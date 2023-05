Klub der jungen Geschichten Das Flakon Hanna Merz, Ennetbürgen, 3. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Meine Füsse berührten den kalten Beton, wodurch mir ein Schauer über den Rücken lief. Ich hasste den Keller. Das kalte Licht ergoss sich über den hässlichen Grauton des Bodens, während die kreideweissen Wände den Raum umgaben. Die Bilder von Verwandten hingen an diesen, lächelten mir zu, als ob sie hier waren. Das waren sie aber nie. Mein ganzes Leben lang wurde ich übersehen, ausgenutzt oder gar angeschaut. Niemand war für mich da, und als meine Schwester Krebs bekam, kümmerten sich alle nur um sie. Ich musste mich allein erziehen. Jetzt liegt sie seit einem Jahr im Krankenhaus und kann sich nicht mehr selbst helfen. Normalerweise würde ich mich um sie sorgen, aber das hat in meinem Leben momentan keine Zeit. Ich lief in Richtung Schrank, aus dem ein mystisches Licht drang. Mein Kopf legte ich schief, als ich neugierig das Vertiko öffnete. Drin lag ein kleines leuchtendes Fläschchen. Ich kniff die Augen zusammen, um mich vor dem grellen Licht zu schützen. Das Flakon war von einer blauen Aura umgeben, mit einem braunen Korken zugestopft. Wieso lag es hier? Vorsichtig nahm ich es in die Hände. Ich betrachtete es von allen Seiten, bis mir ein Kleber an der Unterseite des Fläschchens auffiel. «Rekonvaleszenz des Krebses», stand mit verschnörkelter Schrift. Mein Herz fing an zu pochen, kalte Schweisstropfen sammelten sich auf meiner Stirn, während sich Gänsehaut wie Feuer auf meiner Haut verbreitete. «Das kann doch nicht wahr sein…», wollte ich mir einreden, obwohl ich genau wusste, dass es doch sein könnte. Meine Grossmutter hatte mal von einer Substanz geredet, die Krebs heilen könnte. Natürlich hatte ich das nicht geglaubt, aber jetzt da ich so ein rätselhaftes Objekt in meinen Händen hielt, war ich anderer Meinung. Vorsichtig griff ich nach dem Korken, zog daran… «Was machst du da?», fragte mich eine bekannte Stimme, die ich hasste. Mein Vater. Rasch versteckte ich das Objekt hinter meinen Rücken und liess es in meine Hosentasche gleiten. «Nichts», sagte ich sanft, «ich suche nur nach meiner Wäsche.» Er starrte mich an und ich wusste, dass ich aufgeflogen bin. «Du weisst, dass du nicht allein in den Keller darfst», er ging langsam auf mich zu, als er abrupt stoppte. Sein Blick wanderte zum offenen Schrank, danach zu mir. Er wusste, dass ich es hatte. Ich wollte an ihn vorbei, aber er schob mich in die Ecke. «Gib mir es», hauchte er, «gib mir das Fläschchen.» Aber ich wollte nicht. «Nein», hauchte ich zurück und verengte meine Augen. Ich sah, wie sich Wut in ihn ausbreitete, wie seine Pupillen wuchsen. «Gib. Mir. Das. Fläschchen», wiederholte er sich, diesmal lauter und kräftiger. Erneut versuchte ich an ihm vorbeizugehen, aber er schob mich einfach wieder zurück. Diesmal war es mir genug. «Nein!», fuhr ich ihn an, «das ist das erste Mal im Monat, dass du mit mir sprichst. Und zwar nur, weil es meine Schwester angeht. Es reicht! Ich bin auch Teil der Familie. Wenn es heisst, dass ich endlich gesehen werde, dann muss ich diese Flasche zerstören.» Erstaunt sah er mich an: «Das… Das meinst du nicht ernst.» Ich nahm die Flasche in meine Hand, sah ihn in die Augen und warf sie auf den Boden. Glassplitter flogen durch die Luft, mein Vater schrie auf. In diesem Moment wurde mir bewusst, was ich tat. Meine Augen fingen an zu wässern und in hielt sie zu. Ich schluchzte und wusste nicht, wieso ich das getan hatte. Nur etwas war mir klar: Ich hatte meiner Schwester das Leben genommen.