Klub der jungen Geschichten Clown lose Nacht Amélie Pfister, Luzern, 5. Primar

Ich stieg in den Keller dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Ich öffnete die Türe da drin sass etwas Kleines es glotzte mich so komisch an es hatte einen breiten Mund mit spitzen zähnen es war etwas Endliches wie ein Clown nur viel kleiner.

Ich knallte die Schrank-Türe wieder zu. Es kratzte an der alten Schrank Türe, doch plötzlich ging die Türe auf, aber das Einzige, was raus hüpfte war meine Katze Maya. Ich bewegte mich langsam zu der Türe es blendete so dolle, dass ich fast nichts sehen konnte, doch ich hörte ein leises Lachen es war zwar leise, aber sehr furchteinflössend. Mir lief ein Schauer über den Rücken und ab diesem Tag hatte sich alles für mich verändert. An diesem Abend hatte ich das mit dem Clown und mit dem Schrank eigentlich schon halbwegs vergessen. Doch in der Nacht hatte ich einen komischen Traum ich träumte von dem Schrank und von diesem gruseligen mini Clown. Ich hätte sicher noch länger von dem zeug geträumt, doch ich erwachte aber nicht freiwillig. Etwas berührte mich am Fuss ich spürte, wie jemand in meinen Fuss biss ich schaute erschrocken nach unten, doch da war nichts niemand war da nur ein Schatten der schnell verschwand. Ich schaute meinen Fuss an. Nicht der kleinste Kratzer Maya konnte es nicht gewesen sein die war nämlich auf meinem Bett und schlief. Ich probierte wieder einzuschlafen es gelang mir. Am Morgen als ich aufwachte sah ich ein zahn am Boden liegen ich hatte mich schon gefreut aber als ich den Zahn genauer betrachtete merkte ich das der spitzig war und er lag genau an der Stelle, wo auch meine Füsse waren. Ich ging zu Mama und erzählte ihr alles, doch sie glaubte mir nicht. Sie sagte das ich zu viel gruseligen Sachen im Fernsehen sehe und das ich mir das alles nur eingebildet hätte. Ich fragte sie, ob sie mit mir in den Keller kam sie wollte eigentlich nicht, sie kam dann trotzdem. In den Keller zeigte ich ihr den Schrank, der nicht mehr leuchtete. Plötzlich ging das Licht aus. Meine Mama sagte ich sollte doch eine Taschenlampe holen gehen das tat ich doch als ich oben war hörte ich ein lauten schrei rannte ich nach unten, doch da war niemand mehr nur wieder dieses leise Lachen ich schrie und rannte in mein Zimmer und knallte die Türe zu ich sass auf mein Bett und weinte doch was ich da sah, schockierte mich. Unter meinem Tisch sass dieser Clown ich rannte aus meinem Zimmer in den Garten und was ich da sah, schockierte mich am meisten da war Mama am Unkraut ernten ich fragte sie wo sie die ganze Zeit war sie sagte das sie im Keller Wasser holen war. Ich schaute sie verdutzt an und sagte das sie mit mir im Keller war. Da schaute mich Mama verdutzt an. Ich bewegte mich langsam in Richtung Zimmer und ging hinein ich schaute unter den Tisch da lag ein Knopfauge da ging mir ein Licht auf der zahn und das Knopfauge, das war doch genau die Sachen, die am Clown befestigt waren. Ich ging Zähne putzen und dann ging ich ins Bett heute Nacht wurde ich zum Glück nicht gewerkt, doch ich träumte schon wieder so komisches zeug ich träumte von Mama und von der stimme, die mir leise sagte, morgen früh im Keller und dann erkläre ich dir alles hab keine Angst ich bin den Freund am Morgen wollte ich eigentlich nicht in den Keller, aber ich war neugierig zu neugierig. Ich ging also in den Keller und da sah ich wider diese grelle Licht der Schrank öffnete sich und da drin sass der mini Clown ich wollte gleich wieder weg rennen doch etwas hielt mich auf es war so als ob mich jemand festhallten würde doch da war niemand nur dieser Clown der mich mit einem breiten Lächeln anglotzte und was dann passierte gab mir den Rest der Clown fing an zu sprechen er sagte in der leisen stimmen die ich schon ein paar Mal gehört hatte das er mich schon lange beobachtet hätte und das er mich töten wollte weil ich den Schrank auf gemacht hätte ich war still für den Clown glaub ich zu still weil ich war plötzlich wieder in meinem Bett ich rannte zu Mama und zu Papa ich weinte und sie lasen mich in Ire Bett ich erzählte ihnen alles Mama glaubte mir wieder mal nicht doch Papa schaute mich ganz ängstlich an er wurde plötzlich so blass im Gesicht und sagte das er Kurtz draussen frische Luft schnappen müsste und ich ging mit er sagte mir mit zitternder Stimme das er gehofft hatte das ich das nicht bekommen würde und er sagte das er als kleiner Junge den Schrank geöffnet hatte und er seit dem immer wieder solche treuem von diesem Clown hätte was er dann sagte gab mir den Rest er sagte das der Clown auch manchmal zu ihm kam er wollte das ich ab heute

bei ihnen im Zimmer schlafe. Ich schaute in erschrocken an, weil ich Papa ja schon in meinem Zimmer schnarchen hörte das sagte ich auch doch ihm war das egal wir liefen noch eine Weile sprachlos und plötzlich schauten wir zum Fenster und stand er der Clown er war irgendwie viel grösser als sonst er kam auf uns zu er hatte was in der Hand ein Messer und er sagte mit dieser leisen stimme das er ja so glücklich sei das er grade zwei töten könnte die den Schrank geöffnet hatten er kam zuerst zu mir ich spürte etwas an meiner Kelle es schnitt mich immer tiefer und tiefer und in diesem Moment wachte ich auf, ich lag in meinem Bett das was alles nur ein Traum ich rannte ins Bad ich war schon über glücklich das alles das nur ein Traum war ich schaute in den Spiegel und was war das ich blutete am Hals ganz dolle und das hörte ich wieder dieses leise lachen den Schluss darf du dir selber ausdenken…

🤡Hallo, ich bin der Clown ich wollte nur sagen das Amélie sehr lecker war hahaha! 💀

