Klub der jungen Geschichten Das farbige Portal Timeo Häfliger, Sursee, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hatte. Ich öffnete mutig den Schrank. Ein grosser Lichttunnel erschien vor mir. Ich kletterte in den Schrank und sofort wirbelt es mich durch den Lichttunnel. Plötzlich landete ich auf einem steinharten Boden. Rund um mich hatte es viele grosse Bäume und Büsche. Aus einem Busch raschelte es. Ich bekam Angst und versteckte mich hinter einem Baum. Das Rascheln wurde lauter und aus dem Busch flog eine riesige Libelle. Wo bin ich da nur gelandet? Zum Glück hatte ich meinen Kompass im Sack und ich beschloss Richtung Süden zu laufen. Schon bald kam ich an einen Fluss. Er war klein und hatte eklige Frösche. Ich traute meinen Augen kaum: da waren drei Compsognathus Dinosaurier. Ich traute mich keinen Schritt näher, da dies Fleischfresser sind. Ich lief dem kleinen Fluss entlang. Unterwegs bekam ich Hunger. Durst hatte ich auch. Darum ass ich eine stinkende aber feine grüne Frucht. Ich trank Wasser vom Fluss. Dann stiess ich auf einen jungen Xiaosaurus. Er schaute mich neugierig aber freundlich an. Langsam lief ich weiter, doch der kleine Dino folgte mir. Ich hielt an und streckte ihm eine Frucht entgegen. Der Xiaosaurus ass die Frucht und kuschelte sich an meine Beine. Es wurde Nacht und wir suchten nach einem Unterschlupf zum Übernachten. Schnell fanden wir eine kleine Höhle. Wir legten und hin und schliefen sofort ein. Am nächsten Morgen stampfte etwas vor unserer Höhle. Da war ein riesiger Dino. Es war ein grosser Brachiosaurus. Ich stieg aus der Höhle. Der Brachiosaurus senkte seinen Kopf und ich kletterte darauf. Er hob den Kopf wieder und ich sah über die ganze Landschaft. War das schön! Viele schöne Blumen, sie waren ebenfalls riesig. Danach rutschte ich seinen Hals runter und landete neben der Höhle. Der Xiaosaurus und ich liefen wieder Richtung Süden aus dem Wald heraus. Wir kamen auf eine grosse Wiesenlandschaft mit grossen, farbigen Blumen. Plötzlich waren wir von Fabrosauren umgeben. Sie schauten uns hungrig an. Ich bekam Angst. Doch dann hörte ich von weitem wieder das Stampfen. Es wurde lauter und lauter und aus dem Wald heraus kam Brachiosaurus vom Morgen. Das laute Stampfen und die Grösser verscheuchten die bösen Dinos. Da hatten wir noch einmal Glück gehabt. Wie aus dem Nichts erschien ein Schrank, der leuchtete auf der Blumenwiese. Ich umarmte meine neuen Freunde und öffnete dann die Türe des Schranks. Sofort wirbelte es mich wieder herum und als ich die Augen öffnete, lag ich im Keller. Ich bin mir sicher, dass ich das nicht geträumt habe. Meine Mutter ruft mich zum Abendessen. Es gibt Thai. Meine Mutter fragte mich, was hier so stinkt. Ich sagte ich hätte viel Sport gemacht, dabei war es diese Frucht von der Jurazeit. Es war sehr abenteuerlich.