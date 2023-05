Klub der jungen Geschichten Das Experiment Silvan Thomet, Udligenswil, 3. Oberstufe

(chm)

Das Experiment

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag.

Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Ein Lächeln, etwas das heutzutage ziemlich selten war, den seit dem grossen Ereignis ist alles anders, ein lächeln, eine Seltenheit und die Erde auch ganz anders als sie auch mal war. Aber von vorne….

Vor langer langer Zeit gab es eine riesige Naturkatastrophe, die alles um uns verwüstete, Infrastruktur begann zu fallen und die Menschen starben nach und nach an dem Staub, der durch die ganzen Trümmer verursacht wurde. Auf der ganzen Welt herrschten solche Probleme. Es war wie eine Multikatastrophe, denn auf der ganzen Welt gab es Erdbeben, Tornados, Vulkanausbrüche, das volle Programm. Aber man lernte auch damit umzugehen und die Menschheit begann sich weiterzuentwickeln. Den Menschen entwickelten sich zu anderen Lebewesen, sie bekamen spezielle Lungen und wurden sehr viel intelligenter. Auch die Augen und die Ohren wurden grösser. Die Aufmerksamkeit, der sonst am Handyhängenden Teenager steigerte, sich auch extrem, den es bestand dauernd die Gefahr, dass ein weiteres Gebäude einstürzte.

Nun 100 Jahre später hat sich kaum etwas geändert, ausser die Bevölkerungszahl, die ist nur noch ein 1000 stel von dem was sie mal war. Wir leben in kleinen Zivilisationen und jeder hilft jedem, egal wie reich oder arm man ist. Ein Lächeln ist hier eine Seltenheit und mich macht es sehr glücklich wieder eines nach Jahrzehnten zu sehen. Es freute mich doch zurücklächeln konnte ich nicht, den eine Zivilisation in der Nähe kündigte uns einen Sturm an. Also ab nach unten. Ich lief in Richtung an mehreren Ruinen vorbei, bis ich ein halb stehendes Gebäude sah. Ich betrat es und ging hinunter.

Hier war mal eine grosse Metrostation, leider sind einige Metrotunnel eingestürzt, was es schwer machte zu anderen Zivilisationen zu kommen. Unten waren schon einige meiner Kollegen, die nur glücklich waren, dass ich auch schon hier bin. Gemeinsam machten wir uns dann auf den Weg zum tiefsten Punkt. Angekommen begrüssten wir noch die anderen, wir sind etwa 200 Leute hier unten, die täglich ums Überleben kämpften. Hier unten war ein Savespace, wir pflanzen hier alles Mögliche an. Wir ernähren uns Tagtäglich von einer speziellen Pflanze, welche Samen mit einem Kometen auf die Erde geschossen wurde. Es war ein Weltwunder, den diese Pflanze macht satt und wächst innert wenigen Tagen. Sie ist violett und schlängelt sich um Untergrundstangen, an ihr hängen Früchte, ähnlich wie Erdbeeren einfach sind die Früchte davon weiss. Das Beste am Ganzen ist, dass sie keine Ressourcen braucht, weder Erde noch Wasser, diese Pflanze ist ein Geschenk des Himmels.

Die Zeit hier ist hart aber man gewöhnt sich dran. Der Tornado rückte näher, wir hörten ihn ober uns drüber gehen, ein Krachen und schäpern. Es beunruhigt mich jedes Mal aufs Neue. Allen geht es gleich wir möchten möglichst schnell hier weg, denn unsere Station beginnt einzustürzen. Immer mehr Risse an den Decken. Alles war heruntergekommen und nicht wirklich etwas Schönes mehr.

Oben öffneten sich die Türen und jemand kam herein. Die Obdachlose, aber wie war das möglich bei diesem Sturm? Sie kam hinunter und sagte in einer Roboterstimme:»Mitkommen». Ich wurde nach oben mitgenommen, da standen hochmoderne Raketen. Mir wurde gesagt ich solle einsteigen, was ich auch gemacht habe. Wir folgen los in Richtung Mars oder das, was ich glaubte Mars war. Als wir näher kamen mit der Rakete begann ich alles zu begreifen, den dies war die Erde, in ihrer grünen und lebendigen Form, wie wenn nie etwas passiert wäre. Aus einem Lautsprecher knisterten folgende Worte: «Experiment beendet»