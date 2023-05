Klub der jungen Geschichten Das Dinosaurierunglück Lian Schwäbe, Rotkreuz, 4. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Wir fütterten den Dinosaurier immer weiter. Meine zwei Freunde Tim und Lenny und ich machten uns überhaupt keine Sorgen. Das der Dinosaurier später viel grösser wird. Der Dinosaurier war gerade mal 1 Meter gross. Meine Freunde und ich brachten ihn immer bei Nacht in eine Höhle am Stadtrand. Als es wieder früh am Morgen war, rief mich Tim an. Er schrie:» Schau mal nach draussen.» Sofort zog ich die Vorhänge weg, da schaute ich nach draussen. Plötzlich stand da ein grosses Monster. Es ist mein Dinosaurier, dachte ich. Meine Freunde und ich mussten es wieder in Ordnung bringen. Kurz danach fiel mir ein, dass eine pink gelbe Blume namens Brois den Dinosaurier bis 10 cm schrumpft. Ich musste diese Blume finden. Meine Freunde unterstützten mich dabei. Wir schauten im Internet nach. Scheinbar sollte man diese Blume auf einem Berg namens Brois Berg finden können. Wir schauten im Internet wie weit der Berg von uns weg ist. Wir mussten 7 Stunden laufen, bis wir da waren. Also machten wir uns auf dem Weg zum Brois Berg. Wir nahmen Wasser, etwas zu Essen und eine Leuchtfackel zum Notfall mit. Als wir dann nach ewigem laufen und Ermüdung da waren, sahen wir die Blume schon. Wir freuten uns so sehr. Aber als ich die Blume rausziehen wollte, geschah was Komisches. Alle meine Freunde und ich, die auf dem Berg waren wurden zurückteleportiert. Wir konnten es nicht fassen, dass wir wieder vor meiner Haustüre standen. Dort wo alles anfing. Aber wir merkten das wir keine Menschen sahen. «Komisch», sagte ich zu meinen Freunden. Auf einmal wackelte alles es wurde rasch dunkel. Ich und meine Freunde waren hilflos wie gelähmt. Wenige Augenblicke später wurde es wieder hell. Ich und meine Freunde waren plötzlich in meinem Garten. «Jetzt war alles wieder normal,» flüsterte ich ins Ohr von meinen Freunden. Mir war das alles zu viel.

Ich fragte meine Freunde:» Wollt ihr mit mir Eis essen gehen?» Alle sagten:» «Ja.»