Klub der jungen Geschichten Dank Obdachlosen reich? Jael Gnos, Silenen, 5. Primar

(chm)

«Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.» Ich wollte weiterlaufen, aber dann rief die Obdachlose: «Warte, ich habe was für dich.» Ich ging zurück und sie drückte mir 100 Franken in die Hand. Ich sagte ihr, dass ich das nicht annehmen könne. Sie erwiderte aber: «Bitte, das würde mir eine Freude machen.» Ich sagte, es ginge wirklich nicht, sie brauche es mehr. Sie wollte es nicht mehr zurücknehmen, dann musste ich halt das Geld behalten. Drei Tage später ging ich denselben Weg entlang, aber die Obdachlose war nicht mehr dort. Ich dachte mir nichts dabei. Am darauffolgenden Tag ging ich zur Arbeit. Plötzlich sah ich die Obdachlose wieder. Aber nicht in den alten, verschrumpelten Kleidern. Nein, in modernen, teuren Kleidern. Ich war verwirrt, ging zu der obdachlosen Frau und fragte, was sie hier mache. Sie antwortete: «Ich bin hier der neue Chef.» Ich war noch mehr verwirrt und merkte, dass sie eine Millionärin war. Sie sagte: «Ich wollte testen, ob alle Menschen Gutes tun. Die 100 Franken waren ein Geschenk für dich, weil du Gutes getan hast.» Ausserdem sagte die Frau: «Ich werde Geld an die Armen in Afrika spenden. Ich werde eine Weile weg sein. Deshalb musst du die Firma für drei Monate übernehmen.» Ich war sprachlos und sagte: «Es wäre sehr nett, aber ich kann nicht.» «Warum?», fragte die Frau. «Ich bin dieser Verantwortung nicht gewachsen. Ich bin eine einfache Arbeiterin, ich habe das Zeug nicht dazu», sagte ich ihr. Sie meinte: «Glaube an dich! Ich habe auch an mich geglaubt und jetzt stehe ich hier, in guten, schönen Kleidern. Ein Dach über dem Kopf, nur weil ich an mich geglaubt habe und nie aufgegeben habe. Du, genau du hast das Zeug dazu, weil du hier die Beste bist und genau die perfekte Person für diesen Job.» Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich sagte einfach: «Ja, ich mach es!» Jetzt weiss ich immer noch nicht, ob es eine gute Entscheidung war…