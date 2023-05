Klub der jungen Geschichten Club der unterirdischen Gänge Lya Lustenberger, Luthern, 6. Primar

(chm)

Die unterirdischen Geheimgänge

Wir waren sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir erforschten eine alte Höhle. In dieser Höhle gab es unterirdische Gänge, die von früher stammten. Wir entschieden uns in einen der unterirdischen Gänge zu gehen. Schon nach kurzer Zeit stellte es sich als Riesenfehler aus. Wir kamen nicht mehr aus den Gängen raus. Es war zu hoch und die Löcher zu schmal, um wieder aus den Gängen zu kommen. Wir mussten uns durch die Gänge zwangen, bis wir in einen Hohlraum kamen. Es sah so aus, als hätten die Menschen von früher hier eine Art Bunker gebaut. Wir fanden spannende Sachen wie alte Briefe, Bücher und Wertgegenstände. Die Zeit verging wie im Flug, weil es so spannend war. Ich und Lina sind beste Freunde wir treffen uns jeden Samstag um was zusammen zumachen. Wir sind beide 15 Jahre alt. Und schleppten beide unsre Handys überall mit. Zum Glück hatten beide Handys Akku. Nur leider hatten wir kein Netz und somit konnten wir niemanden anrufen. Zum Glück haben wir was zu trinken und zu essen mitgenommen. Lina sagte zu mir: »Ich habe meiner Mutter erzählt, welche Höhle wir erforschen wollten. Das bedeutet, wenn wir nicht auftauchen, werden sie bestimmt nach uns suchen. » «Denk ich auch. » Es war bereits neun Uhr und es ist noch niemand aufgetaucht. Es wurde auch immer kälter und wir froren. Wir versuchten zu schlafen, was uns auch gelang. Am nächsten Morgen beschlossen wir auf uns aufmerksam zu machen. Wir zwängten uns wieder durch den Gang, um zu schauen, ob wir nicht doch aus dem Loch rauskamen. Nur leider hatten wir keine Chance. Wir gingen wieder zurück und überlegten. Plötzlich sahen wir einen Stock, der aus dem Boden rausschaute. Wir gruben den Stock aus und schon nach kurzer Zeit sahen wir, dass es eine Leiter war, die die Menschen von früher gebaut hatten. Zum Glück war die Leiter klein und wir konnten sie durch den Gang nehmen. Nur leider war sie ein wenig morsch. Lina kletterte aus dem Loch und als ich gehen wollte, brach die Leiter zusammen. Lina rannte aus dem Wald bis sie wieder Netz hatte und um Hilfe rufen konnte. Ich war in dem Loch und versuchte ruhig zu bleiben. Etwa nach zwei Stunden hörte ich Menschen. Es war mein Vater und die Feuerwehr. Sie liess mir mit dem Kran eine Leiter herunter und ich konnte aus der Höhle raus. Ich war so erleichtert das ich endlich wieder aus der Höhle war. Danach hatte ich mich bei der Feuerwehr bedankt, dass sie mich rausgeholt haben. Als mein Vater, Lina und ich zu unserem Auto liefen, sagte ich meinem Vater das mein Handgelenk wehtut daraufhin fuhr Mein Vater uns zum Krankenhaus. Lina nahm er auch mit, um sie zu untersuchen. Lina hatte ein paar Schürfwunden und ich hatte mein Handgelenk gebrochen. Ich musste zur Sicherheit noch eine Nacht im Krankenhaus bleiben und Lina konnte nach Hause gehen. Am Abend besuchte mich meine Mutter. Sie schlief auch im Krankenhaus damit ich nicht so allein war. Bereits am nächsten Tag konnte ich nach Hause gehen und einige Tage später ging es mir wieder super. Mein Handgelenk tat mir noch weh. Aber Lina und ich konnten wieder etwas zusammen unternehmen. Lina und ich schworen uns, dass wir niemandem von der Höhle und den Wertsachen erzählen.