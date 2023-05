Klub der jungen Geschichten Das Affentheater Anna Schär, Wikon, 5. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Aber gehen wir mal einen Tag zurück. Ich und meine Freundinnen Mia, Lora, Lia, und Leila hatten Ferien. Wir gingen in ein Hotel namens ,,Zum Affe’’, das Hotel war sehr angesagt im Internet. Als wir unser grosses Hotelzimmer betraten, waren wir sehr erschöpft von der langen Fahrt. Wir packten unsere Sachen aus und staunten wie viele Nagellacke Lora dabeihatte. Kurz darauf fielen wir erschöpft in die Betten und schliefen sofort ein. Am nächsten Tag weckte uns Lora mit einem lauten Schrei: ,,Meine Nagellack Sammlung wurde gestohlen!’’ Wir alle waren hellwach und hörten Lora zu: ,,Ich bin extra früh aufgestanden, um meine Nägel zu lackieren. Da merkte ich, dass meine Nagellacksammlung nicht mehr da war. Ich suchte das ganze Hotelzimmer ab, doch sie waren nicht mehr da.’’ Anschliessend suchten wir gemeinsam nach den Nagellacken, doch fanden sie nicht. Etwas später gingen wir hungrig in den Esssaal. Es gab Spiegeleier und Nutellabrote zum Frühstück. Mit vollen Bäuchen packten wir unsere Badesachen ein und gingen zum Pool. Wir suchten freie Liegestühle. Nach langem Warten wurden fünf Liegestühle frei. Auf einmal sahen wir einen Affen über das Geländer sausen. Wir fragten uns, von wo der Affe kam. ,,Habt ihr Lust’’, sagte Mia, ,,ein wenig Detektiv zu sein?’’ Ich, Lora, Lia und Leila waren einverstanden und folgten dem Affen. Im zweiten Stock hielt der Affe an. Er nahm einen Schlüssel unter dem Hut hervor und machte unser Hotelzimmer auf. Wir schlichen uns näher an die Tür und sahen, wie der Affe meine Halskette stahl. ,,Was macht ihr hier?’’, sagte eine Stimme hinter uns. Wir erschraken und schauten nach hinten. Hinter uns stand ein Mann mit braunen Haaren und einem weissen Hemd. ,,Wir haben einen Affen gesehen, der meine Halskette stahl’’, sagte ich. Der Mann schaute in das grosse Zimmer und sagte: ,,Ich sehe nur fünf Betten, zwei Nachttische und ein Bad, aber keinen Affen. Wir schauten in unser Zimmer. Der Affe war weg. Kurze Zeit später sassen wir in unserem Zimmer und überlegten, was wir machen sollten. ,,Meine Nagellacksammlung und deine Halskette wurden von einem Affen gestohlen’’, sagte Lora traurig. Nach dem Abendessen schliefen wir müde ein. Am nächsten Tag bin ich voller Energie aufgestanden und war mir sicher, dass wir den Affen heute fangen werden. Nach dem Frühstück hielten wir Ausschau nach dem Affen. Nach fünf Minuten sahen wir den Affen in den Lift steigen. Wir rannten in den dritten Stock und sahen den Affen in ein Zimmer gehen. Neben uns standen Wäschekörbe. Wir nahmen eine Bettdecke und schlichen uns in das Zimmer. Der Affe war im Bad und suchte Schmuck. Wir teilten uns auf. Zwei standen an der einen Seiten der Tür die anderen zwei standen auf der anderen Seite. Mia suchte den Zimmerdienst, die anderen blieben bei der Tür. Wir hielten uns so bereit, dass der Affe direkt in die Decke hineinlief. Nach kurzem warten kam der Affe aus dem Bad. ,,Es hat geklappt!’’, rief Leila glücklich, als wir den Affen dem Zimmerdienst übergaben. Der Zimmerdienst dankte uns und schenkte uns einen kostenlosen Urlaub nächstes Jahr hier in dem Hotel ,,ZUM AFFEN’’.