Klub der jungen Geschichten Das Amulett Kevin Daka, Zug, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich hatte Angst und ging. Am nächsten Morgen in der Schule hatte ich so ein Gefühl einen Reiz, ich wollte unbedingt wissen was dort drin ist. Nach der Schule rannte ich nach Hause, und ging in den Keller, das Licht war noch dort. Ich öffnete den Schrank und sah ein Portal es war finster, ich hatte Angst, aber ich ging doch rein. Es war düster sehr düster, ich sah ein Licht weit weg von mir, ich folgte ihm. Als ich ihm naher kam wurde es stärker und stärker. Plötzlich sah ich eine Burg, auf einmal ging das Burgtor auf und ich ging rein. Ich sah ein sehr leuchtendes Amulett. Ich wollte es nehmen, aber dann erschien ein Drache. Er speit Feuer, ich musste ausweichen, und wieder und wieder. Dann nahm ich all meinen Mut zusammen, ich rannte zum Amulett und nahm es. Es stand etwas am Rand des Amuletts, ich las vor „Beim Untergang des Herrschers das Tageslicht gehorcht meinen Befehlen“. Plötzlich hatte ich eine Rüstung und ein Schwert, ich kämpfe gegen den Drachen. Es fühlte sich sehr einfach an gegen ihn zu kämpfen, ich glaube die Rüstung ist mit Magie hergestellt worden. Ich sah der Drache hat ein Amulett im Kopf. Ich zögerte nicht und schlug mit dem Schwert auf das Amulett, es ging kaputt. Der Drache verschwindet. Ich ging zurück nach Hause. Als ich zurück war, war dort ein Troll er sagte du bist der Beschützer der Trolle und der Menschen, ich war so überfordert das zu verstehen, dass ich in Ohnmacht fiel. Später als ich wieder aufwache erwache ich in einer sehr bemerkenswerten Stadt. Ich frage den Troll der Kanji hiess wo bin ich? er sagt in Herzlegende. Er erzählt mir eine lange Geschichte, aber am wichtigsten ist der Name des Drachen-Herrscher ihn müssen wir besiegen, aber es geht nur mit den drei Steinen. Sie enthalten Magie. Heute suchen wir den ersten Stein das Ei, aus dem der Herrscher geschlüpft ist, der ist im Lava versteck. Wir fahren dort hin. Als wir dort sind, sehen wir viele Drachen. Wir besiegen alle. Den Stein haben wir auch, wir legen ihn ins Amulett, ich wurde starker. Der zweite Stein ist der Mutterstein. Er ist in der Meereshölle. Wir tauchen dort hin. Dort sind Wasserdrachen. Sie sind sehr stark aber mit meinen neuen Kräften besiegen wir sie. Wir habe den Stein und wir legen ihn ins Amulett, ich bin noch stärker geworden. Der letzte Stein ist das Auge des Herrschers, welches er in einem Kampf gegen den stärksten Beschützer verloren hat, aber die Schlacht hat er gewonnen. Wir schleichen uns in die Drachen Stadt, wo das verlorene Auge ist. Als wir drin waren sind dort tausende verschiedene Drachenarten. Der Herrscher entdeckt uns und überrascht uns mit einem Angriff. Es ist ein sehr langer Kampf. Ich nahm sein Auge, steckte es in mein Amulett ich werde so stark wie der mächtigste Zaubrer, aber der Herrscher ist auch so stark. Es ist ein sehr langer Kampf aber ich nehme all meinen Mut zusammen und packe ihn in mein Schwert und rufe „Beim Untergang des Herrschers das Tageslicht gehorch meinen Befehlen!“ ich schlage zu und treffe. Alle Drachen sind zerstört aber die Stadt auch. Plötzlich erschien ein Zauberer und erschuf die Stadt neu und alle sind glücklich. Trolle wie Menschen sind gerettet und in Frieden.