Klub der jungen Geschichten Book of Love Lennart Sandfort, Zug, 2. Sek

Book of Love

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewig-keiten niemand nicht mehr geöffnet hatte. In dem Schrank lag ein geheimnis-volles Buch. Darauf entzifferte ich die Wörter « Das Buch der Liebe».

Ich öffnete es und las die erste Seite. Dort stand, dass das Buch Menschen dabei helfen kann ihre Beziehung zu verbessern: Schreib die Namen der Unglückli-chen in das Buch und es wird dir helfen.

Genau in dem Moment rief ihre Mutter zum Essen. Am Tisch erklärten sie, dass sie sich scheiden lassen. Daraufhin rannte sie weinend in den Keller und schrieb die Namen der Eltern herein. Kurz darauf verwandelten sie sich in zwei Puppen.

Am nächsten Tag waren Olaf und Hildegard Fredrickson, ihre Eltern, ver-schwunden. Sie suchte den ganzen Tag nach ihnen, doch fand sie nicht. Dann tief in der Nacht hörte sie etwas im Keller, ging herunter und sah, dass beide Puppen mit dem Buch redeten. Sie verstand gar nichts, rannte aus dem Keller und hatte das Gefühl, dass sie träumte.

Einige Stunden später wachte sie auf und realisierte, was sie da gesehen hat. Währenddessen versuchten ihre Eltern wieder menschlich zu werden und mussten dafür Challenges aus dem Buch der Liebe lösen. Damit sie wieder et-was zusammen schaffen und dann hoffentlich auch wieder aneinanderwachsen. Sie versuchten während den Aufgaben verzweifelt ihre Tochter Rose zu finden, doch sie lief immer von ihnen weg.

Nach den Rätseln waren beide ziemlich erschöpft, aber haben gemerkt, dass sie sich lieben. Als sie wieder gross geworden sind, suchten sie Rose und fanden einen Zettel, wo draufstand «Es war meine Schuld, dass ihr euch scheiden lässt und ich gehe deshalb weg». Daraufhin rannten sie nach draussen zur Bushalte-stelle und fanden dort Rose. Sie sass auf einer Bank, weinend. Ihre Eltern er-klärten Rose, dass sie nichts damit zu tun, hat und dass sie sich entschieden haben, trotz allem zusammen zu bleiben. An diesem Abend assen sie in einem Restaurant und planten eine Familienurlaub nach Bali.