuger Polizei Reizstoff einsetzen.

In Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst des EV Zug gelang es schliesslich, die Lage zu beruhigen und Ausschreitungen zu unterbinden. Nach bisherigen Kenntnissen wurden keine Personen verletzt. Auch konnten Sachbeschädigungen verhindert werden.

Sonntag, 02.04.2023, 18:59 Uhr

Am Sonntagnachmittag (2. April 2023) ist in einem Dachstock eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist beträchtlich.

Kurz nach 15:45 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass der Dachstock eines Einfamilienhauses an der Maiackerstrasse in der Gemeinde Neuheim brennen würde. Unverzüglich wurden die Feuerwehren Neuheim, Menzingen sowie die Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) aufgeboten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort befanden sich die Bewohner der Liegenschaft, drei Erwachsene sowie zwei Kinder, bereits im Freien. Sie blieben unverletzt.

Die Löscharbeiten wurden mit mehreren Atemschutztrupps von aussen und von innen in Angriff genommen. Dabei wurde auch eine Autodrehleiter der Stützpunktfeuerwehr Zug eingesetzt. Es gelang den Feuerwehren, dass Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Um letzte Glutnester beseitigen zu können, musste ein Teil des Daches abgedeckt werden.

Der Brand, dessen Ursache noch unklar und Gegenstand einer Untersuchung durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei ist, hat einen beträchtlichen Schaden hinterlassen. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Für die Brandbekämpfung standen insgesamt rund 60 Angehörige der Feuerwehren Neuheim, Menzingen und der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) im Einsatz. Sie wurden vor Ort durch mehrere Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, des Feuerwehrinspektorats, der Gemeinde Neuheim und der Zuger Polizei unterstützt.

