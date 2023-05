Klub der jungen Geschichten Das Drachenei Yenin Kälin, Brunnen, 1. Sek.

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Wenn ich mich recht erinnere, ist er ein Erbstück meiner Ur-Urgrossmutter. Ich nahm mir das Kleid, was der Grund meines Besuches war und schritt auf den reichlich verzierten Schrank zu. Als ich versuchte ihn zu öffnen, klappte es nicht. Verschlossen, war ja klar. Ich seufzte auf und machte mich auf die Suche nach dem Schlüssel, bis mir auffiel, dass wir ihn schon verschlossen erhalten hatten. Ist wohl der Grund, weshalb ihn solange keiner mehr geöffnet hatte. Da das Licht aber stetig weiterschien und ich eine neugierige Person bin, entschied ich mit einem Brecheisen an das Ganze ranzugehen. Nach zehn Minuten und einer halbkaputten Tür hatte ich es geschafft, der Schrank war offen. Und darin lag: Ein Stein. Ein zugegebenermassen hübscher Stein, aber trotzdem nur ein Stein. Verständlicherweise enttäuscht das einen. Da zerstörst du ein Familienerbstück, um darin einen mickrigen grünen Stein zu finden. Habe ich ihn trotzdem aus dem Keller mitgenommen? Ja. Ich ging also mit dem Stein unter dem Arm wieder nach oben, welcher mittlerweile aufgehört hatte zu leuchten. Das Kleid wurde auf den Boden geworfen. Ich legte mich in mein Bett und schlief ein, bevor ich bemerkte, dass der blattgrüne Funkelstein anfing Risse zu bekommen.

Mein Erwachen wurde von einem glitschigen Etwas herbeigeführt, das mir durchs Gesicht strich. «Geh weg Mitzi, ich versuch zu schlafen.» Mitzi stiess einen hohen, krähenartigen Laut aus, ich wusste gar nicht, dass Katzen sowas können. Ich riss die Augen auf, um direkt in zwei silberne Augen mit schlangenartigen Pupillen zu blicken. Den Kopf schieflegend schaute es mich mit Neugierde an. Was zum… das Ding hat einfach Flügel! Ich wurde immer wacher und mein Verstand immer klarer. Das Schuppending vor mir war ein Drachenjunges. Was zur Hölle? Das konnte ja nur ein Traum sein. Der Drache (oder die Drachin?) hatte mittlerweile begonnen auf meinem Bett herumzulaufen. Dann schien es Interesse an einem meiner Kissen gefunden zu haben, denn das Junge lief darauf zu, nur um… «Hey, lass das! Das Kissen war teuer.» … anzufangen darauf herumzubeissen. Ich lehnte mich vor und zog es am Nacken vom Kissen weg. Das Kleine guckte mich verdutzt an, um kurz danach wieder den hohen Krähenlaut von sich zu geben. «Du bist irgendwie schon süss.» Das Junge quickte nur als Antwort und flatterte mit den Flügeln. Vorsichtig versuchte ich es auf den Arm zu nehmen. Das Kleine krallte sich in meinen Pyjama, um auf meine Schulter zu klettern. Zufrieden gurrte es. Lächelnd stellte ich mir endlich auch mal die Frage, wo das Kleine überhaupt herkam. Da fiel mein Blick auf den Stein. Er lag zerbrochen da. Das ist es! Ich stob aus der Zimmertür in den Keller hinab. Da! Im Schrank lagen mehrere Papierstücke. Hatte ich wohl übersehen. Auf einem vergilbten Papyrus war eine Karte abgebildet. Die Dörfer hatten Namen von denen ich noch nie etwas gehört hatte.

Das nächste Stück sah nicht allzu alt aus:

/Wer auch immer dieses Ei findet, kümmere dich um die Drachin darin. Wenn sie die Grösse eines Pferdes erreicht hat, nimm die Schuppe, die beim Schlüpfen abgefallen ist und schneide damit ein X auf einen Ahornbaum, ein Gang zu Erolna wird sich öffnen. Sucht das Haus der Geister. Ich warte. ~Moria~

Moria ist der Name meiner Ur-Urgrossmutter. Was zum..? «Sieht so aus, als hätte ich dich noch länger an der Backe was?» Ein zustimmendes Quicken. «Ich nenn dich Yuva, ja?» Begeistertes Flügelflattern. «Dann ab zum Frühstück. Magst du Speck?»