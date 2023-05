Klub der jungen Geschichten Das Buch für dich Elias Röösli, Oberkirch, 2. Sek

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Sie sagte, ich solle das Geld wieder mitnehmen und für etwas anderes brauchen. Doch ich wollte es ihr geben. Ich sagte zu ihr, dass ich in letzter Zeit viel Mist gebaut hatte. In der Schule läuft es nicht gut und meine Eltern haben es satt mit mir. Ich möchte wieder mal etwas Gutes tun. Sie nahm das Geld an. Ich war sehr erleichtert. Wir kamen ins Gespräch. Sie fragte mich dann, was mein Ziel sei. «Mein Ziel», sagte ich, «ist, dass ich wieder Spass am Leben bekomme und keinen Mist mehr baue.» Sie nickte. Ich fragte sie dann, was ihr Traum sei. Sie sagte, sie wolle nicht immer allein sein. Ich hörte in der Ferne die Glocken läuten und merkte, dass es schon 17.45 Uhr war. Meine Mutter hatte mir gesagt, wenn ich um 18.00 Uhr nicht zuhause sei, bekomme ich Hausarrest. Darauf hatte ich keine Lust. Also verabschiedete ich mich von der Obdachlosen und rannte nach Hause. Plötzlich hörte ich aus der Ferne eine Stimme sagen: «Lerne dich besser kennen!» Aber in diesem Moment hatte ich keine Zeit zum Nachdenken und rannte weiter.

Als es mir einmal langweilig war und ich auf meinem Bett sass, fing ich an nachzudenken. Es kam mir der Satz in den Sinn, den ich beim Rennen gehört habe. «Lerne dich besser kennen.» Aber ich wusste nicht, was der Satz bedeutet. Ich konzentrierte mich und versank in meinen Gedanken. Es war der Satz der Obdachlosen! Aber was meinte sie damit? Ich studierte jede freie Sekunde am Satz. Aber ich fand es nicht raus. Also ging ich ins Internet und gab ein, «lerne dich besser kennen». Ganz zuoberst kam eine Anzeige von einem Buch, das hiess: «Das Buch für dich! Lerne dich kennen!». Ich war neugierig und las den Klappentext. Es gefiel mir. Also bestellte ich das Buch.

Als das Buch ankam, fing ich sofort an zu lesen. Es war sehr spannend. Ich konnte meinen Gedanken freien Lauf lassen. Es gab immer wieder Tipps, die ich probierte, umzusetzen. Je mehr ich gelesen hatte, desto besser fühlte ich mich. Das Buch hatte ich innerhalb einer Woche gelesen. Ich wurde zu einem anderen Menschen. Ich hatte wieder gute Noten, keinen Streit mit meinen Eltern und alles war einfach besser. Sogar meine Mutter fragte, was mit mir los sei. Ich sagte: «Ich habe ein Buch gelesen, in dem ich mich besser kennenlernte.» Meine Mutter war ganz überrascht, da ich sonst nie Bücher las und nur stundenlang auf der Konsole spielte. Aber sie freute sich für mich. Mein Leben ging bergauf. Da sich meine Noten so stark verbessert hatten, konnte ich sogar ein Studium als Arzt machen. Alle meine Mitschüler beneideten mich und fragten: «Wie hast du das geschafft?» Ich sagte immer: «Ich habe mich besser kennengelernt!». Ich wurde vom Dummen zum Schlauen!

Ich dachte einmal, wer eigentlich dazu beigetragen hat, dass ich zum Buch gekommen bin. Die Obdachlose! Ich wollte mich bei ihr bedanken. Also machte ich mich auf den Weg zum Bahnhofsviertel vor dem Supermarkt, dort wo ich sie gesehen hatte. Doch sie war nicht dort. Ich ging in den Supermarkt und fragte den Verkäufer, ob er wisse, wo die Obdachlose sei. Er sagte, sie sei leider verstorben. Ich konnte es nicht fassen und brach in Tränen aus. Ich musste den Schock erstmals verarbeiten.

Von nun an besuchte ich ihr Grab jeden Tag, damit sie nicht alleine ist.