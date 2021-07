Polizeimeldungen Zug Blaulicht-Ticker – Zug: Massive Gewässerverschmutzung - Ermittlungen sind im Gang Die wichtigsten Polizei- und Verkehrsmeldungen aus dem Kanton Zug.

Nach einer Meldung über eine Verschmutzung in der Lorze mussten durch die Feuerwehr mehrere Ölsperren eingerichtet werden (Mitteilung vom Dienstag, 06.07.2021, 20:33 Uhr). ZVG/Zuger Polizei

(chm)

Die folgenden Mitteilungen stammen von der Zuger Polizei:

Heute, 20:33 Uhr

Nach einer Meldung über eine Verschmutzung in der Lorze mussten durch die Feuerwehr mehrere Ölsperren eingerichtet werden. Ein Fischsterben war nicht erkennbar. Die Untersuchungen nach dem Verursacher laufen.

Am Dienstagabend (6. Juli 2021), kurz vor 17:30 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Bürger eine oberflächliche Gewässerverschmutzung in der Lorze festgestellt. Umgehend wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) aufgeboten.

Als Sofortmassnahme wurde durch die FFZ bei der Einmündung der Lorze in den Zugersee sowie bei der Einmündung des Göblikanals in die Lorze mehrere Ölsperren errichtet. Anschliessend wurde das noch unbekannte Medium mit dem Ölabscheidesystem abgesaugt.

Ein Fischsterben oder andere Auffälligkeiten waren im Gewässer nicht erkennbar. Zu Handen des kantonalen Amtes für Umwelt (AfU) wurden Wasserproben entnommen.

Gemäss den bisherigen Ermittlungen ist die Substanz durch den Göblikanal in die Lorze geflossen. Von wo die Substanz in den unterirdischen Kanal gelangte, ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen nach dem Verursacher sind im Gang. Bislang liegen keine Hinweise vor.

Im Einsatz standen 25 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug sowie Mitarbeitende des Amts für Umweltschutz, des Amts für Wald und Wild sowie der Zuger Polizei.

Quelle: Zuger Polizei

Heute, 10:37 Uhr

Ein alkoholisierter Junglenker hat in der Nacht die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen die Mauer einer Liegenschaft geprallt. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht auf Dienstag (6. Juli 2021), kurz vor 02:00 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Artherstrasse von Zug kommend Richtung Walchwil. Unmittelbar nach der «Badeanstalt Trubikon» in Oberwil bei Zug verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen den Randstein des Trottoirs und anschliessend in die Mauer der dortigen Liegenschaft.

Obwohl sein Fahrzeug stark beschädigt war, fuhr der Lenker in Richtung Walchwil weiter. Nach mehreren Hundert Metern stoppte er jedoch und konnte von den Einsatzkräften kontrolliert werden. Der beim 18-Jährigen durchgeführte Atemalkoholtest fiel mit einem Wert von 0.57 mg/l positiv aus. Der Führerausweis auf Probe wurde ihm zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Er muss sich zudem bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Der Unfallverursacher wie auch sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Quelle: Zuger Polizei

Sonntag, 04.07.2021, 15:04 Uhr

Nach einem Tauchgang klagte ein 42-jähriger Mann über Unwohlsein. Er wurde mit der REGA in eine ausserkantonale Spezialklinik geflogen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmittag (4. Juli 2021), kurz nach 12:45 Uhr beim «Tauchplatz Grafstatt» in der Gemeinde Walchwil. Ein 42-jähriger Mann befand sich mit drei weiteren Personen im Zugersee auf einem Tauchgang. Als sie zusammen das Ufer erreichten, klagte der Mann über Unwohlsein. Daraufhin alarmierten die erfahrenen Taucher umgehend die Rettungskräfte.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde der 42-Jährige mit der REGA in eine ausserkantonale Spezialklinik geflogen.

Die genauen Umstände des Vorfalls werden nun untersucht.

Während der Patientenbergung musste die Zugerstrasse vollständig gesperrt werden.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 02.07.2021, 20:10 Uhr

Auf der Sinserstrasse hat ein Traktor den Vortritt missachtet, worauf es zu einer Kollision mit einem Auto gekommen ist. Zwei Personen, darunter ein Kind, wurden verletzt und mussten ins Spital eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag (2. Juli 2021), kurz nach 15:15 Uhr, beim «Zollhaus» in Hünenberg. Ein 48-jähriger Autofahrer fuhr auf der Sinserstrasse von Sins kommend Richtung Cham. Gleichzeitig beabsichtigte ein 21-jähriger Lenker eines Traktors samt Anhänger von der Drälikonerstrasse nach links in die Sinserstrasse einzubiegen. Dabei kam es auf der Kreuzung zu einem heftigen Zusammenstoss zwischen den beiden Fahrzeugen.

Während der Traktorfahrer unverletzt blieb, wurden der Autofahrer wie auch ein 8-jähriger Knabe, der sich im ebenfalls im Auto befand, verletzt. Der Rettungsdienst Zug überführte beide ins Spital.

Am Auto entstand Totalschaden. Insgesamt beträgt der Sachschaden mehrere Zehntausend Franken. Die genaue Unfallursache wird untersucht.

Quelle: Zuger Polizei

Freitag, 02.07.2021, 15:02 Uhr

Am vergangenen Wochenende sind bei einem Feuer zahlreiche Swisscomkabel zerstört worden. Gemäss den bisherigen Ermittlungen steht ein fahrlässiges Verhalten im Vordergrund.

Unterhalb der Bärenbrücke in der Gemeinde Cham ist es in der Nacht zum Sonntag (27. Juni 2021) zu einem Brand gekommen. Dabei wurden mehrere Swisscomkabel zerstört (vgl. Medienmitteilung Nr. 120 / 2021). Gemäss den Untersuchungen der Zuger Polizei kann eine technische Ursache ausgeschlossen werden. Im Zentrum der Ermittlungen steht aktuell ein fahrlässiges Verhalten.

Die Ermittlungen zum möglichen Verursacher sind im Gang.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 01.07.2021, 14:46 Uhr

Zwei Knaben sind auf dem Weg zur Schule von einem Auto erfasst worden. Beide wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen (1. Juli 2021), kurz nach 09:30 Uhr, bei der Kreuzung Langgasse/Rigistrasse in der Gemeinde Baar. Eine 60-jährige Autofahrerin fuhr auf der Langgasse in Richtung Baar Zentrum. Nachdem sie aufgrund der Verkehrslage im Kreuzungsbereich kurz anhalten musste, übersah sie beim Wiederanfahren zwei Schüler, die die Marktgasse auf dem dortigen Fussgängerstreifen überquerten.

Die beiden 8- und 9-jährigen Knaben wurden daraufhin vom Auto erfasst und verletzt. Während der Jüngere mit dem Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert wurde, begab sich der Ältere zusammen mit Familienangehörigen selbstständig in ärztliche Kontrolle.

Die genaue Unfallursache wird untersucht.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 01.07.2021, 09:05 Uhr

Am Mittwochabend (30. Juni 2021) ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lernfahrer und einem Velofahrer gekommen. Da die Beteiligten unterschiedliche Aussagen machen, sucht die Polizei Zeugen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18:30 Uhr auf der Zugerstrasse in Steinhausen, unmittelbar beim Kreisel bei der Durchgangsstation. Ein 56-jähriger Velofahrer prallte aus noch nicht bekannten Gründen in das Heck eines vor ihm fahrenden Autos. Dieses Fahrzeug wurde von einem 17-jährigen Lernfahrer gelenkt.

Beim Zusammenprall und dem anschliessenden Sturz verletzte sich der Zweiradlenker und musste mit dem Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert werden. Der Fahrzeuglenker wie auch seine Begleitperson blieben unverletzt.

ZeugenaufrufDa die beteiligten Personen widersprüchliche Aussagen zum Geschehen machen, sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei (T 041 728 41 41) zu melden.

Quelle: Zuger Polizei

Donnerstag, 01.07.2021, 08:38 Uhr

Bei einem missglückten Fahrmanöver ist ein Autofahrer in die Hausfassade einer Metzgerei gefahren. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist beträchtlich.

Am Mittwochabend (30. Juni 2021), kurz nach 16:15 Uhr, fuhr ein 85-jähriger Fahrzeuglenker aus einem Parkplatz einer Metzgerei rückwärts auf die Aegeristrasse in Zug. Um einem herannahenden Velofahrer, der in Richtung Zug fuhr, Platz zu machen, wollte er wieder vorwärts in den Parkplatz fahren.

Dieses Fahrmanöver misslang jedoch und sein Auto prallte gegen ein dort parkiertes Auto sowie in die Mauer des Verkaufsgeschäftes. Weder der Lenker noch weitere Personen wurden verletzt. Der angerichtete Sachschaden beträgt insgesamt mehrere Zehntausend Franken.

Der beim Unfallverursacher durchgeführte Atemalkoholtest verlief negativ. Der Führerausweis wurde ihm zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Quelle: Zuger Polizei