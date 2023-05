Klub der jungen Geschichten Das geheime Portal Toni Zberg, Schattdorf, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. In dem Schrank könnte alles Mögliche sein. Ich machte den Schrank auf, da war ein riesiges Portal. Es sah aus, wie eine Wasseroberfläche. Ich streckte meinen Arm ins Portal, nach drei Sekunden gab es einen Ruck. Ich wurde ins Portal gerissen. es fühlte sich komisch an. Es schleuderte mich durch komische Röhren. Es fühlte sich komisch an, wei wenn mein Blut aus dem Kopf gezogen würde. Danach wurde ich ohnmächtig.

Ich erwachten einer Kapsel, es standen viele Leute um mich. Zwei von den fünf Menschen untersuchten mich. Sie fragten mich, wie ich in das Geheimlabor gekommen bin. Es dauerte eine Weile, bis ich die Geschichte erzählt hatte. Einer von den Fünf sagte, dass es fast unmöglich wäre, in der Röhre ohne Spezialkapsel in andere Zeiten zu reisen. Sie fragten mich, wo ich das Portal gesehen habe. Ich sagte, in einem Schrank. Einer sagte, das ist gar nicht möglich. Aber da erklärte der Älteste den Jüngeren: Doch, doch das könnte möglich sein. Es gibt da so eine Geschichte, dass vor hundert Jahren jemand eine intelligente Flüssigkeit gefunden hat. Die Flüssigkeit heisst Luridium. Man kann diese Flüssigkeit nicht rausnehmen, das heisst, du bist stark und unbesiegbar wie rein Superheld. Plötzlich sagte der Älteste: Das heisst, dass dein Vater das Geheimlabor gegründet hat. Ich sagte, aber das heisst, dass das Labor mir gehört? Ich achte mir, darum konnte ich das Portal in marinem alten Schrank sehen. Das müsste heissen, dass mein Vater das Luridium in mich getan hatte, weil mein Traum war, ein Superheld zu sein. Und gleichzeitig hat mein Vater das Luridium in mich getan um es an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Das letzte Wort, das sie gesagt haben, war: Willkommen im Geheimlabor! Alle verbeugten isch gleichzeitig. Da wurde ich auch schon wieder ins Portal gerissen. Zehn Sekunden später stand ich wieder vor dem Schrank mit dem Portal drinnen. Es könnte ein Traum gewesen sein oder auch eine magische Illusion. Ich konnte es fast nicht glauben, was ich da gerade erlebt hatte.