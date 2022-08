Zuger Wahlen 2022 Catherine Wehrli im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für einen Rat.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

Catherine Wehrli

Ich würde mich freuen, die Gemeinde Menzingen im Kantonsrat zu vertreten. Ich verbinde Stadt und Land - es braucht beides. Als langjährige Führungsperson in der Verwaltung habe ich viel Berufserfahrung. Neue Gesetze und Vorgaben sollen möglichst pragmatisch und schlank in der Umsetzung sein. Die Solidarität im Kanton Zug soll bestehen und gefördert werden. Sicherheit ist eine hohe Lebensqualität, zu dieser muss im Kanton Zug Sorge getragen werden. Die Eigenverantwortung soll jede Person wahrnehmen, damit das Gesundheitssystem finanzierbar bleibt. In der Freizeit bin ich in der Natur am Wandern und Sport machen. Ich bin zuverlässig, vielseitig und offen für Neues.

