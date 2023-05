Klub der jungen Geschichten Das etwas unerwartete Happy End Alina Bucher, Flühli, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich wusste nicht was ich tun sollte. Doch ich entschied mich den Schrank zu öffnen. Ich dachte mir ich steige mal hinein, aber das war wohl die falsche Entscheidung. Ich fiel hinunter und war ohnmächtig. Ein paar Minuten später kam mein Freund. Er war wohl schlauer als ich und sah die Leiter die an der Wand zu mir hinunter führte. Als er dann heil bei mir unten ankam und merkte, dass ich ohnmächtig war, rief er sofort die Ambulanz. Zehn Minuten später lag ich im Krankenwagen, eine Ärztin und mein Freund neben mir. Als wir wenig später im Ersatzspital (da der richtige momentan in Umbau ist) ankamen, stellte man fest, dass meine beiden Beine gebrochen und ich eine Gehirnerschütterung hatte. Nach 2 Tagen ging es mir schon wieder besser, aber so fit, dass ich nachhause hätte gehen können war ich schon noch nicht. Als ich zur Abwechslung mal nach draussen sah, sah ich da ein Mann. Etwa gleich alt und gleich gross wie ich. Er stand vor der verschlossenen Tür des normalen Spitals (der ja momentan im Umbau ist). Ich dachte mir so schon komisch aber das muss mich ja nicht interessieren. Es klopfte an der Tür, ich sagte Ja und mein Freund kam hinein. Er verhielt sich irgendwie komisch. Und als ich sah das seine Lippen irgendwie komisch Rot waren war mir klar das da wahrscheinlich eine andere Frau im Spiel war. Als er dann noch sagte:,, Ach war das Gestern so schön mit Stephanie’’. Ich sagte nur so:,, Ich heisse übrigens Alisha und nicht Stephanie, aber sehr spannend.’’ ,,Wenn du das schonmehrere male gemacht hast ist es aus mit uns’’! ,,Ehm OKAAAAAAAAY ja eigentlich also ja eigentlich habe ich also ja schon’’, antwortete er. ,,Dein voller ernst?’’ ,,Okay in diesem Fall ist es aus mit uns, Gehe aber subito.’’ Ein paar Minuten später kam ein Arzt hinein, irgendwie kam mir dieser Arzt bekannt vor. Plötzlich kam es mir in den Sinn. Der Arzt stand vor der verschlossenen Tür des Spitals der momentan immer noch im Umbau ist. Ich hörte wie er irgendetwas vor sich hinmurmelte. Und zwar: Phu, zum Glück bin ich bei der wunderhübschen junger Dame und nicht bei der alten schrumpeligen Frau neben an die mich behandelte wie ich ihr Schosshündchen wäre und dabei immer den gleichen Satz vor sich hin murmelte und zwar: «Brav so mein Hündchen brav so.» «Ach ja Guten Tag, was haben sie denn? Und welche Medikamente braucht man dafür?», das fragte er mich. Ich war ganz schön erstaunt, ich dachte mir schon da das da wahrscheinlich etwas nicht stimmt. Aber egal kommen wir wieder zur Sache. Er sagte dann doch noch, och ja , Entschuldigung, ich bin ja hier der Arzt und nicht sie. ,, Ich glaube das hier ist das richtige Medikament’’, sagte der Arzt zu mir. ,,Ich habe dieses Medikament noch nie genommen’’ antwortete ich zurück. Wie gesagt dieser Arzt kam mir ganz schön komisch vor, er weiss nicht was ich habe (obwohl man das deutlich sieht, da meine beiden Beine in einem Gips stecken.) und er weiss nicht welche Medikamente man dafür brauchte. Als er am nächsten Tag wieder die Türe hereinstolziert kam, sah er mich ganz schön verliebt an. Ich dachte nicht viel dabei. Er lief auf mich zu wie er ein Schwein wäre das gerade den Wettbewerb im Schnelllauf gewonnen hätte. So glücklich sah er aus. Kurz bevor er vor meinem Bett war biegte er nach rechts Richtung Fenster ab. Als er am Tisch stehen blieb, sah ich nur wie er da etwas faltet, was erkannte ich nicht. Kurz darauf kam etwas auf mich zugeflogen. Es war ein Papierflugzeug. Ich sah zum Tisch, doch der ,,Arzt’’ war weg. Ich öffnete das Flugzeug und sah lauter Herzen. Ich las ein Stück weit und merkte schnell dass das eine Liebenserklärung ist. Es war ganz schön erschreckend, da ich das ja gar nicht aber wirklich überhaupt nicht erwartet habe. Obwohl ich ihn schon auch nett und hübsch finde. Zu Unters stand da noch:

«Willst du mit mir gehen, Ja / Nein?» Okaaaay, ganz schön komisch, ein Arzt der sowas schreibt. Wie schon gesagt hübsch und Nett finde ich ihn schon sehr. Aber das ich das gerade entscheiden müssen, wäre doch gerade zu viel gewesen. Ein paar Tage später kannte ich den Arzt (Enea) schon sehr gut, und hatte ab und zu auch Schmetterlinge im Bauch. Ich entschied mich die Antwort ,,JA’’ anzukreuzen. Ich legte den Zettel wieder auf den Tisch. Als Enea (der Arzt) wieder reinkam sagte ich zu ihm:,, Ehm, ich glaube da ist was auf dem Tisch für sie. Er lief dahin und sah meine angekreuzte Antwort. Er sah mich ganz schön erstaunt an. Ich stand auf, lief zu ihm und wir umarmten uns. Ja wie ihr seht, auch so kann eine schöne Liebesgeschichte entstehen, Enea und ich sind nämlich ein wunderbares glückliches Paar. Schon bald läuten für uns beide die Hochzeitsglocken, denn wir werden nächstens Eltern, da ich bereits im vierten Monat schwanger bin.