Unihockey – Herren 1. Liga Bülach Floorball setzt Siegesserie auch gegen Vipers InnerSchwyz fort Bülach Floorball reiht Sieg an Sieg: Gegen Vipers InnerSchwyz hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 6:4.

(chm)

Marco Hottinger eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Bülach Floorball das 1:0 markierte. Pascal Bitterli glich in der 2. Minute für Vipers InnerSchwyz aus. Es hiess 1:1. Manuel Regli schoss Vipers InnerSchwyz in der 3. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand stellte Mischa Schmid durch seinen Treffer für Bülach Floorball in der 8. Minute her. Mischa Schmid war es auch, der in der 10. Minute die 3:2-Führung für Bülach Floorball herstellte. Zum Ausgleich für Vipers InnerSchwyz traf Marc Schuler in der 13. Minute.

Das Tor von Mischa Schmid in der 22. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Bülach Floorball. Gleichstand (4:4) hiess es wieder in der 43. Minute, als Pascal Holdener für Vipers InnerSchwyz traf. In der 51. Minute war es an Jann Gartmann, Bülach Floorball 5:4 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 59. Minute, als Nico Derungs die Führung für Bülach Floorball auf 6:4 erhöhte.

Mischa Schmid mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Bülach Floorball: Das Spiel wird Mischa Schmid mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Marco Hottinger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Robin Schmitter mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Vipers InnerSchwyz: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Manuel Regli (Tor: 1, Assist: 0), Marc Schuler (Tor: 1, Assist: 0), Pascal Bitterli (Tor: 1, Assist: 0), Pascal Holdener (Tor: 1, Assist: 0), Andreas Bachmann (Tor: 0, Assist: 1), Lukas Ott (Tor: 0, Assist: 1), Marco Bachmann (Tor: 0, Assist: 1) und Marco Gwerder (Tor: 0, Assist: 1).

In der Tabelle verbessert sich Bülach Floorball von Rang 4 auf 2. Das Team hat 30 Punkte. Als nächstes tritt Bülach Floorball zuhause gegen das zweitplatzierte Team Pfannenstiel Egg zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Dezember (19.30 Uhr, Sporthalle Hirslen Bülach).

In der Tabelle liegt Vipers InnerSchwyz weiterhin auf Rang 10. Das Team hat zwölf Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Vipers InnerSchwyz zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Bassersdorf Nürensdorf. Diese Begegnung findet am 17. Dezember statt (19.00 Uhr, MZG Rothenthurm).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.