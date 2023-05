Klub der jungen Geschichten Cat Women’s Geschichte Svea Flury, Luzern, 5. Klasse Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Die Geschichte begann an einem Herbsttag in Gotham City. Jean, die wichtigste Person in unserer Geschichte, war gerade auf dem Weg zu ihrer besten Freundin Mia, als plötzlich jemand vor ihr erschien. Es war Batman! Jean und Batman waren ein Herz und eine Seele. Aber es durfte keiner wissen, weil es sonst zu gefährlich für Jean wurde. Da sagte Batman plötzlich: «Ich kann nicht mit dir zusammen sein. Es ist zu deiner eigenen Sicherheit.» Danach war er verschwunden. Jean brach in Tränen aus und lief weiter. Als sie bei Mia angekommen war, erzählte sie ihr alles. Ihr solltet vielleicht noch wissen, dass Jean einmal von einer Katze gebissen wurde. Seither kann sich Jean in jede Katze der Welt verwandeln (z.B. Tiger, Löwe oder Puma). Das wussten aber nur sie und Mia. Jean wollte irgendetwas unternehmen, das Batman richtig wütend machen würde. Sie überlegten lange. Da kam Mia eine Idee. Sie sagte: «Wie wäre es, wenn du zu einer Superheldin wirst?» Doch da sagte Jean: «Ist das nicht ein wenig gefährlich? Aber wenn ich so darüber nachdenke, warum nicht!» Danach überlegte sie lange, welcher Name und welches Kostüm für sie passen würde. Die Ideen für den Namen waren «Cat Lady», «Lady Cat» und «Cat Girl». Am Ende entschieden sie sich für «Cat Women». Für das Kostüm entschieden sie sich schnell: es wurde ein schwarzer und dehnbarer Ledereinteiler.

In den darauffolgenden Tagen rettete Jean als Cat Woman Leute aus einem brennenden Haus und viele Katzen von Bäumen. An einem bewölkten Abend sass Jean auf dem Dach des Polizeihauses und beobachtete den Sonnenuntergang. So lang, bis sie plötzlich jemand störte. Es war Batman. Er sagte zu ihr: «Ich habe dich in letzter Zeit beobachtet.» Batman rutschte immer näher an Jean heran. Das bedeutete wahrscheinlich, dass Batman mit ihr ein Paar sein wollte. Jean dachte kurz darüber nach und sagte dann: «Und was hast du so gesehen?» Daraufhin antwortete er: «Ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten.» Jean erwiderte: «Okay warum nicht.» Doch plötzlich sagte Batman etwas, das Jean schon fast erwartet hatte: «Ich meinte auch persönlich.» Jean stutze: «Ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, aber ich will nicht, dass wir ein Paar sind.»

Batman willigte ein und ab sofort waren sie Partner. Doch gleich in diesem Moment griff ein riesiges unheimliches Monster die Stadt an. Alle Bewohner von Gotham City rannten zur Sicherheit in ihre Häuser. Schnell schmiedeten Batman und Cat Women einen Plan, der sicher funktionieren würde. Beide griffen das Monster gleichzeitig an und schlugen es kaputt. Batman kickte dem Monster ins Auge und Cat Women verwandelte sich in einen Löwen und biss dem Monster in den Kopf. Komischerweise fiel das Monster gleich zu Boden, verpasste Batman dabei aber einen Schlag und so er stürzte er auf ein Haus. Cat Women (inzwischen wieder ein Mensch) nahm ihn auf den Rücken und lief so schnell sie konnte davon. Die Ärzte halfen Batman so schnell sie konnten. Cat Women wartete im Wartezimmer. Plötzlich kam ein Arzt und lief zu Cat Women. Sie stand sofort auf. Der Arzt sagte: «Es tut mir leid, aber er ist von uns gegangen. Wir waren zu spät!» «Darf ich zu ihm?», sagte Jean traurig und stürmte zu ihm ins Zimmer. Dort sah sie ihn liegen, fing an zu weinen und küsste ihn. Seit diesem Tag an sind 6 Monate vergangen und Cat Women ist unsere neue Batman. Aber sie bereut den Tag immer noch, an dem Batman gestorben ist.