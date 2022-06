Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Zug: Haschischblock gefunden Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug.

Heute, 14:27 Uhr

Bei einer Personenkontrolle haben Einsatzkräfte bei einem Mann Haschisch gefunden. Diensthund Harvey fand später auch noch Kokain.

Am Donnerstag (9. Juni 2022) haben Einsatzkräfte im Bereich des Hafens in der Stadt Zug einen Mann kontrolliert. Dabei stiessen sie in seiner Umhängetasche auf einen Block Haschisch. Die insgesamt 98 Gramm haben einen Wert von rund 1000 Franken. Bei der anschliessenden Durchsuchung seiner Wohnung spürte Diensthund Harvey eine Kleinmenge Kokain auf.

Der 54-jährige Mann muss sich wegen des Besitzes und Konsums von Betäubungsmitteln bei der Staatsanwaltschaft verantworten.

Quelle: Zuger Polizei

Heute, 08:14 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen (9. Juni 2022) ist auf einem Balkon einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei sind kurz vor 05:00 Uhr mehrere Meldungen eingegangen, dass es an der Metallstrasse in der Stadt Zug brenne. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Balkon eines Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) bekämpfte das Feuer mit einem Atemschutztrupp und konnte ein Ausweiten der Flammen verhindern sowie das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich eine Person in der betroffenen Wohnung. Der 63-jährige Mann konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Aus Sicherheitsgründen wurden weitere zehn Personen aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert. Sie konnten nach den Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. Nicht mehr bewohnbar ist hingegen die vom Balkonbrand betroffene Wohnung.

Während der Löscharbeiten mussten die Metallstrasse teilweise gesperrt werden. Die Brandursache steht noch nicht fest und wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt.

Im Einsatz standen 25 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug, der Feuerwehrinspektor sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 05.06.2022, 09:12 Uhr

Am Samstagnachmittag (4. Juni 2022) ist es auf Zuger Strassen zu drei Verkehrsunfällen gekommen. Eine Mofalenkerin sowie ein Velofahrer wurden verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich um 14:00 Uhr auf der Rischerstrasse in der Gemeinde Risch. Ein 38-jähriger Rennradfahrer fuhr in Richtung Buonas, als er gegen den Randstein prallte und zu Fall kam. Dabei verletzte er sich und musste durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert werden.

Kurz nach 15:00 Uhr ereignete sich auf der Drälikerstrasse in der Gemeinde Hünenberg der zweite Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Frau befand sich mit einer elfköpfigen Gruppe und mit gemieteten Mofas auf einem Ausflug. Bei einem Fahrmanöver stürzte sie selbstständig und verletzte sich. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde die 26-Jährige ins Spital eingeliefert.

Beim dritten Verkehrsunfall ist es zu einer Auffahrkollision mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 30-jähriger Autofahrer fuhr kurz vor 16:30 Uhr auf der Zugerstrasse in Sihlbrugg in Richtung Hirzel. Unmittelbar nach dem dortigen Kreisverkehr bemerkte er ein von rechts, auf der Sihlbruggstrasse kommendes Fahrzeug. Um eine mögliche Kollision zu vermeiden, bremste er sein Auto langsam bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender Motorradlenker reagierte rechtzeitig und hielt ebenfalls an. Ein 68-jähriger Autofahrer realisierte die Verkehrssituation jedoch zu spät, prallte in das Motorrad und schob dieses nach vorne in das stehende Auto.

Sämtliche Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 20`000 Franken. Während der Unfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Quelle: Zuger Polizei

Samstag, 04.06.2022, 11:21 Uhr

Die Zuger Polizei hat einen Fahrzeuglenker erwischt, der viel zu schnell unterwegs war. Dem Mann droht ein längerer Führerausweisentzug.

Bei einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle hat die Zuger Polizei am Freitagnachmittag (3. Juni 2022) auf der Rigistrasse einen Autofahrer registriert, der mit einer Netto-Geschwindigkeit von 105 km/h vom Ortsteil Inwil in Richtung Baar unterwegs war. Der 54-jährige Schweizer überschritt damit die auf diesem Streckenabschnitt erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um 45 Stundenkilometer.

Dem fehlbaren Lenker droht ein mehrmonatiger Führerausweisentzug. Zudem muss er sich für seine Schnellfahrt bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 03.06.2022, 16:06 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft hat auf einer Baustelle mehr als 200 Meter Stromkabel im Wert von rund 20`000 Franken gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Donnerstagabend (2. Juni 2022), ca. 17:30 Uhr bis Freitagmorgen (3. Juni 2022), ca. 06:00 Uhr, hat eine unbekannte Täterschaft im Bereich «Blegi» in Rotkreuz zwei Stromkabel von einer Länge von einmal 170 Metern und einmal 50 Metern gestohlen. Der Deliktsbetrag beträgt rund 20`000 Franken.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die beiden Stromkabel an einer Verteilerkabine sowie einem Baustromverteilerkasten angeschlossen. Die Täterschaft hat die jeweiligen Sicherungen entfernt und anschliessend die beiden Stromkabel an beiden Enden durchtrennt und abtransportiert.

Aufgrund der grossen Menge muss davon ausgegangen werden, dass die Diebe mit einem Kleintransporter oder Lieferwagen vorgefahren sind. Die Zuger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

ZeugenaufrufPersonen, die im Gebiet «Blegi» in der Gemeinde Rotkreuz ungewöhnliche Fahrzeugbewegungen oder verdächtige Personen festgestellt haben, sind gebeten, sich bei der Zuger Polizei zu melden (T 041 728 41 41).

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 03.06.2022, 14:05 Uhr

Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle von einer Leiter gestürzt und hat sich verletzt.

Der Unfall hat sich am Freitagmorgen (3. Juni 2022), kurz vor 08:30 Uhr, auf einer Baustelle an der Neuhofstrasse in Neuheim ereignet. Um Verschalungselemente zu entfernen, stand ein Arbeiter auf einer Leiter. Als der 49-Jährige herunterstieg, verlor er den Halt und fiel aus einer Höhe von rund 1.5 Metern auf den Betonboden. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde er mit erheblichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital eingeliefert.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 03.06.2022, 11:40 Uhr

In den letzten Wochen hat die Zuger Polizei drei Männer und eine Frau festgenommen, die Betäubungsmittel mitführten und verkauften. Gegen alle vier Beschuldigten hat die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet.

Einsatzkräfte der Zuger Polizei haben am Dienstag, den 3. Mai 2022 in der Stadt Zug wie auch drei Wochen später, am Dienstag, den 24. Mai 2022 in der Gemeinde Baar zwei Drogenübergaben beobachtet. In der Folge wurde die mutmassliche Drogenhändlerin angehalten, kontrolliert und festgenommen. In der Befragung gab die 24-jährige Schweizerin zu, in beiden Fällen Kleinmengen an Kokain verkauft zu haben.

Ebenfalls am Dienstag, den 24. Mai 2022 trat ein Mann in der Zuger Innenstadt als Drogenhändler aktiv in Erscheinung. Nach einer erfolgten Übergabe wurde der 26-jährige Mann aus Guinea angehalten und festgenommen. In seinen Effekten sowie bei der durch die Zuger Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung konnten die Einsatzkräfte gesamthaft rund 50 Gramm Kokain sicherstellen. Gemäss den bisherigen Ermittlungen dürften die Frau und der Mann gemeinsam mit Betäubungsmitteln gehandelt haben.

Zwei weitere mutmassliche Drogendealer wurden am Freitagabend (27. Mai 2022) in der Gemeinde Rotkreuz anlässlich einer Fahrzeugkontrolle festgenommen. In ihrem Auto fanden die Einsatzkräfte ein Minigrip mit rund 50 Ecstasy-Tabletten, rund 50 Gramm Marihuana und Bargeld in der Höhe von 5`000 Franken. Bei der ebenfalls durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug angeordneten Hausdurchsuchung wurden zudem Kleinmengen Marihuana und Haschisch sowie Restmengen von Kokain sichergestellt. Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 31-jährigen Schweizer sowie einen 24-jährigen Nordmazedonier.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat gegen alle vier Beschuldigte ein Strafverfahren wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 03.06.2022, 09:42 Uhr

Mit Alkohol im Blut sind am späten Donnerstagabend sowie am frühen Freitagmorgen zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Für beide Männer war die Fahrt zu Ende.

In der Nacht auf Freitag (3. Juni 2022), kurz nach Mitternacht, hat eine Polizeipatrouille bei der Zugerstrasse in der Gemeinde Baar einen Autofahrer kontrolliert. Die beim 38-jährigen Mann durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1.52 mg/l. Der Führerausweis wurde ihm zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Ebenfalls nicht mehr weiterfahren durfte ein paar Stunden später ein 45-jähriger Autofahrer. Bei einer Verkehrskontrolle an der Florastrasse in der Gemeinde Baar am Freitagmorgen (3. Juni 2022), um 07:00 Uhr, fiel sein Atemalkoholtest mit 0.63 mg/l ebenfalls positiv aus. Auch er musste seinen Führerausweis vor Ort abgeben.

Beide Männer müssen sich zudem bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Quelle: Zuger Polizei