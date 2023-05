Klub der jungen Geschichten Das Buch der Legenden Elio Felder, Wolhusen, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, der seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Elio wollte sich nur eine Cola holen und dann schien da plötzlich ein Licht aus dem Schrank? Das wollte sich Elio näher anschauen, denn er war sehr neugierig. Ein Buch lag im Schrank. Es leuchtete und schimmerte hellgelb. Als Elio es öffnen wollte sagte eine Stimme zu Elio: Das ist das Buch der Legenden. Jede Seite eine andere. Du kannst sie gerne lesen, wenn du willst, aber sei gewarnt: Berührst du eine Seite und sprichst drei Mal nacheinander Redizio aus so wirst du in die jeweilige Legende hineingezogen. Elio rief sofort seine Freunde Mael, Marc und Marvin an, weil er allein zuhause war. Seine Mutter und sein Vater sind gemeinsam auf Geschäftsreise und solange soll Elio auf das Haus aufpassen. Als Mael, Marc und Marvin bei ihm ankamen fragten sie Elio als erstes: Was denn los sei und ich sagte i…im Keller da…da war ein Buch, das zu mir gesprochen hat! Sie sagten bist du dir da sicher Elio? Ja sicher, ich bin doch nicht blöd! (Elio dachte von sich, dass er manchmal zwar ein bisschen verträumt sei, aber so etwas bilde ich mir ganz sicher nicht ein!) Seufzend sagte Mael na da bleibt uns ja nicht viel anderes übrig als nachsehen zu gehen. Alle gingen in den Keller und sahen die Schranktür die offen stand. Bist du dir sicher, dass das Buch geleuchtet hat? fragte Marc. Ja sicher seufzte Elio. Hey Leute, meldete sich Marvin dieses Buch sieht irgendwie wirklich ein bisschen seltsam aus! Was hat es denn genau gesagt? fragte Mael Naja es sagte, wenn man eine Seite berührt und die Worte Redizio drei Mal nacheinander ausspricht dann wird man in die jeweilige Legende hineingezogen, die du gerade berührst. Marc sagte also ich glaube, dass ja nicht so ganz! Versuchen kann man es mal sagte Marvin. Also öffneten sie das Buch und fingen an zu blättern und da sahen sie den Titel: Die Legende von Hyrule Marvin sagte Das klingt spannend! Ja sagte Marc. Die Vier hielten ihre Finger auf die Seite und sprachen drei Mal nacheinander das Wort Redizio aus. Magische Lichter umhüllten die Vier und plötzlich sahen sie alle nur noch schwarz. Als sie wieder zu sich kamen lagen sie im weichen Gras auf einer kleinen Waldlichtung. W…was ist p…passiert stotterte Elio ängstlich. Wir wurden in die Geschichte reingezogen!!! Schrie Marvin entsetzt. Da kam plötzlich ein kleiner Mann zu ihnen und sagte: Wer seid ihr denn und woher kommt ihr??? Wer bist denn du? fragte Elio neugierig. Ich habe zuerst gefragt! Ok ich bin Elio und das sind meine drei Freunde Marvin, Mael und Marc. Woher seid ihr? fragte das kleine Männlein weiter. Wir sind von der Erde. Von der Erde?? Also ihr seit hier in Hyrule dem einst friedlichsten Land der Galaxis! Wieso einst? Fragte Marc neugierig. Dieses Land wird von einem Bösem Geist heimgesucht, und zwar von Nemesis. Wer ist Nemesis denn? fragte Mael. Nemesis ist ein böser Geist, der dieses Land einst zerstörte, doch ein mutiger Held konnte ihn verbannen, doch Nemesis hat es wieder zurückgeschafft! Moment mal seid ihr etwa gekommen, um ihn wieder zu verbannen? Nein wir wollen nur wieder nachhause. Ok wenn ihr es schafft Nemesis zu besiegen dann helfe ich euch nachhause zu kommen. Das Schloss von Nemesis liegt im Norden einfach gerade aus. Viel Glück!! Also liefen die Vier Freunde Nach Norden. Nach einer stunde Fussmarsch haben sie das Schloss erreicht. Vor dem Schloss fanden sie eine Truhe wo darauf eingeritzt war: Wer diese Truhe auch findet der soll Nemesis mit dem Wort Nemesis exilium in die Truhe verbannen. Also gingen die Vier Freunde in das Schloss. Und wo müssen wir jetzt durch? Fragte Elio. Ich schätze mal in den Thronsaal sagte Marvin. Also gingen sie alle in den Thronsaal. Dort angekommen zitterte plötzlich der ganze Raum und Nemesis tauchte vor ihnen auf. Was soll ich jetzt machen? fragte Elio zitternd. Versuche ihn in die Truhe zu verbannen! schrie Marc. Doch das war gar nicht so leicht, denn Nemesis wich die ganze Zeit aus. Doch dann schoss Mael mit einem Pfeilbogen, den er am Boden gefunden hatte in das Bein von Nemesis und er verlor das Gleichgewicht. Nun war es kein Problem mehr für Elio Nemesis in die Truhe zu verbannen und kaum hatten sie das gemacht waren sie auch schon wieder im Keller von Elio. Elio, Marvin, Marc und Mael waren sich alle einig, dass sie niemandem jemals davon erzählen werden.