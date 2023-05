Klub der jungen Geschichten Das Böse gewinnt!!!! Selina Frei, Horw, 4.Primar

(chm)

«Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen konnte, leider zu sicher», meinte Jack der Boss der Gangsterbande. Er und seine Bande sassen im dunklen und feuchten Keller der Bar. Hier stapeln sich Bierkisten und Weinflaschen. Steve, Joe, Sam und Bill sassen wie ihr Boss auf Bierkisten. Sie lauschten alle mit ausdruckslosen Mienen. «Morgen», rief Jack erbost. «Morgen wird es funktionieren!!». «Klar», sagte Joe gelangweilt:«Das sagst du doch immer!»«Genau», mischte sich nun auch Steve ein: «Und am Ende bekommen wir sowieso zu wenig Kohle!»« Richtig» ,maulte nun auch Sam. «Und du zweigst alles für dich ab!».

« Hey lasst doch unseren Boss in Ruhe», rief Bill. «Feigling!!!» ,sagte Joe. «Ich möchte lieber Joe als Boss haben als dich Jack!!!» rief Steve. Damit brachte er das Fass für Jack zum Überlaufen. «RAUS!!!!!!!», brüllte Jack. « Ich will dich nie mehr sehen!!!!» .« Loser!!!», meinte Bill hämisch. «Dann machen wir den Coup eben allein», meinte Bill grinsend. Wutentbrannt rannte Steve aus dem Keller. Sam und Joe hatten wieder ihre undurchschaubaren Mienen aufgesetzt. “Treffen ist beendet!”, rief Jack gut gelaunt. Sam und Joe verliessen den Keller mit schnellen Schritten. Am nächsten Morgen trafen sich die vier verbleibenden Mitglieder der Diebesbande. Alle hatten sich als alte Omas verkleidet. Jack humpelte mit gebücktem Rücken als Erster in die Bank. Doch er fiel auf und wurde wieder rausgeschmissen. Als Nächster lief Joe in die Bank. Er sagte mit brüchiger Stimme: ”Guten Tag, ich möchte gerne US$ 1’000’000 für meinen Sohn abheben!” Ein Bankangestellter sagte: “Natürlich, sofort,folgen sie mir bitte.” Er lief zu einem Raum mit der Aufschrift CHEF. “Chef ”, rief der Angestellte.» Ich habe hier eine alte Dame, die eine Million abheben will.” “Immer herein”, rief der Bankchef freundlich. Joe lief in das grosse Büro. Kaum war der Angestellte verschwunden und die Tür ins Schloss gefallen, zog Joe zwei Colts aus der Blümchenhandtasche, die er bei sich hatte. Der Chef hob erschrocken die Hände. “Sie kommen jetzt Mal schön mit”, rief Joe bösartig. Er zog sich die Perücke vom Kopf und warf den Gehstock weg. Er stiess den Bankchef vor sich her und bedrohte die Angestellten. Dann gab er ihnen ein Zettel auf dem stand: Zahlt eine Million bis zum Ende des Monats oder dem Bankchef wird es schlecht ergehen. Alle Angestellten wichen ängstlich zurück. So konnen der Bankchef und Joe ohne Probleme aus der Bank laufen. “Benimm dich!” , zischte Jack dem Gefangenen zu. Der Bankchef setzte ein gezwungenes Lächeln auf und tat so als wären sie die besten Kumpels. Ein Polizist lief vorbei und grüsste sie mit einem seltsamen Gesichtsausdruck. Die Gangsterbande und der Bankchef liefen weiter bis zu einem schwarzen Jeep. Sie hievten den Bankdirektor auf die Ladefläche und fuhren auf einer Staubstrasse Richtung Rocky Mountains. Staub wirbelte auf als sie scharf bremsten. Sie hievten den Chef von der Ladefläche und verschwanden mit ihm in einer Höhle. Sie hörten aber nicht, dass noch ein Auto vor der Höhle bremste. Eine Oma stieg aus und sah sich den Höhleneingang an. Im Inneren der Höhle sass der Bankchef, er war gefesselt. Die Bande lief zum Höhleneingang und sah die Oma. Sie schrie gellend auf. Die Lautstärke passte gar nicht zu ihrem Alter. Jack zog an ihren Haaren und darunter kamen glänzende schwarze Haare hervor. Jack befahl “packt sie!!!”. Die Gangsterbande schleppte auch sie in die kühle Höhle. Auch sie wurde an einen Stein gefesselt. Die Gangster lachten gehässig und verschwanden. Kurz darauf hörten sie das Aufheulen des Motors und nach ein paar Stunden wurde ihnen schwarz vor Augen.