Klub der jungen Geschichten Das Ende? Lorena Di Sante, Emmenbrücke, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Das Licht flackerte in bunten Farben. Zuerst aber erzähle ich euch, was ich überhaupt in diesem verstaubten Keller machte. Meine Oma war schon sehr alt, deshalb besuchte ich sie oft, um ihr im Haushalt zu helfen. So war es auch an diesem Tag. Nach der Schule ging ich direkt zu ihr. Mit Oma machte alles Spass. Sie war für ihr Alter noch sehr gut auf den Beinen. Oft ging ich auch mit ihr spazieren. Heute hatte sie mich beauftragt, den Keller zu putzen. Oma ging eigentlich nie in den Keller, also fragt mich nicht, wieso ich ihn putzen sollte. Aber da ich eine sehr hilfsbereite Enkelin bin, willigte ich ein. Hier stand ich nun im verdreckten Keller, als ich plötzlich dieses Licht bemerkte. Langsam ging ich auf den Schrank zu. Meine zitternde Hand streckte ich nach dem Griff aus. Zu beschreiben, was ich da sah, ist unmöglich, aber ich versuche es trotzdem. Hinter der Schranktür befand sich eine Spirale. Sie sah aus wie eine fremde Galaxie. Die Spirale zog mich magisch an, doch sollte ich wirklich …? Meine Oma hatte mich immer gewarnt vor diesem Schrank. Doch dieses Licht, ich musste es berühren. Um ihm näher zu sein, machte ich einen Schritt in den Schrank. Das Licht verschwand, alles war schwarz um mich herum. Wohin brachte es mich? Brachte es mich überhaupt irgendwohin? Würde ich je wieder zurückkommen? All diese Fragen schwirrten mir durch den Kopf. Mit einem Plumps landete ich auf hartem Asphalt. Erst war ich froh, nicht mehr in diesem schwarzen Loch zu sein, obwohl es hier fast genau so dunkel war. Doch im nächsten Moment erschrak ich mich fast zu Tode. Denn eine metallische Stimme verkündete: «Willkommen im 18. Jahrhundert!». Es musste ein Traum sein. Ich konnte nicht viel erkennen, aber es sah aus wie ein Dorfplatz. Neben mir war ein Stein, auf den ich mich setzen wollte, um mich zu erholen. Der Stein war ungewöhnlich weich, aber da ich sehr erschöpft war, machte ich mir keine Gedanken. Als der Stein sich aber zu bewegen begann, machte ich mir Gedanken. Konnten sich Steine plötzlich bewegen? Ich glaube, ich war ziemlich durcheinander. Der Stein begann auch noch zu sprechen: «Hey, geh runter!». Jetzt war ich mir ganz sicher, dass ich träumte. Aber weil ich so verdattert war, ging ich vom Stein herunter. Ups, es war gar kein Stein, es war ein Junge, ungefähr in meinem Alter. Ging es ihm genauso wie mir? «Wo sind wir hier?», fragte ich schüchtern. «Hast du vorhin nicht zugehört?», fragte er zurück. Er hatte diese metallische Stimme also auch gehört. «Weisst du, wie wir zurückkommen?», wollte ich von ihm wissen, vielleicht hatte er ja eine Idee. «Nee, du?». Sehr gesprächig war er ja nicht, aber ich schlug trotzdem vor, uns mal ein bisschen umzuschauen. Vielleicht fanden wir ja etwas, das uns weiterhelfen konnte. Kurz darauf fanden wir tatsächlich etwas. Wir sahen zwei Gestalten mit zerzausten Haaren und schmutziger Kleidung, nämlich uns, in einem sauber polierten Spiegel. Auf dem Spiegel war auch noch etwas ganz anderes zu sehen, eine Zeitangabe. Aber sie zeigte nicht die Uhrzeit, sondern sie zeigte uns 10 Sekunden an. Wozu? Um zurückzukommen? Ich schaute zu... Stimmt, er hatte sich nicht einmal vorgestellt. Also ich schaute zu ihm, doch er war nicht mehr da. Mir wurde schwindelig und als ich wieder zu mir kam, war wieder alles schwarz um mich. Doch dieses Mal kam ich nicht wieder heraus. Ich war darin gefangen. Das war mein Ende.

Lorena Di Sante, Klasse 6a

Schulhaus Sprengi

Erlenstrasse 1

6020 Emmenbrücke