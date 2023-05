Klub der jungen Geschichten Das Diamantenraub-Dilemma Ervin Alibabic, Emmenbrücke, 3. Sek

(chm)

Wenn Übermut zum Verhängnis wird.

«Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher», sagte zumindest Lara, als sie das Gewicht an ihrem Hals nicht mehr bemerkte «wie ist das denn passiert».

Und schon wieder ist ein Plan aufgegangen. Der Meisterdieb, der nie geschnappt wird.

Aber wie kam es dazu.

Es war ein stürmischer Sommertag in Paris. Die Regentropfen prasselten auf den Pariser Asphalt. Ich war auf dem Weg zu einem Café. Dort wartete Leïto auf mich, ein Gangmitglied. Ich hatte noch Schulden bei ihm offen. Ich öffnete die Tür zum Café und wurde mit einem warmen Luftzug konfrontiert. Dort war er. Ganz schwarz gekleidet, sass er auf einem der Eckplätze im Café und hielt eine Hand unter dem Tisch. Er rief mich zu ihm. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Ich hatte Angst. Ich setzte mich hin und starrte auf den fettigen Tisch vor mir. «Ich habe eine Glock 17 unter dem Tisch, komm auf keine dummen Gedanken», sagte Leïto während er die Pistole gegen den unteren Tischboden schlug, «Wo ist das Geld?», ich gab ihm 5’000 €, die Ich mir vom Arbeiten in einer Bar verdient habe, «das reicht nicht» reagierte er, als er meinen Kopf gegen den kalten Tisch knallte. «Ich habe eine Idee», gab ich in schwerem Atemzug zu. «Ich will das Louvre ausrauben». Und da war ich, mit dem Kopf auf dem Tisch, während ich einem Gangmitglied von meinem Plan erzählte. Am Vortag erfuhr ich von einer Auktion eines Gemäldes. Das Gemälde war jedoch nicht mein Ziel. Es war die Tochter eines Unternehmers. Sie sollte an diesem Tag eine Diamantenkette im Wert von 25 Millionen € tragen, die nachher ausgestellt wird. Sie war es die mir aus den Schulden helfen sollte. «20 Uhr vor dem Café, du bist mein Chauffeur.» sagte ich zu Leïto. «Ich schmuggle mich in die Auktion rein und stehle die Kette», «Also 20 Uhr vor dem Louvre, und keine Spielchen» erwiderte Leïto.

Stunden vergingen und ich wartete, bis die Uhr 20 schlug. Ich ging aus dem Haus und sah Leïto, in einem roten Ford Mustang Match 1, «Ein auffälligeres Auto konntest du nicht finden» sagte ich genervt. «Sei still und steig ins Auto.» sagte Leïto während er das Fenster runter kurbelte Ich stieg ein. Er fuhr mich zum Louvre. Da sah ich sie, Lara Durand die Tochter des Unternehmers. Und wie ich mir gedacht habe, trug sie die Kette. Ich setzte mich auf den Stuhl hinter ihr und machte mich bereit für die Auktion. Ein Gemälde nach dem anderem wurde verkauft. Ich musste widerwillig mitbitten, da ich nicht auffliegen wollte. Ich wartete auf den richtigen Moment. Und da kam er, Lara ging nach vorne, um die Kette auszustellen. Der Moderator übergab ihr das Mikrofon Auf einmal wurde es schwarz. Einzig sah man die schwachen Lichter des Mondes durch die gedämpften Fenster des Louvres scheinen. Alle waren verwundert. Schreie ertönten aus den Reihen des Saales. Leïto hatte sich in das Sicherheitssystem eingehackt und das Licht ausgeschaltet. Ich stand auf und schnappte mir die Kette. Die Zeit tickte, ich hatte nur noch einen Augenblick, bis die reserve Energie angehen sollte

Voller Aufregung begab ich mich zur Tür. Ich sah das orange Licht der Strassenlaternen durch die Glastüren schimmern. Ich rannte hinaus, als ich mit einem männlichen Geschrei konfrontiert wurde. «s’arêtter» sagte einer der Securities die an der Vordertür wache hielten. Er wollte, dass ich stehen blieb. Ich ignorierte ihn und rannte in meinen Erfolg.

Ein paar Strassen weiter in einem roten Mustang war Leïto. Kopfüber sprang ich durch das Beifahrer Fenster ins Auto hinein und ich und Leïto düsten mit 25 Million € In meiner Hosentasche und einem Grinsen auf dem Gesicht ab.