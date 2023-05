Klub der jungen Geschichten Das Dorf unter dem Schrank Elia Rizzo, Alberswil, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. «Was ist das?!» Flüsterte mein bester Freund Sedrik mit zitternder Stimme. «Ich weiss es nicht,» flüsterte ich mit ebenso zitternder Stimme.

Als ich die Schranktür aufgestemmt hatte, sah ich was Erschreckendes…

Am Boden des Schrankes klaffte ein grosses Loch, das in die Erde führte.

Vor lauter Staunen verlor ich das Gleichgewicht, ich versuchte mich an Sedrik festzuhalten, doch leider riss ich ihn aus Versehen auch ins Loch. Wir beide rutschten durch das Loch, das nie zu enden schien. Doch als der Gang endlich endete, sah ich das mit Abstand komischste, was ich je gesehen habe…

Eine riesige Halle erstreckte sich hier unten. In der Halle waren sogar ganze Häuser, doch die Häuser waren fast alle halb zerstört.

Jetzt kamen auch Leute aus den kaputten Häuser hervor. Die Leute kamen zu uns, sie glotzten uns an, ein paar ängstlich, ein paar neugierig. Ich habe sie gefragt was denn hier los sei, einer von ihnen hat mir geantwortet: «Der böse Dr. Schmitt hat uns angegriffen, er hat alles zerstört, wir haben nichts mehr! Bitte helft uns!» Ich und Sedrik sahen uns an es war klar, was wir tun müssen… «Wir werden Euch helfen!» Antworteten wir wie im Chor. Wir reparierten zerstörte Dächer, befreiten die Strassen vom Müll und mauerten neue Wände für die Häuser. Am Abend waren wir sehr erschöpft aber das Dorf stand wieder.

Der Bürgermeister des Dorfes Veranstaltete extra für uns eine grosse Party, die bis spät in die Nacht ging. Als die Party dann doch vorbei war und wir spät in der Nacht in unseren Betten im Dorf lagen dachte ich noch viel nach. Was wenn der Böse Dr. Schmitt wieder angreift? Was wenn wieder alles zerstört wird? Wie könnten wir das Dorf beschützen? So viele Fragen aber wo bleiben die Antworten?

TO BE CONTINUED…