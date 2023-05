Klub der jungen Geschichten Das Falschgeld Mick Ripphausen, Adligenswil, 1. Oberstufe

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, der seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. (Ich war in einer Berghütte in den Ferien.) Ich rannte hoch in die Berghütte und holte meine Taschenlampe, ein Seil, eine Flasche Wasser und mein Kollege. Wir gingen wieder in den Keller, wo der staubig, alte und kaputte Schrank mit dem Licht stand. Doch das Licht war aus und der Schrank verschlossen. Wir machten den Schrank auf und schalteten unsere Taschenlampen ein. Doch der Schrank war leer und wir suchten ihn ab und fanden einen Hebel, wo eine Bodenluke aufging. Ich entschied mich da runterzuspringen. Unten waren weiche Kissen, die mich auffingen. Ich rief meinem Kollegen, dass er auch runterspringen soll, zuerst warf er den Rucksack runter und dann sprang er auch. Als wie uns unten umgesehen haben, sahen wir ein Gang, der in einen Stollen führte. Wir dachten uns nichts dabei und liefen hinein. Doch der Gang endete unerwartet und er endete in einem ganz normalen Zimmer mit schöner Beleuchtung und einer Küche, einem Bett und einem Badezimmer. Doch dann entdeckten wir eine sehr seltsame Maschine, es war eine illegale Gelddruckmaschine. Wir wollten gerade wieder gehen, als zwei sehr grosse und kräftige Männer kamen, es war der Berghüttenbesitzer und der Koch. Sie wollten uns packen, doch wir waren flinker und konnten uns retten. Wir liefen so schnell wir konnten. Ich dachte der Gang ist derselbe wie wir gekommen sind, aber das war er nicht. Es gab irgendwo eine Abzweigung, die wir übersehen haben mussten. Trotzdem liefen wir weiter in diese Richtung und tatsächlich fanden wir einen Ausgang, der aber etwa 1km über der Berghütte war, wir waren auf dem Gipfel eines Berges. Wir suchten so schnell wir konnten den Wanderweg und liefen zurück zur Berghütte. In der Berghütte gingen wir direkt zu unseren Eltern und erzählten ihnen das, zuerst glaubten sie uns nicht, doch dann zeigten wir ihnen den Gang und sie glaubten es uns, wir gingen direkt zur Polizei und die Beiden wurden festgenommen.