Klub der jungen Geschichten Blut ist dicker als Wasser! Darja Bellomusto, Luzern, 3. Oberstufe

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was

dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Die Kirchenglocken läuteten im Hintergrund. “Das sind Totenglocken,” dachte Vincenzo. “Da hat es wieder einer der Lombardis erwischt - gut so.” Der Sohn des Senioren Russo, der Stadt Milano, lief schnell von einer Gasse zur anderen, bis er auf etwas gegen stosste. Er schaute zu Boden und sah eine Gestalt.

Mamma mia, was zum Teufel ist denn das, meint Vincenzo. Da am Boden lag eine verhüllte Gestalt, bewegte sich und sagte, ,,Ce cazzo, mach deine Augen mehr auf!’’ Vincenzo schaute zu Boden und fragte: » Was bist du? Die Gestalt antwortete sauer: ,,Ich bin ein Mädchen, falls du das nicht sehen kannst. ,, Es ist dunkel draussen, kleines. Ich bin übrigens Vincenzo, aber du kannst mich auch Vinnie nennen. Und was ist dein Name?’’ fragte Vinnie freundlich und neigte sich zum Boden hin. Das Mädchen sagte langsam: ,,Mein Name ist Romina. Du kannst mich auch Minna nennen.’’Was machst du schönes Mädchen an einem Abend ganz alleine am Boden?’’ wunderte sich Vinnie. Romina (Anastasia) wollte etwas sagen, doch dann ertönten die Kirchenglocken wieder. Die beiden schauten sich gleichzeitig tief in die Augen. Vinnie sagt nur ganz knapp, er müsse schnell nach Hause gehen.

Vincenzo macht sich wieder auf den Weg. Romina (Anastasia) schaute ihm noch lange hinterher.

Romina (Anastasia) dachte sich, Vincenzo, er trägt teure Kleidung, hat glänzende Schuhe an und seine Haare sitzen perfekt. In dieser Stadt habe ich heute noch nicht so viele Menschen, vor allem junge Menschen gesehen, die so aussehen. Er könnte zu den Russos gehören? Zu der reichsten Familie ganz Milanos?

Romina (Anastasia Lombardi) entschloss sich, sich auf den Weg zu machen und ihm zu folgen. Sie wollte wissen, ob ihre Vermutung stimmte.

Romina (Anastasia) murmelte leise vor sich hin, ,,Er läuft so stolz, seine Haltung ist so gerade, wie eine Kerze und seine Schritte immer schön im Takt.’’

Vinnie bog bei der letzten Abbiegung ab und schloss ein grosses Tor auf.

Romina (Anastasia) fragte sich, ob das etwa sein Haus sei, wo er wohne. Sie lag richtig, er war der Sohn des grossen Russos. Ich habe es gefunden, das wird Herrn Sconosciuto sehr gefallen, meinte sie.

TimeSkip: 2 Tage später veranstalten die Russos einen Diplomatenball.

Das Haus der Russos war festlich geschmückt. Viele nobel gekleidete Leute fahren in polierten Kutschen vor. Wer Rang und Namen in der Stadt hatte, war eingeladen und erschien. Die Russos veranstalten einen Diplomatenball, zur Festigung der Macht ihrer Familie. Ausserdem soll Vincenzo, der Sohn des Seniors, eine Frau finden.

Senior Russo fragt seinen Sohn, ob er bereit sei. Vinnie antwortete nicht, sondern kam mit einem eleganten Anzug aus seinem Zimmer.

Am Ball sah er sehr viele Mädchen, er sollte sich bis um 24:00 Uhr entscheiden, wen er heiraten wolle. Viele Mädchen fragten ihn, um zu tanzen. Natürlich machte er das auch den ganzen Abend lang. Nach einer kurzen Trink- und Essenspause ging er zum Abort.

Danach, auf dem Weg zurück, sah er ein Mädchen mit langem lockigem Haar. Ihm kamen diese Locken sehr bekannt vor. Doch dieses Mädchen verschwand schnell hinter der Ecke. Er verfolgte sie. Das Mädchen stand still, weil sie nicht weiter konnte. Vinnie fragte sie: ,, verzeihen kleines aber kenne wir uns?’’ Das Mädchen antwortete ziemlich leise, ,,ich denke nicht’’ Vinnie bittet sie, sich umzudrehen, damit er ihr Gesicht sehen kann. Das Mädchen weigerte sich einen kurzen Moment, doch dann drehte sie sich um. Vinnie konnte seinen Augen nicht glauben , es war das Mädchen, das er vor kurzem auf der Strasse getroffen hatte. ,,Romina bist du es?’’ fragte er. Romina (Anastasia) nickte kurz. Vinnie wollte wissen, warum sie hier sei und ob sie mit ihm tanzen wolle. Romina (Anastasia) antwortete nicht. Er nahm ihre Hand und schaute ihr tief in die Augen. Sie laufen schnell, sodass niemand vom Haus sie weggehen sah. Auf einer Bank, am Waldrand, nahmen sie Platz. Sie sprachen sehr lange zusammen und verbrachten einen schönen Abend.

Obwohl Anastasia romantische Gefühle für den schönen Fürstensohn in ihr aufkeimen fühlte, vergass sie ihre Mission nicht. An ihre eigene Familie denkend, nutzte sie die Gelegenheit, um an die begehrten Informationen zu kommen.

“Ach, Vincenzo. Sind alle Männer in deiner Familie so schön, wie du?”, fragte Romina hinterlistig.

Geschmeichelt antwortete der Junge: “Als mein Vater noch jung war, war er ein richtiger Schürzenjäger.”

“Dein Vater? Ein bewundernswerter Mann. So reich…” Sie machte eine nachdenkliche Pause. “Wie viele Mädchen, finde ich reiche Männer sehr attraktiv. Erzählst du mir die Geschichte, wie deine Familie so reich geworden ist?” fragte sie mit klimpernden Augen.

Vinnie sagte nichts, sondern stand auf, nahm ihre Hand und lief mit ihr in den Wald. Nach einer Weile standen die beiden vor einer grossen Felswand. Vinnie fragte sie leise, ob sie Geheimnisse für sich behalten könne. Anastasia schüttelte ihren Kopf. Der Senioren Sohn klappte eine Falltüre auf. Die beiden stiegen durch eine glitschige Treppe nach unten. Anastasia konnte ihren Augen nicht glauben, als sie sah, was er ihr zeigen wollte. Es war eine riesige grosse Goldmine. überall lagen Kisten, gefüllt mit Gold und andern wertvollen Mineralien. ‘’ Vincenzo, sag nicht das alles gehört deiner Familie!’’ sagte Anastasia mit offenem Mund. ‘’Oh doch, meine Liebe, alles das, was du hier siehst, gehört meiner Familie. Die Lombardis, wollten uns schon oft alles klauen, doch geschaft haben sie es noch nie!’’ So eine Lüge, du Arschloch, dachte sich Anastasia. Sie bemühte sich, ihn nicht in seine aufgeblasene, grosse, hässliche Klappe zu schlagen. Jedoch lächelte sie ihn nur an. “Das ist wirklich unglaublich”, sagte sie stattdessen. ,,Ich denke, ich muss langsam wieder vor die Kirche gehen, um zu betteln», meinte sie. Die beiden gingen zur Kirche, sie verabschiedeten sich mit einem kurzen Kuss und verschwanden.

Anastasia rannte so schnell wie möglich zu ihrem Vater, dem Senioren Lombardi. Sie erzählte ihm von dem Haus, in dem die Russos wohnen, die grosse Mine mit dem vielen Gold, Edelsteinen und den Sprengstoffen.

Am nächsten Morgen, als die Kumpels der Russos in die Mine steigen wollten, trafen sie auf eine grosse Überraschung.

Sie sahen in die rauchenden Läufen von Gewehren, die auf sie gerichtet waren. «Halt, kein Zutritt für euch.» ,,Das gehört nun den Lombardis.” sagte der Hauptmann der Truppe. Hinter den Soldaten tauchte der grosse Senior mit seiner Tochter auf. ,,Ihr habt den Hauptmann gehört, die Lombardis übernehmen nun Milano.’’ Vincenzo sah seine geliebte “Obdachlose” an der Seite des Senioren Lombardi. Sie schauten sich tief in die Augen, Vincenzo mit ganz viel Wasser und Anastasia mit einem Grinsen.