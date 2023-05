Klub der jungen Geschichten Das chaotische Reitturnier Julie Rocktäschel, Dierikon, 5. Primar

„Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.“ Plötzlich sahen wir eine dunkle Gestalt auf dem Pferdehof herumschleichen. Laura nahm das Fernglas und schaute aus dem Fenster. Auf einmal ist die Gestalt einfach verschwunden. Laura und ich sind schnell rausgerannt und haben die Gestalt gesucht. Wir sind in jeden Stall geschlichen und haben geschaut. Bis um Mitternacht haben wir gesucht. Aber wir haben einfach nichts gefunden. Wie ärgerlich! Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich wollte unbedingt wissen, wer in der Nacht draussen herumgeschlichen ist.

Heute ist endlich das Reitturnier! Wir haben schon seit Wochen nichts Anderes mehr im Kopf. Mein Pferd heisst Lucy. Sie liebt das Reiten. Als ich Lucy holen wollte, war sie auf einmal einfach weg. Sie war nicht in ihrem Stall. Wir suchten sie überall. Wir haben sogar die Polizei informiert. Niemand konnte sie finden. Ich dachte ich kann am Reitturnier nicht mehr teilnehmen. Doch plötzlich kam sie um die Ecke gelaufen. Ich war so glücklich! Ich holte meine Reitsachen und wir rannten schnell auf den Reitplatz. Zum glück konnte ich noch teilnehmen. Ich war so aufgeregt als die Siegerin bekannt gegeben wurde. Juhu! Ich war auf dem dritten Platz. Ich habe eine wunderschöne Medaille bekommen. Mein Pferd hat auch eine bekommen. Als ich am nächsten Tag in die Zeitung geschaut habe sah ich mich in der Zeitung. Grossartig! Das war schon lange mein Traum das ich in der Zeitung komme. Am Nachmittag habe ich meiner Freundin gesagt, dass ich wissen will, wer in der Nacht auf dem Pferdehof war. Also sind wir nochmal auf den Pferdehof gelaufen und haben nach Hinweisen gesucht. Auf einmal ist vor uns eine schwarze Jacke auf dem Boden gelegen. „Irgendwie kommt mir diese Jacke bekannt vor“. Dachte ich. Ist das nicht die Jacke von dem Mann, der in der Jury ist. Der hatte doch auch so eine schwarze Jacke. Meine Freundin dachte das gleiche. Wir nahmen die Jacke mit und suchten noch nach weiteren Hinweisen. Leider haben wir aber nichts mehr gefunden. Irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr auf das suchen. Stattdessen sind wir in eine Strandbar spaziert und haben etwas Leckeres getrunken. Ein paar Stunden später sind wir wieder nachhause gelaufen.

Am Abend als es dunkel wurde habe ich aus dem Fenster geschaut und ich sah wieder diese dunkle Gestallt auf dem Pferdehof herumschleichen. Plötzlich musste ich wieder an die Jacke auf dem Boden denken. Ich wollte unbedingt wissen, wer da in der Nacht auf dem Pferdehof herumschleicht. Leise bin ich aus dem Haus geschlichen und suchte die Gestalt auf dem Pferdehof. Plötzlich raschelte es zwischen den Büschen. Ich schlich langsam näher heran. Auf einmal sprang eine weisse Katze heraus. Ich bin so erschrocken und fiel gleich rückwärts auf den Boden. Zum Glück habe ich mich nicht ernsthaft verletzt. Danach humpelte ich nachhause und zuhause habe ich mein Knie verarztete, denn es blutete ein bisschen. Als meine Freundin aufwachte erzählte ich ihr was passiert ist. Ich wusste nicht, wer das sein könnte. Plötzlich kam mir die schwarze Jacke wieder in den Sinn. Ich nahm sie aus dem Schrank heraus und suchte sie nach Spuren ab. Die Jacke roch genauso wie der Gestank in der Nacht auf dem Pferdehof. Komisch! In der Jackentasche fand ich einen Ausweis. Es ist der Ausweis von dem Mann in der Jury! Das musste ich sofort meiner Freundin zeigen. Sie war auch sehr erstaunt! Das konnte nur eins bedeuten. „Der Mann in der Jury war am Abend auf dem Pferdehof und schlich herum. Wir sind gleich auf den Pferdehof gelaufen und haben den Mann gesucht. Als wir ihn endlich gefunden haben, haben wir ihn gefragt, wieso er am Abend draussen herumgeschlichen ist. Er erschrak und ging weg. Wir rannten ihm hinterher und stoppten ihn. Wir sagten ihm er soll uns die Wahrheit sagen sonst rufen wir die Polizei. Er erzählte uns was passiert ist. „Ich habe Lucy genommen, weil ich sie sehr gut finde und sie sehr gut an Reitturnieren ist und weil ich nicht so ein gutes Pferd wie Lucy habe». Flüsterte er. „Deshalb darfst du doch nicht stehlen“. Sagte ich. Ich und meine Freundin halfen ihm ein anderes gutes Pferd zu finden. Als er eines gefunden hat sind wir schnell zur Liste gerannt und ich habe mich für das grosse Reitturnier in drei Tagen angemeldet. Ich und meine Freundin sind gleich nachhause gelaufen. Ich war so müde. Zuhause fiel ich gleich ins Bett. Heute ist endlich das grosse Reitturnier. Ich habe so lange geübt. Ich war so aufgeregt. Hoffentlich komme ich mindestens auf den dritten Platz. Ich holte Lucy aus dem Stall und ging zum Start. Ich war die dritte Teilnehmerin. Zum Glück bin ich nicht die letzte. Juhu! Jetzt bin ich dran. Alle waren so aufgeregt als die Siegerin bekannt gegeben wurde. Ja! Ich war die zweite. Grossartig! Zuhause habe ich gefeiert und alle Freunde eingeladen. Das war der beste Tag meines Lebens.