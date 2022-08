Zuger Wahlen 2022 Corina Kremmel im Portrait Die Politikerin tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Sie kandidiert für zwei Räte.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Corina Kremmel stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich stehe für eine Politik aus der Mitte der Gesellschaft. Mit gesundem Menschenverstand und pragmatischem Handeln engagiere ich mich für Zug. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass in der Stadt und im Kanton Zug der Mittelstand gefördert wird. Insbesondere setze ich mich für bezahlbaren Wohnraum ein. So sollen sich auch Familien, junge Einzelpersonen wie auch ältere Menschen eine Wohnung in der Stadt und im Kanton leisten können. Ausserdem liegen mir als Hundehalterin die Naherholungsgebiete am Herzen. Diese sollen erhalten bleiben, renaturiert werden und für Jung und Alt nutzbar sein. Weiter sollte es genügend Unterstützungsangebot und Freizeitbeschäftigungen für junge Menschen in Krisensituationen geben.

