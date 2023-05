Klub der jungen Geschichten Blutiges Geschäft Nancy Borboën, Ebikon, 6. Primar

(chm)

Ich war mir absolut sicher, dass bei dieser Mission nichts schiefgehen konnte. Leider zu sicher. Mein Vater hatte mir endlich einen Teil der Firma überlassen, als ich dazu bereit war. Es war gefährlich jeder könnte einfach sterben, doch ich riskierte es. Überall waren Sensoren. Jede falsche Bewegung könnte meinen Tod bedeuten. Der Druck erhöhte sich, mein Herz schlug schneller und doch war alles so still… Als Leser regst du dich gerade bestimmt auf, weil du nicht weisst, um was es geht. Nun, ich bin gerade unterwegs, um unseren Konkurrenten zu töten. Jaaa ich weiss, ich werde es schon noch besser erklären. Aber warte! Nun weiter. Die Wachen waren überall. Gewehre, Bomben und weiss nicht was, waren meine grössten Feinde. Es wurde ernst. Ich wusste, es wäre eine Enttäuschung für meinen Vater die Mission nicht alleine zu erledigen, aber ich brauchte Backup. Meine Beine fühlten sich nach dem ganzen Sitzen und Warten im Gebüsch schon ganz Taub an, als das Team endlich ankam. Mit Maschinengewehren schafften wir es ziemlich alle auszulöschen, aber es kamen immer mehr Wachen. Fünf Stunden intensiver Kampf später, schafften wir es endlich in die «El Grande». Nun ging es drinnen weiter. Die Wachen könnten jederzeit aus jeder Ecke kommen (Was sie sehr oft auch taten). Doch wir kamen durch, auch wenn viele meiner Leute dadurch das Leben verloren. Zum ersten Mal hatte ich bei einer Mission Angst. Doch ich schüttelte diesen Gedanken schnell weg. Ich glaube jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. AUFKLÄRUNG! Mein Vater ist der Chef einer der grössten Mafiabanden weltweit. Zusätzlich besitzt er eine riesige Mafia/K*ks Plantage. Diese ganze Mafia/K*kszeug ist sehr gefährlich, aber ich bin nun Mal damit aufgewachsen. Also lief ich voller Selbstvertrauen den Gang hinunter. Da wir einen Plan der «El Grande» besassen, wussten wir wohin wir gehen mussten. Und zwar ins grosse Dormitorio. Aber aus dem Nichts stand plötzlich eine Wache hinter uns. Er wollte mich gerade erschiessen, als Mico dazwischen sprang. Gleich danach erschoss ich die Wache, doch Mico der Assistent meines Vaters lag bereits Tod und regungslos auf dem Boden. Dies machte mich so traurig, dass es mir sogar noch mehr Motivation gab unseren Konkurrenten umzubringen. In meinem Kopf sah ich nur: «Rache!» Mir wurde als Kind eines Mafiabosses immer beigebracht jeden Tod zu ignorieren und weiterzumachen, doch ich wusste das Mico meinem Vater sehr nahe stand… Ich stürmte in jedes Zimmer und nach viel Aufwand fand ich endlich das grosse Dormitorio. Da stand er vor meiner Nase und was er als nächstes sagte, liess mein Herz erschüttern…

Fortsetzung folgt...