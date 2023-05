Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis des Landhauses Rafael Eicher, Malters, 6. Klasse

(chm)

Das Geheimnis des Landhauses

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann, leider zu sicher», sagte Herr Steiner. Jetzt, einen Monat später, erzählt er folgende Geschichte:

Einen Monat zuvor.

Die vierköpfige Familie Steiner zog in ihr neues, grosses Landhaus am Meer ein. Der Vater, der sich schon sehr freute in sein neues Haus am Meer einzuziehen, meinte zu seiner Frau: «Schau mal der schöne, riesige Garten mit Teich und Meer-Anschluss. Man riecht keinen Stadtdreck mehr! Das wird perfekt! Da bin ich mir sicher!» Da stimmte ihm seine Frau zu. Jedoch war da etwas an dem Haus, das sie verunsicherte. Doch sie erwähnte nichts ihrem Mann gegenüber und liess ihm seine Freude. Es war nämlich schon immer der Wunsch der Familie gewesen, ein Haus mit Garten am Meer zu besitzen.

Am Abend waren alle zufrieden. Tom las ein Buch, seine Eltern schauten Fernsehen und sein Bruder Kilian war in seinem neuen Zimmer.

Es war mitten in der Nacht, als der Vater von einem Traum aufschreckte und nach unten in die Küche ging, um ein Glas Wasser zu trinken. Da bemerkte er Schritte auf dem Dachboden. Die Dachbalken knarzten unter dem Gewicht einer Person, oder was auch immer es sein mochte. Er nahm ein Messer aus der Küche und ging zur Tür, die zum Dachboden führte. Der Vater dachte, dass ein Einbrecher herumlungerte und ging langsam, auf einen Angriff vorbereitet, hinauf! Auf dem Dachboden war niemand. Es roch allerding etwas muffelig und es lagen alte verstaubte Kisten auf dem Dachboden. In den Kisten lagen haufenweise alte Fotos und andere Dinge der Vorbesitzer. Nach ein paar Minuten ging er wieder nach unten und schoss die Tür ab. Doch kaum hatte er sich wieder hingelegt, da polterte es wie verrückt an die Tür, die zum Dachboden hinaufführte. Die ganze Familie erwachte von dem ohrenbetäubenden Gepolter und der muffelige Geruch lag jetzt auch im oberen Gang in der Luft.

Eine Woche später.

Das Gepolter an die Dachboden-Tür hatte nachts immer noch nicht aufgehört und terrorisierte die Familie. Tom, der jüngere der beiden Kinder, hatte sich erkältet und blieb jetzt Zuhause. Am späten Nachmittag lag Tom gelangweilt im Bett. Seine Eltern und sein älterer Bruder Kilian waren einkaufen und Tom war allein zuhause. Da dachte er nach, was da die ganze Zeit auf dem Dachboden herumzulungern schien, und ging angsterfüllt, aber auch neugierig auf den Dachboden. Tom fragte sich, warum es auf dem Dachboden wohl so komisch roch. Es roch nach etwas Verfaultem, doch Tom sah nichts Verfaultes! Er sah sich um. Es war finster, denn es gab keine Fenster auf dem Dachboden und deswegen brachte er eine kleine Taschenlampe aus seinem Nachttisch mit, die einen schwachen Lichtstrahl von sich gab. Die Kisten, die er durchwühlte, enthielten spannende, alte Dinge und er verweilte eine Zeitlang auf dem Dachboden. Doch er fühlte sich irgendwie beobachtet und das machte ihn allmählich noch ängstlicher als zuvor. Wie aus dem Nichts knallte eine Tür zu und Tom erschrak so sehr, dass er seine Taschenlampe fallen liess und nach unten rannte. Tom bemerkte nicht, dass die Tür nicht ins Türschloss fiel und rannte weiter. Zum Glück war es nur seine Familie und nicht ein Einbrecher.

In der Nacht hörte die Familie kein Gepolter und das beruhigte sie. Aber sie wussten leider nicht, wieso es aufgehört hatte. Tom war aufgeregt, denn er fand es so spannend auf dem Dachboden und konnte deswegen nicht einschlafen. Er drehte sich im Bett um und schaute in den Spiegel an der Wand, da bemerkte er, dass unter seinem Bett ihn etwas anstarrte: ein bleiches Gesicht, die Augen starr auf ihn gerichtet. Tom sprang so schnell wie er konnte auf und rannte zu seinen Eltern. Er erzählte alles seinen Eltern, doch leider glaubten sie ihm nicht. Sie meinten er habe nur geträumt und solle wieder schlafen gehen. Doch Tom genügte das nicht. Seine Eltern schauten unter sein Bett und im Schrank nach. Sie sahen nichts und gingen wieder ins Bett schlafen. Tom schaute nochmals unter sein Bett nach und entdeckte ein langes, dunkles Haar! In seiner Familie allerdings hatte alle blonde Haare! Er zeigte es seinem Bruder und der glaubte ihm: «Morgen gehen wir auf den Dachboden und durchkämmen ihn gründlich!» Tom wollte lieber seinen Eltern Bescheid sagen, doch schlussendlich willigte er ein.

Sie hatten den ganzen Tag nie Zeit und konnten sich erst am späten Nachmittag auf den Dachboden schleichen. Tom getraute sich fast nicht, doch er überwindete seine Angst dann doch noch. Sie fanden alte Kisten, die nur für Kilian neu waren und er hob eine grosse Kiste hoch. Anscheinen wollte er sie anschauen. Tom war währenddessen auf der Suche nach der Quelle des Gestankes. Er wurde fündig und schob mit Kilian eine riesige Kiste von der Wand weg. Dahinter war ein Loch, das anscheinend in eine kleine Kammer führte. Sie krochen nacheinander hinein und Tom nahm seine Taschenlampe mit, die er bei seinem letzten Besuch auf dem Dachboden fallen gelassen hatte. In der Kammer war es stockdunkel und man sah ohne das Licht nicht einmal die Hand vor Augen. Tom sah eine alte Matratze auf dem Boden liegen und verfaulte Essensreste aus der Küche. In einer Ecke sass kauernd eine schwächliche Gestalt, die sie anstarrte. Es waren dieselben Augen, die Tom schon unter seinem Bett anschauten! Die Gestalt flüsterte ihnen leise mit krächzender Stimme zu. «Raus… aus… meinem…Haus!» Die Gestalt sprang sie an und sie wichen aus, krochen aus dem Loch in der Wand und rannten nach unten. Diesmal schossen sie die Tür ab und erzählten alles ihren Eltern.

Zwei Wochen später.

Die Familie verkaufte das Haus und zogen liebend gerne in die Stadt zurück. Die Polizei hatte nichts in der Kammer gefunden. Sie meinte aber, bei der Gestalt könnte es sich um den verschwundenen Sohn der Familie handeln, die das Haus vor sechzig Jahren hatte erbauen lassen.