Klub der jungen Geschichten Click, Click! Camera! Nayara de Oliveira, Rickenbach, 2. Sek

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Sarah (19) war eine Sängerin unter ‘Make Believe Entertainment’.

Sie hatte alles; sie konnte Tanzen, Singen, Rappen, sie war flexibel, nett und hatte immer ein Lächeln auf ihrem schönen Porzellangesicht. Jeder war eifersüchtig auf sie.

Ihre Alben toppten immer alles, sie war stehts auf Platz 1, nicht nur national, sondern auch international. Sogar ich als ihre Managerin war ein bisschen eifersüchtig.

14.10.19, 05:00 Uhr:

Mein Wecker klingelt, «Ich muss mich fertig machen und zur Arbeit fahren… ach nein». Ich steige aus meinem Bett, mein Rücken schmerzt, ich bin zu müde. Ich ziehe meine lockeren schwarzen Hosen, ein weisses Hemd und einen schwarzen Blazer an. «Habe ich alles eingepackt? Blätter, check! Wichtige Dokumente, check! Ihr Kalender, mein Kalender, check! Ich bin bereit für den Tag.»

Als ich aus mein Auto aussteige, grüsst mich Sarah mit dem herzigsten Lächeln. Wir laufen zusammen ins grosse Gebäude.

«Stock 21», sagte die Robotik-Stimme vom Lift als wir hochfahren.

17.45:

Als sie fertig mit allen Interviews ist, schlage ich ihr vor, dass wir zusammen Kaffee trinken gehen.

«Oke, warte, ich muss noch kurz auf die Toilette», sagt sie als sie sich auf dem Weg zur Toilette macht.

18.00:

Komisch. Es sind schon 15 Minuten vorbei… Soll ich mir Sorgen machen?

18.17:

Okay, nein, das ist jetzt schon ein bisschen mehr als nur lang. Ich schau mal nach.

«WER SIND SIE?!! BITTE LASSEN SIE MICH IN RUHE!! … BITTE!!» schreit Sarah.

Als er mit der Rückenseite vom Messer durch ihr Gesicht streicht, sagte er:

«Du weisst gar nicht wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe. Dich so zu sehen, verzweifelt, ängstlich, weil jeder denkt du bist perfekt. Aber tief drinnen in deinem Herzen leidest du.» Eine Träne rollt ihre Backe hinunter.

«Lass los! Ich gebe ihnen alles, was sie wollen», sagt Sarah verzweifelt und ausser Atem. «Alles, hm?», fragt der unheimliche Mann. «Dann beichte alles, was du vor fünf Jahren getan hast. Wen du verletzt hast und warum du es getan hast?» «Was?...» Ihr Mund fällt offen. «Vor fünf Jahren.. er meint also… meine Trainingsjahre. Wie weiss er davon? Weiss er auch über Soona?» Sarah überlegt eine Weile lang was sie sagen soll.

5 Jahre zuvor: «Komm schon, Soona, tu nicht so. Gib mir doch ein bisschen Geld, hm? Du brauchst es sowieso nicht.» Sarahs Stimme ist kalt. «Nein, bitte. Ich hab dir schon alles gegeben, was ich habe, du weisst, ich besitze nicht viel!» Soonas Stimme tönt so unschuldig.

Soona wurde von Sarah Jahre lang heruntergemacht aber trotzdem glaubte es niemand. Sarah war zu mächtig, sie konnte lügen wie noch nie.

Soona kratzt ihre Arme, sie bluten. «Sind die Wunden so schlimm?» Sarah fragt provokativ. Soona erinnert sich an das heisse brennende Metall auf ihrer Haut, wie es zischt und wie es weh tut. Das war alles Sarahs Werk.

Sarah verdient es, sie wurde von dem Entertainment gefeuert, und ich bin frei.

Hallo, ich bin Soona.