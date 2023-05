Klub der jungen Geschichten Crazy World Linda Hansmann, Malters, 5. Primar

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Ein aussergewöhnliches Gefühl schoss durch meinen Körper. Die Obdachlose schaute mich fragend an. Ihre kunterbunte Kleidung war kaum zu übersehen. Sie sah, ganz, ganz schön mager aus. Ich legte ihr noch einmal 2 Franken in den Hut. Wieder kamen diese magischen Gefühle auf. Diesmal sprach mich die Obdachlose an: «Na mein Schätzchen! «Magst du Magie?» Etwas verdutzt schaute ich sie an und blickte auf meine Uhr. Es war schon 17:00 Uhr. Ich musste schnellstens nach Hause. Mit einem Ruck packte mich die geheimnisvolle Frau am Arm und zog mich mit. Schnell murmelte sie ein paar komische Laute: «Arara Lolala Iriri Fidibus». Wieder kam dieses Gefühl und ich wurde durch einen goldfarbenen Strahl geschleudert.

Mir wurde klar, dass ich in einer Zauberwelt gelandet war. Es liefen viele märchenhaft aussehende MagierInnen herum. Leider sahen sie genauso mager aus wie die Obdachlose. Wenn wir gerade von der Obdachlosen sprachen. Wo war die eigentlich? Ich schaute mich um. Hinter mir stand eine verrückt aussehende Magierin: «Willkommen in der CRAZY WORLD, übersetzt «Verrückte Welt», sprach sie mich mit ihrem aussergewöhnlich tiefen Stimme an. «I-i-i-ch ka-n-n-n es ni-icht f-as-sen», stotterte ich. Die Magierin stellte sich vor: «Ich bin Tilda Waldmoos, kurz Ti». Ihre Rede unterbrach sie nur kurz. Sie fuhr fort: «Ich bin die Obdachlose von vorhin». Mehr sagte sie nicht. Wieder zog sie mich mit. Diesmal zu einer lotterigen, windschiefen Hütte. Ti drückte die Türklinke runter. Der Innenraum sah aber sehr gemütlich aus. Es roch nach getrockneten Kräutern und an der Decke flackerte eine Öllampe. Im Raum befanden sich viele kleine Bettchen mit allerlei kranken Fabelwesen, die man sonst nur aus Büchern kannte. Ti erzählte mir: «Unsere Meisterin Flora Tiefgrün ist verschwunden. Wir wissen zwar noch nicht wer dahinter steckt, aber wir haben da so einen Verdacht». Plötzlich verstummte sie: «Wer denn?» ,fragte ich sicherheitshalber nach: «VIKTORIA SCHLANGENGIFT, die Schlimmste aller bösen Hexen», entgegnete sie so laut, dass es in der Hütte schallte. Ich erschrak. «Wegen ihr ist unser Reich auch ganz trostlos und krank geworden. Als Zeichen, dass unsere Meisterin nicht hier ist!» «Dann machen wir uns doch so schnell wie möglich auf die Suche», schlug ich vor. «Das geht aber nicht so einfach, falls es Viktoria wäre, dann hätten wir keine Chance gegen sie und ihre Schlangenarmee.» Die Schlangen waren für Viktoria ihr Ein und Alles. «Versuchen wir es doch mal!», flehte ich Ti an. «Aber nur auf deine Verantwortung!», entgegnet sie.

«Wo müssen wir jetzt hin?», fragte ich. «Nach Norden», sagte sie leise. Nach einem langen Fussmarsch kam eine düstere Ruine zum Vorschein. «WOW!», staunte ich. Die Ruine war von heisser Lava umgeben. Viktoria, die schwarze Magierin kam zum Vorschein. «Na, wollt ihr es mit mir aufnehmen? Ich habe eure Meisterin!» Jetzt erblickte ich Flora Tiefgrün. Sie trug ein weisses Kleid und war wunderschön. Viktoria wollte Flora in die glühende Masse werfen. «Nein, mach es nicht!», schrien ich und Ti gleichzeitig. Es schien unmöglich Flora zu retten. Zum Glück hatte ich eine Idee. «Schau mal,», schrie ich, «hier ist eine Schlange!» Eigentlich war es nur ein Ast. Den warf ich in die Lava. «Neeeeeeein!», schrie Viktoria und sprang der «Schlange» hinterher.

Schnell flüchteten wir mit Flora und alle Bewohner von der CRAZY WORLD wurden wieder gesund.

Ti murmelte ihren Zauberspruch und kurz darauf waren wir wieder in der Menschenwelt. «Als Dankeschön kannst du uns so oft wie du möchtest die CRAZY WORLD besuchen», sagte sie.

Ich verabschiedete mich von ihr und versprach ihr bald wieder zu kommen. Was für ein unglaubliches Abenteuer!