Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis des Kellers Nando Steiner, Rothenburg, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich schlich möglichst leise zum Schrank. Plötzlich hörte ich Stimmen! Ich erschrak so fest, dass ich umfiel und die Lampe auf dem Tischlein umwarf. Sie zerfiel in Tausende kleine Glassplitter. Ich wollte mich verstecken, aber ich fand kein Versteck. Deswegen rannte ich so schnell wie ich nur konnte die knarrende Treppe hoch. Doch ich war viel zu schnell, dass ich über meine eigenen Beine stolperte. Ich schlug mein Kopf so fest an, dass ich in Ohnmacht fiel. Deswegen bemerkte ich gar nicht, dass sich die Schranktür hinter mir öffnete. Zwei unheimliche Männer fesselten mich und zogen mich in den Schrank. Etwa 20 Minuten später erwachte ich in einem kalten Raum. Ein schwaches Licht hing von der grauen Decke. Ich war ganz alleine im Raum. Im Boden war eine rostige Luke. Ich versuchte die Luke zu öffnen aber ohne Erfolg. Die Luke war mit einem Zahlenschloss verschlossen. Ich probierte verzweifelt alle Zahlen aus, die mir in den Sinn kamen. Aber ich hatte keinen Erfolg. Plötzlich knarrte es und eine versteckte Tür öffnete sich. Zwei grosse Männer betraten den dunklen Raum, sie gingen mit grossen Schritten auf mich zu. Der eine hatte einen Revolver in der Hand, und zielte auf mich. “ Wie heisst du?”, fragte der Mann mit den blonden Haaren. “ Ich heisse Nando, und wohne im Haus gegenüber”, sagte ich ängstlich.” Was machst du hier?” fragte der Mann. “ Ich wollte der alten Besitzerin des Hauses eine Freude machen. Ich habe mir gedacht ich könnte ihren Keller aufräumen”, antwortete ich. Der Mann sagte nur:”Aha”. Die merkwürdigen Männer verliessen den Raum. Ein schwaches Licht schaltete ein. Jetzt sah ich schon mehr vom grossen und unheimlichen Raum. Ein Zettel hing an der Decke. Darauf stand ein Rätsel es lautet: Wenn du weisst, wie hoch das Haus von Anne ist, weisst du auch die Nummer des Zahlenschlosses. Am Anfang wusste ich nicht, wie ich das Rätsel lösen soll. Aber nach einer Weile wusste ich wie. Die Männer wussten nämlich nicht, dass ich das Wlanpasswort der alten Frau wusste. Das Passwort lautet nämlich 1946, weil die Frau dann geboren ist. Sofort stellte ich das Wlan ein. Leider hatte ich nur noch 15% Akku. Ich musste mich beeilen, sofort öffnete ich Google. Aber ich fand Annes Haus nicht. 13 Minuten suchte ich noch nach der Lösung, aber erfolglos. Mein Akku sank auf 6%. Ich begann zu schwitzen. Meine Hände zitterten und waren eiskalt. Ich spürte mein Herz, wie es raste. Im letzten Augenblick fand ich Annes Haus und deren Grösse. Das Haus ist 11,7 Meter hoch. Kaum hatte ich die Höhe gelesen stürzte mein Handy ab. Ich tippte die Zahlen 117 in das Zahlenschloss ein. Sofort sprang das Schloss auf und die Luke öffnete sich. Ich betrat den unheimlich dunklen Gang. Er führte in die Tiefe. Nach einer Zeit ging es wieder geradeaus. Ich folgte dem Gang weiter bis zum Ende. Dort war wieder eine Luke. Sie war auch mit einem Zahlenschloss verschlossen. Ich probierte den Code 117 wieder. Die Luke öffnete sich mit einem lauten Knarren. Endlich war ich in Freiheit. Ich ging zufrieden nach Hause. Seither ging ich nie wieder in den unheimlichen Keller.