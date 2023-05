Klub der jungen Geschichten Das geheime Zauberbuch Odile Grendelmeier, Stans, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. Doch eines Tages ging ich zum Schrank und öffnete ihn. Da entdeckte ich ein magisches Zauberbuch. Dort drauf stand: «Das magische Zauberbuch». Ich nahm es in die Hand und plötzlich bebte der ganze Keller. Ich erschrak. Aber zum guten Glück ging nichts kaputt. Dann schlug ich das Buch auf und las den Anfang. «Das magische Zauberbuch ist nur für ganz liebe, fröhliche, nette und geschickte Menschen da.» «Bin ich das?», dachte ich. Plötzlich steht im Buch: «Ja, du bist so geschickt, dass du mich gefunden hast.» Da war ich überglücklich, aber auch aufgeregt. Ich fragte mich, wann es los geht. Da steht im Buch: «Jetzt!». Es geht los und ich freue mich mega. Aber wo muss ich hin? Da steht im Buch: «Folge mir!» Ich war ein bisschen unsicher, aber ich ging los. Das Buch fuhr mich an Orte, wo ich noch nie war. Es ist wunderschön, dachte ich. Da steht im Buch: «Ja, es ist wunderbar hier». Dann kamen wir zu einem ganz bösen Bauer. Ich habe ein bisschen Angst und dachte, wo ich wohl hingefahren werde. Da steht im Buch: «In den Zauberwald». Und wieso, fragte ich mich. «Weil nur du uns vom Bösewicht Gargamel befreien kannst.» Da geht es weiter über Stock und Stein bis ich vor einem Baum stehe und im Buch steht: «Hüpf hie rein!» Ich nehme allen Mut zusammen und hüpfe hinein. Es wurde immer kälter und kälter, bis es plötzlich mega warm wurde und ich auf einer grasgrüner Wiese lag. Aber wo ist das Buch, dachte ich. Da steht ein ganz süsser Elefant neben mir und sagt: «Herzlich Willkommen im Märchenland. Ich bin das Buch.» «Du kannst sprechen?», sagte ich verblüfft. «Ja natürlich, im Märchenland können alle sprechen.» «Wo muss ich denn hin?», fragt ich den Elefanten. «Folge mir», sagt der Elefant. Wir gehen über Stock und Stein, bis zu einem Baum. Der Elefant sagt: «Klopf dran, das ist dein nächster Hinweis». Ich klopfe und dann fliegen plötzlich über 10 Tausend Sterne auf mich zu. Da steht plötzlich ein kleines Feenhaus vor mir. «Wir können rein gehen» , sagte der Elefant. Ich gehe in das Feenhaus und sehe sehr viele Esswaren und eine kleine Fee. «Wer bist du?», frage ich sie. «Ich bin Betunia, die liebe Fee vom Märchenland», sagt sie. «Wieso gibt es nur eine liebe Fee?», frage ich sie. «Die zehn bösen Feen hat alle Gargamel hergezaubert». «Das klingt ja schrecklich! Und wieso habt ihr mich ins Zauberland gerufen?», fragte ich. «Weil du das Buch befreit hast und genug schlau warst seinen Anforderungen zu folgen.» «Also warst du gefangen?» «Ja leider, aber zum Glück gibt es ja dich!» Ich würde sehr gerne mit euch noch weiter quatschen, aber ich muss doch euch vom Zauberer Gargamel befreien.» «Stimmt, dafür bist du ja hergekommen.» «Aber wo muss ich dann hin gehen?» «Folg mir, ich komme mit.»

Wir gingen aus dem kleinen Feenhaus heraus und es blendet bis wir wieder vor dem grossen Baum stehen. Dann geht es jetzt los zum nächsten Halt, aber wo ist der? «Der nächste Halt ist beim gefährlichen Ort und zwar im Reich des Gargamels. Siehst du den grünblauen Tempel? Dort müssen wir hin. Aber ich warne dich, es kann gefährlich werden.» Wir laufen über Stock und Stein und nach zwei Stunden sind wir endlich im Reich von Gargamel angekommen. «Aber wo ist er den?», fragte ich den Elefanten. «Er ist gerade am fiese Experimente durchführen, um das Land zu zerstören.» Wir müssen uns beeilen, sonst ist das Land kaputt. «Ja, aber ich habe noch eine Schutzmaske für dich, dass du das Gift vom Sumpf nicht einnimmst. Du folgst mir, oke?» «Ok los, wir gehen durch den Sumpf.»

Als wir vor Gargamels Haus tehen, da sagt der Elefant ganz leise.... Doch bevor er das erste Wort sagen konnte, entdeckte uns Gargamel und wir mussten so schnell wie wir konnten fliehen, damit er uns nicht fängt und tötet. Aber wo muss ich dann hin?, dachte ich. Dann steht am Boden: «Folge mir!». Das mache ich und wir rannten in einen grossen Busch bis wir Gargamel nicht mehr sehen können und wir wieder aus dem Versteck können. Da sagt der Elefant: «Neuanfang und ich wollte dir sagen, dass ich ihm einen heftigen Stromschlag machen werde.» Wir gehen diesmal auf die andere Seite des Hauses. Ich halte die Luft an, weil der Elefant am Stecker für den Strom ist und er den Stecker rauszieht. Das Haus steigt in Flammen auf und Gargamel auch mit. «Geschafft!», sagte ich erleichtert. Da sagt der Elefant: «Jetzt müssen wir nur noch aus dem Tempel und das ist einfach.»

Endlich sind wir draussen und das Märchenland ist gerettet. Aber es ist schon sehr spät und ich muss zurück in meine Heimat, weil meine Eltern machen sich sicher Sorgen um mich. «Komm zu mir nach Hause, ich sorge mich gut um dich und wenn du aufwachst bist du in deinem Bett», versprach mir der Elefant. Es ging zehn Minuten bis wir beim Elefanten zu Hause waren. Es ist ein kleines und schönes Haus. Ich drückte den Elefanten so fest an mich bis ich einschlief. Als ich am nächsten Tag aufwache, war ich in meinem Bett mit einem Plüsch-Elefanten, der aussah wie der aus dem Märchenland. Daneben war eine Fee, die aussah wie Betuni. Ich weiss nicht, ob alles wahr ist oder ich alles nur geträumt habe. Ich bis sehr glücklich, dass ich all das erleben durfte.