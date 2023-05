Klub der jungen Geschichten Das falsche Kind Lydia Schneeberger, Ennetbürgen, 3. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Mein Bruder Oliver und ich hatten Schulden bei einer Gang. Wir sollten etwas Illegales verkaufen, aber haben es dann verloren oder besser gesagt, wurde es uns gestohlen. Also mussten wir das Geld anders auftreiben.

Eigentlich hatten wir nie vor, so etwas zu machen, aber wir brauchten wirklich Geld. Unser Vater hat uns verlassen, als wir noch klein waren und unsere Mutter starb bei einem Autounfall. Den Auftrag, den die Gang uns gab, sollten wir nicht vermasseln. Der Auftrag war auch nicht schwierig. Wir mussten nur das Kind entführen und es zur Gang bringen. Sie gaben uns einen Namen und schon machten wir uns auf den Weg. Das Kind hiess John Smith und seine Eltern sind sehr reich. Sie haben eine grosse Firma, die Handys verkauft.

Wir wussten nicht, wie das Kind aussah, darum gingen wir am nächsten Tag in die Schule und erkundigten uns über ihn. Wir gaben der Lehrerin an, wir wären von einer Zeichnungsagentur und der Junge hätte etwas gewonnen. Darum bräuchten wir die Informationen über ihn, um ihm den Preis zu schicken. Daraufhin gab die Lehrerin uns ein Bild von ihm und ein paar andere Daten.

Nach der Schule warteten wir auf dem Nachhauseweg auf ihn, um ihn uns zu schnappen. Der Junge kam und schon hatten wir ihn gepackt. Wir zerrten ihn ins Auto und fesselten ihn. Dann fuhren wir zum Treffpunkt, den uns die Gang gesagt hatte. Wir fuhren in die Einfahrt und da standen auch schon ein paar Männer aus der Gang. Die Männer machten den Kofferraum auf und nahmen den Jungen heraus. Sie nahmen ihn mit und wir sollten draussen im Auto auf weitere Anweisungen warten.

Nach etwa 30 Minuten kamen sie heraus und zerrten uns aus dem Wagen. Ich hatte Angst, denn ich wusste nicht, was passieren würde. Sie brachten uns zum Boss und er sah sehr wütend aus. Er sagte, dass es der falsche Junge war. Ich war sehr überrascht, da ich es mir nicht erklären konnte. Eingeschüchtert versuchte ich zu erklären, dass seine Lehrerin uns gesagt hatte, er sei es, doch er wollte nichts davon wissen.

Er befahl mir, den Jungen verschwinden zu lassen, da niemand unseren Standort erfahren durfte. Also ging ich nach hinten in einen kleinen Raum und sah den kleinen Jungen an einen Stuhl gefesselt. Er hatte eine Platzwunde am Kopf. Vorsichtig schnitt ich seine Fesseln durch, worauf er schwankend aufstand. Er sah sehr bleich und hilflos aus, weshalb ich nicht voll gefasst war. Diese Chance nutzte er. In einem Moment hielt ich noch seinen dünnen Arm, im nächsten warf er sich gegen mich, wodurch ich mein Gleichgewicht verlor und hinfiel. Sofort rannte er durch die Tür und schloss sie hinter sich ab. Fluchend warf ich mich dagegen, doch er hatte sie von aussen abgeschlossen. Wütend über meine Dummheit, trat ich auf die Tür ein, bis sie nach einer Zeit krachend aus dem Türrahmen fiel. Schnell nahm ich die Verfolgung auf, doch der Junge war bereits weg.

Panisch dachte ich an einen Weg, das dem Boss zu sagen, doch in der Panik fiel mir nur etwas ein. Ich entschloss, unterzutauchen. Ich sah, wie mein Bruder mich mit besorgtem Blick anschaute und wusste, dass sich unsere Wege jetzt trennen würden. Die Tränen stiegen mir in die Augen, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich umarmte ihn, sagte Lebewohl und tauchte unter. Niemand hörte jemals wieder von Oliver oder von mir.