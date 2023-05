Klub der jungen Geschichten Dämonen-Jagd Cihan Özgür, Nebikon, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. Ich erkläre euch wie es so weit gekommen ist.

Ich heisse Miguel und mein Freund heisst Hawk. Wir sind 16 Jahre alt. Heute waren wir Fussball spielen. Später gingen wir zu mir nach Hause in den Keller und genau da sahen wir den leuchtenden Schrank. Wir gingen zum Schrank und ich fing an ihn langsam zu öffnen. Doch dann zog es uns voller Kraft hinein.

In diesem Moment war ich an einem düsternden Ort. Hawk sah ich nirgends, aber das war nicht das Problem. Sondern jemand starrte auf mich und er hatte ein Schwert. Doch auf einmal verschwand er. Ich fing an zu zittern und hörte ihn hinter mir. Er flüsterte: «Was machst du hier?» «Ich heisse Miguel», antwortete ich. Genervt sagte er: «Dieser Ort ist verflucht. Wenn du hier überleben willst, musst du mit einem Schwert kämpfen können!» Also fragte ich: «Könntest du es mir beibringen?» Er antwortete: «Ok, aber meinen Namen kann ich nicht verraten.» Er lief irgendwo hin deswegen folgte ich ihm. Er gab mir ein Schwert und brachte mich zu einen Trainings-Platz.

Zwei Wochen später nach hartem Training:

»Hey Miguel, du kannst bei mir bleiben» sagte er kurzfristig. Am Abend ging ich allein nach draussen und überlegte, wo Hawk ist. Ich ging wieder nach Hause. Er sagte mir das ich mich ausruhen soll, also ging ich Schlafen. Am nächsten Tag fragte ich ihn: «Wie komm ich wieder nach Hause?» Er teilte mir mit, dass man den Dämonen-König töten muss. Ich fragte ihn, ob wir ihn zusammen töten wollen und er antwortete: «Ja.» Also gingen wir. «Er ist dort oben auf dem Berg» sagte er zu mir. Ich wollte es schnell beenden, also rannte ich und schlug mit meinem Schwert auf seinen Kopf. «Verdammt, er ist ausgewichen.» Er sprang ich die Luft und trat in mein Gesicht. Ich flog 5 Meter weg. Der Typ, der mit mir gekommen ist, sprang mit seinem Schwert auf den Dämon. Doch ich sah das der Dämon auch ein Schwert hatte. Ich konnte nur noch zusehen wie der Dämon sein Schwert in sein Gesicht rein stach. Er zog das Schwert wieder raus. Er blutete fest. Ich warf mein Schwert volle Kraft auf den Dämon, doch er wich aus und stach mir in den Hals. «Ahhhhhhhh», schrie ich und wachte auf. Es war alles nur ein Traum.