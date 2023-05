Klub der jungen Geschichten Das Geburtstagsrätsel Ella Häfliger, Emmenbrücke, 5. Primar

Geburtstagsrätsel

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich rief nach Luna meiner Zwillingsschwester die sofort in den Keller rannte und fragte: «Mia! Warum schreist du so? Ich war gerade am Verzieren unserer Geburtstagsmuffi… warum brennt ein Licht in diesem Schrank der ist doch noch nie geöffnet worden?» «Genau deshalb habe ich nach dir gerufen!», erzählte ich aufgebracht. Luna und ich liefen auf den Schrank zu und öffneten ihn vorsichtig. Ein eisiger Wind blies uns ins Gesicht. Unsere roten Haare wehten nach hinten. Plötzlich fühlte es sich an als hätte ich ein unsichtbares Seil um den Bauch gewickelt bekommen das mich in dieses geheimnisvolle Licht zog. Mein Herz begann zu rasen doch ich konnte mich nicht von diesem Seil befreien. «LUNA! Bist du hier?», brüllte ich. Luna packte meine rechte Hand und drückte sie. «KEINE SORGE! Ich bin hier.», schrie Luna. Das unsichtbare Seil zog mich und Luna so schnell durch das grelle Licht, das man sich kaum verstehen konnte. Nach einer langen halben Minute war der Spuk zu Ende und zu zweit fielen wir in ein Wasserbecken. Ich kletterte aus dem kalten Wasser und half Luna raus. Wir waren beide klitschnass. Das Wasserbecken war in einem Raum der nicht grösser als ein Schulzimmer war. Auf einmal begann sich eine Wand zu bewegen, das heisst sie verschwand im Boden. Vor Luna und mir erstreckte sich eine riesige Bibliothek. Ich rannte hinein denn ich liebe Bücher. Doch Luna blieb misstrauisch vor der Bibliothek stehen und hob etwas vom Boden auf. «Mia.», rief sie im gleichen Moment. Ich lief zu Luna die einen Zettel in der Hand hatte auf dem stand: Was hängt an der Wand?

Ohne Nagel und Band.

Sagt die Antwort laut

Und dann schaut.

«Hmmm….», sagten Luna und ich wie aus einem Mund. «Was ist das nur? » fragte ich mich. «Natürlich!», schrie Luna in diesem Moment laut auf: «Es ist das Spinnennetz!» Fast gleichzeitig nachdem Luna die Lösung aussprach öffnete sich eine kleine Tür am Ende der riesigen Bibliothek. Gemeinsam eilten wir auf die Tür zu und ich öffnete sie vorsichtig. Luna zog schon mal ihre Taschenlampe aus der Hosentasche (die Taschenlampe hatte sie immer dabei denn sie hatte Angst im Dunkeln). Hinter der Tür lag ein kleiner Raum nicht grösser als ein Badezimmer. Neugierig betraten ich und Luna den kleinen Raum. In dem Raum lag noch ein Zettel mit den Buchstaben:

lÖSungswörtEr

«Wieso sind ein paar Buchstaben so gross und dick geschrieben?», fragte ich mich nachdem ich den Zettel gelesen habe. «Vielleicht ergeben diese Buchstaben ein neues Wort. Also ein Wort im Wort.», überlegte Luna laut. Ich las nur die gross und dick geschrieben Wörter: «Also das ergibt Öse.» Kaum hatte ich die Lösung ausgesprochen öffnete sich vor uns das magische Portal. Wir schossen hindurch und waren wieder am Ort wo alles begann. Am Schrank hing schon wieder ein Zettel diesmal stand aber kein Rätsel darauf sondern: Happy Birthday liebe Zwillinge.