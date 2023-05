Klub der jungen Geschichten Das Ende war nah! Robin Brun, Sempach, 5.Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich schüttelte mich und Bemerkte das das Licht weg war. Ich stieg die Treppe wieder hinauf dort war meine Mutter und sagte „Robin gehe bitte auf dein Zimmer“. Als ich die Treppe rauf ging wurde ich nachdenklich. Ich wälzte mich die ganze Nacht hin und her, bis ich beschloss in den Keller zu gehen, um nachzuschauen, ob das Licht wieder da war. Als ich die knarrende Treppe runter ging, traute meinen Augen kaum alls ich das Licht wieder erblickte. Ich ging langsam auf den grossen Schrank zu. Meine Hand zitterte als sie auf der kalten und eisigen Türklinke lag. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und öffnete den Schrank . Ich merkte wie mein Adern gefrieren. Ich riss die Türe zu und wollte verschwinden doch das Grosse Portal sog mich, ohne zu fragen in sich hinein. Als es mich komplett verschlungen hatte wusste ich nicht mehr, wo ich bin. Ich sah mich um, es war dunkel in einem dichten Wald, auf einer Kleinen Lichtung. an dem Baumen hingen schwarze Lappen. Als ich mich aufrappelte, sah ich Sachen an mir vorbeihuschen, es war gruselig still. Ich schrie nach Hilfe, doch ich merkte das ich das besser nicht gemacht hätte. Ich wusste nicht warum aber irgendwie schien es mir alls Fehler. Ich hörte bedrohliche Geräusche, die immer näherkamen. Ich hoffte es würde ein wunder passieren. Doch es passierte nichts. Ich rannte um mein Leben. Ich rannte und rannte bis ich mir sicher war, das ich sie abgehanckt hatte. Ich sah mich nach einem guten Versteck um. Ich hüpfte hinter einen grossen Busch, und späte darüber. Hinter einer Ecke sah ich etwas Grusliges aufleuchten. Ich wusste nicht, was es war, also blieb mir nur eins. Ich spähte um die Ecke. Doch ich hätte es besser nicht getan. Diesen Anblick werde ich in meinem ganzen Leben nicht mehr Vergesse! Ein unheimliches Grosses schleimiges Verzotteltes wesen mit Roten Augen sah mich bedrohlich an. Es Frass gerade ein paar Schafe auf. Doch alls es mich erblickte, Rannte es auf allen Vieren auf mich los. Ich schrie „AAAAHHHHHHHHHH“ Es Riess sein Riesenmaul auf und da hörte ich „Pip Pip Pip Pip Pip “ meine Mutter rief von unten „Robin aufstehen“. Alls ich die Augen öffnete sah ich das ich aus meinem Bett gefallen bin. Ich war froh, dass es nur ein Traum war. „Aber war es den nur ein Traum?“ Alls ich nach unten ging, merkte ich das ein Licht aus dem Keller schien. Ich riss die Kellertüre zu. Im Moment hatte ich genug von Abenteuer. Als ich mein Zmorgen ass fragte ich mich, von wo das Licht im Keller kommt. Aber alls ich mich an den Schrecklichen, Grusligen, Bösen, aufregenden, seltsamen, furchterregenden Traum erinnerte, vergass ich in den Keller zu gehen.