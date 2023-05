Klub der jungen Geschichten Das Abenteuer von Abel Abel Vacquez Lamas, Emmenbrücke, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher das das nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Doch zuerst muss ich euch die Geschichte von Anfang erzählen.

Am Freitag vor den Winterferien in der langweiligen Schule sieh ich in der Pause einen Geist. Als die Schule vorbei war und ich nachhause ging, sieh ich den gleichen Geist wieder. Dann rannte ich so schnell wie möglich nachhause. Zuhause sagte ich es meinen Eltern, doch sie glaubten mir natürlich nicht. Das war aber auch klar. Nach dem Nachtessen gang ich ins Bett und dann kuschelte ich mich in den Schlaf. Am nächsten Tag waren Winterferien. Ich war glücklich, und zwar sehr. Dann ging ich nach draussen und spielte etwas Fussball. Doch plötzlich verwandelte sich der Ball in einen sprechenden Ball, der rufte: «Heute Nacht wirst du in eine andere Welt teleportiert!» Und dann verschwand der Ball. Hey, aber ich wollte doch noch mit meinem Ball spielen. Als es Abend war, las ich im Bett und schlief dabei ein. Im Traum sah ich ein Portal. Ich rannte durch. Plötzlich war ich an einem kalten Ort. Ich sieh jemanden. Diese Person sagte: «Ich heisse Michi. Du bist hier nicht sicher. Komm mit mir!» Ich reiste mit diesem Michi mit und fragte mit kalter Stimme: «Wo bin ich und wieso bin ich hier nicht sicher?» Michi antwortete: «Jeder, der einen Geist sieht, wird in diese Welt teleportiert und von Geistern aufgefressen. Doch ich habe ein Haus, da sind wir sicher.» «Gibt es keine Möglichkeit in meine Welt zurückzukehren?», fragte ich Michi. «Doch», versicherte er mir, «aber dafür braucht man den Geisterring, den man am linken Ringfinger anziehen muss.» «Dann gehen wir doch den Ring holen!» Ja», antwortete Michi, «das ist eine gute Idee, denn alle Leute, die auch schon einen Geist gesehen haben, werden dann auch zurückkehren können.» Als wir den Ring im Palast suchten, kam plötzlich die furchtlose Königin der Geister. Sie hat uns dann in den Kerker geworfen. Werde ich jemals wieder in meine Welt zurückkehren?

Abel Vazquez Lamas, Klasse 5b

Schulhaus Sprengi

Erlenstrasse 1

6020 Emmenbrücke.