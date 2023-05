Klub der jungen Geschichten Das Brettspiel Jonas Rüttimann, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Doch was danach passierte, glaubt mir niemand mehr. Fangen wir doch einen Tag zuvor an. Es war ein heisser Sommertag. Der 21. Juli, um genau zu sein. Joel hat am Morgen Frühstück gegessen. Er ass zwei Toastbrots mit einem Glas Wasser. Später um etwa 8:45 Uhr ging er mit seinem besten Freund David in die Schule Ping Pong spielen. David ist ein 13 Jahre alte Junge, der nicht besonders gross ist, aber sehr stark ist. Nachdem sie den ganzen Tag miteinander verschiedene Spiele gespielt haben, haben sie sich voneinander verabschiedet. Joel ging danach zu sich Nachhause. Es war nämlich schon 17:28 Uhr. Er musste sich beeilen, denn er musste um 17:30 Uhr zu Hause sein. Er hat es aber noch gerade so geschafft und war um Punkt halb sechs zu Hause. Als er sein Nachtessen fertig hatte, gab es einen Spieleabend. Immer am Samstagabend gibt es bei ihnen ein Spieleabend. Diesmal haben sie Monopoly gespielt. Sie haben den ganzen Abend gespielt. Also ging Joel etwa um 22:00 Uhr ins Bett und hat geschlafen. Am nächsten Morgen musste er die Milch vom Keller holen. Doch als er im Keller war, sah er ein helles Licht im Schrank. Er hat sich gewundert, was das sein könnte. Er nahm all seinen Mut zusammen und hat die Schranktür geöffnet. Was er sah, glaubt ihr nicht. Es war ein altes staubiges Brettspiel. Joel hat sich überlegt, wieso das so hell war. Er hat das Spiel schnell ins Zimmer genommen und unter seine Bettdecke gelegt. Nachher hat er normal Frühstück gegessen. Als er fertig war, ging er in sein Zimmer und hat das Spiel geöffnet. Nachdem er es aufgemacht hatte, zog es ihn in einen Urwald. Es kam ein Geist hervor und hat ihm erklärt, dass er einen Schatz finden muss, damit er wieder zurück zu seiner Familie gehen kann. Er hatte zuerst Angst, aber Joel war ein mutiger Junge. Er hat eine Schatzkarte bekommen und ging auf die Reise. Weil er nur einen Pyjama anhatte, gab der Geist ihm noch ein Katana. Das ist ein langes Schwert, mit dem er das hohe Gras zerschneiden konnte, aber auch seine Gegner. Seine Familie hatte langsam Angst um ihn und hat die Polizei gerufen. Als die dann das Haus durchsuchten und auf seinem Bett das Spiel gesehen haben, wussten sie, was passiert ist. Joel war nicht das erste Kind, das dieses Spiel geöffnet hatte. Als die Polizei der Mutter mitteilte, dass aber 90% der Kinder, die reingezogen wurden, wieder rausgekommen sind, war seine Mutter ein wenig erleichtert. Als Joel dann wieder den Schatz am Suchen war, hat er gemerkt, dass er vergraben sein muss, weil er genau über dem markierten X war. Er hatte also ein Loch gegraben. Nachher hat er den Schatz gefunden und wurde in die normale Welt zurück teleportiert. Naja, das war zumindest das, was Joel gedacht hatte. Aber zuerst musste er den Endboss besiegen. Der Endboss war ein Riesengorilla. Joel nahm also sein Katana und kämpfte. Alles woran er gerade denken konnte war sein zu Hause. und er wollte unbedingt nach Hause. Joel wurde verletzt, aber schlussendlich hat Joel den Kampf gewonnen. Er kam somit wieder nach Hause. Seine Mutter war sehr stolz auf ihn. Alle waren froh, dass er wieder zurück war. Am nächsten Tag ging Joel wieder mit seinem Kolleg David spielen. Joel lebte normal weiter, sonst hat sich nicht viel geändert.