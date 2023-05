Klub der jungen Geschichten Das Fortnite-Kiddy Nico Hofstetter, Udligenswil, 5. Klasse

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann, leider zu sicher. Gehen wir lieber mal zum Anfang. Sein Name ist Justiniolo, aber alle nennen ihn Justin.

Eigentlich nennt nur seine Familie ihn Justin weil er hat keine Freunde. Seine Freunde sind Peely`s also Skins in Fortnite. Justin spielt sehr sehr sehr sehr sehr oft Fortnite. Pro Woche gibt er etwa 50 bis 100 Fr. aus. Das Geld hat er von seinen Eltern aber sie wissen nichts davon. Justin nimmt einfach ihre Kreditkarten. Sie merken es nicht weil sie meinen das gehört zu den Stromrechnungen. Eines Tages ging Justin wieder an seine PS4. Er landete bei Mega City, auf einmal wird er eingesaugt. Justin: „Ahhhhhhhhhhh“.

Er war in Fortnite. Justin fand es cool aber er hatte auch Angst. Das Coole war er konnte viel schneller bauen als sonst. Er hatte aber Angst was passieren könnte wenn er stirbt. Er lief einfach in Fortnite herum und schaute sich die wunderschöne Landschaft an. Er lief zu einem Spiegel er schaute sich im Spiegel an, er war ein Peely auf Deutsch heisst das Bananenschali. Peely`s sind Bananenskins. Die Feinde von Peely`s sind Fishsticks auf Deutsch Fischstäbchen. Justin sagte: „ Eigentlich ist das komplett komisch Bananenschalis gegen Fischstäbchen“. Justin holte den epischen Sieg. Eine neue Runde fing an, man fliegt immer zuerst mit einem blauen Bus namens Battlebus. Alle Spieler sprangen aus dem Bus ausser Justin, er kletterte auf den Bus, dann nahm er ein Jetpack und flog soweit hoch bis zum Peelyplanet. Alle Peely`s waren so glücklich. Einige Tage später gingen alle zum Tisch weil es gab Mittagessen. Es gab Fischstäbchen. Die Fishsticks fanden das gar nicht cool und jetzt sind wir beim Teil „wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann“. Leider zu sicher, die Fishsticks griefen den Planeten an. Es gab einen riesigen Krieg. Nach 5 Jahren gaben die Peely`s auf und sagten: „ Wir essen nie wieder Fischstäbchen“. Dann wurde Justin von den Peely`s zurück teleportiert. In der richtigen Welt verging keine Sekunde. Justin ging essen, es gab Fischstäbchen! Er sagte: „ Kein Hunger, die von oben schauen uns zu“. Die Mutter von Justin hat nichts verstanden.