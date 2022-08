Zuger Wahlen 2022 Christophe Lanz im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für einen Rat.

Hier präsentiert sich Christophe Lanz den Wählerinnen und Wählern.

In Walchwil wie auch im Kanton Zug verfügen wir über eine hohe Lebensqualität. Das ist keine Selbstverständlichkeit und ist das Resultat von attraktiven Rahmenbedingungen und jahrzehntelanger Arbeit. Diese gute Situation gilt es auch in Zukunft zu erhalten und weiterzuentwickeln. Aktuell stehen wir als Gesellschaft vor verschiedenen Herausforderungen und es müssen Lösungen gefunden werden. Bedingt durch meinen beruflichen und militärischen Werdegang bin ich es mir gewohnt, Lösungsvarianten zu erarbeiten und in interdisziplinären Teams zu arbeiten. Gerne möchte ich mich als Walchwiler Vertreter im Kantonsrat einbringen, um zukunftsgerichtete Lösungen für unseren Kanton Zug auszuarbeiten.

