Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis des Feuers Leona Zihlmann und Victoria Schlaufer, Sempach, Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller, dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Es war dunkel - finster und beängstigend - das einzige vorhandene Licht drang durch den Schrank. Langsam durchquerte ich den Raum, ich schlich an den alten Möbeln und Spielsachen vorbei und erreichte schliesslich den Schrank. Vorsichtig und mit zittrigen Händen berührte ich den Griff. Er war kühl und als ich ihn aufzog, entdeckte ich etwas völlig Unerwartetes. Was war das? Ich traute meinen Augen kaum - war das ein Portal? Langsam bewegte ich meine Hand darauf zu. Doch als ich es berührte, glitt sie einfach hindurch. Jetzt war ich entschlossen, ich bewegte meinen ganzen Körper darauf zu. Unbewusst hatte ich die Augen zugemacht, doch als ich sie wieder öffnete, blendete mich die Sonne. Es war eine wunderschöne Landschaft, übersäht von Blumen und Sträuchern. Was ich dann sah, raubte mir den Atem. War das ein Einhorn?! Vorsichtig näherte ich mich dem Tier. „Juhu, ein Einhorn!“ War das Beni, mein kleiner Bruder? Schnell drehte ich mich um. „Beni, was machst du denn hier?“, schrie ich. „Genau das wollte ich dich gerade fragen“, antwortete der. „Geh zurück, das ist viel zu gefährlich“, schluchzte ich. „Wieso, Zalicka? Es ist so schön hier“, kommentierte er. Genau in diesem Moment flog ein Drache knapp über dem Boden vorbei. „Schnell weg hier“, rief ich und dieses Mal machte Beni keine Anstalten, mir nicht zu gehorchen. Schnell rannte Beni auf das Portal zu, doch er prallte ab. Ein lautes Schluchzen hallte durch das Land. „Beni!“, schrie ich. Schnell eilte ich zu ihm. Aber Beni rief mir zu: „Halb so schlimm.“ Also wandte ich mich dem eigentlichen Problem zu. Vorsichtig bewegte ich meine Hand langsam auf das Portal zu, doch es war blockiert. Sie waren eingesperrt! Plötzlich ertönte eine Stimme: „Wo das Land und der See getrennte Wege gehen, dort könnt ihr viele Fabelwesen sehen, dort trefft ihr Leute, die sind euch bekannt, ihr werdet sehen, ich hab euch erkannt. Taucht ab in die Unterwasserwelt, entfesselt das Feuer das unter Wasser hält und vertreibt die Dunkelheit für Überlegenheit, Sicherheit, in Ewigkeit und eure Freiheit.“ „Was war das?“, rief ich. Sofort erwachte eine Sehnsucht in mir, denn vor einigen Tagen war meine Mutter spurlos verschwunden, was sollte mein Vater jetzt nur denken? „Na, das war ein Rätsel, kapierst du eigentlich überhaupt nichts?“, äusserte sich Beni. Dann müssen wir es offenbar lösen, dachte ich nur. „Marschieren wir mal zum nächsten See“, flüsterte ich und schon ging es los. Beni sprintete bereits über die Wiese und ich hinterher. Als mein Bruder dort ankam, blieb er jedoch plötzlich stehen, wie versteinert stand er da. Jetzt erblickte ich es auch. Wie ein Blitz drang es durch meine Augen. War das möglich? „Mama!“, schrie Beni bereits. Mit freudenüberfüllten Tränen rannte er auf sie zu. Auch mir kamen die Tränen. Wie ein Gepard schoss ich ebenfalls auf sie zu und fiel in eine tiefe, schon lange ersehnte Umarmung. „Wo warst du? Warst du etwa die ganze Zeit hier?“, fragte ich. „Ihr hättet nicht kommen dürfen, wenn ihr das Rätsel nicht löst und die Aufgabe nicht besteht, werdet ihr nie wieder zurückkehren können. Aber ich glaube, das ist der richtige See“, sagte meine Mutter. „Okay, ich tauche ab. Beni, du bleibst hier!“, antwortete ich. Bevor jemand etwas erwidern konnte, war ich schon im Wasser. Es war stockdunkel, erst jetzt bemerkte ich, dass der See pechschwarz war. Da! Zwei feuerrote Augen. Ein Wasserdrache! Ich überlegte nicht lange. Wie ein Reflex schoss eine grüne Flamme aus meiner Hand. Die Dunkelheit lichtete sich. Sie waren befreit.