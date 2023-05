Klub der jungen Geschichten Das alte Haus Elin Steinmann, Ebikon, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller des alten Fischerhauses. Seit Jahren nahm es mich wunder, was es mit diesem geheimnisvollen Fischerhaus auf sich hatte. Ich bin von Natur aus sehr neugierig. Ein Blick auf die Uhr sagte mir aber, dass ich sofort nach Hause musste, weil es schliesslich Abendbrotzeit war und wenn ich nicht pünktlich käme, würde es Ärger mit meinen Eltern geben! Vor Neugierde beinahe platzend, stieg ich pflichtbewusst die Treppe hoch. Die Abendsonne strahlte mir ins Gesicht. Ich rannte am Strand entlang nach Hause. Ich liebte es am Meer zu wohnen. Wenn ich Zeit zum Nachdenken brauchte, sass ich auf die Klippe und schaue auf das türkisfarbene Meer. Da fühlte ich mich einfach frei. Als ich zuhause ankam rief ich: «Ich bin wieder da». Mein Vater, mein Bruder und meine Stiefmutter sassen bereits am Esstisch. Meine Mutter war seit einigen Jahren verschwunden. Niemand wusste, wo sie war und wieso sie verschwunden war. Ich war sieben Jahre alt, als sie uns verlassen hatte. Mein Bruder war erst fünf Jahre alt. Seit sieben Jahren hatte ich meine Mutter nicht mehr gesehen. Jetzt bin ich bereits 14 Jahre alt und heisse Thea. Eigentlich heisse ich Anthea, aber alle nennen mich einfach nur Thea. Als ich am nächsten Tag erneut zu dem alten Fischerhaus ging, sah ich mich gründlich im Keller um. Stockend blieb ich beim Schrank stehen. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Langsam ging ich auf den Schrank zu. Ich nahm all meinen Mut zusammen und öffnete die Tür. Da sah ich, dass es im Schrank eine weitere Tür hatte. Neugierig öffnete ich diese ebenfalls. Dahinter war eine schön eingerichtete Wohnung. Plötzlich bohrte sich etwas Hartes in meinen Rücken. Ich spürte einen stechenden Schmerz, der durch meinen ganzen Rücken zuckte. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich wachte im Krankenhaus auf und erfuhr, dass mir jemand in den Rücken geschossen hatte. Bis heute ist nicht klar, wer es gewesen ist!