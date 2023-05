Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis des Lichts Talina Georg, Baar, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hatte. Plötzlich blendete etwas in meinen Augen. Es war nicht auszuhalten. Ich rannte mit einem riesigen Schreck aus dem Keller, nahm meine Sonnenbrille und beruhigte mich nur langsam. Ich atmete noch einmal tief durch und ging nochmals ganz langsam in den Keller hinunter. Da war es wieder, das grelle Licht. Ich schlich näher heran und blieb vor dem Schrank stehen. Der Schrank wurde schon sehr lange nicht mehr geöffnet. Das Licht war kaum noch auszuhalten, obwohl ich eine Sonnenbrille aufgesetzt hatte. Ganz langsam und zittrig näherte sich meine Hand dem Schrank, um ihn zu öffnen. Da sah ich plötzlich eine Hand, die plötzlich aus dem Schrank hinauskam und mich hinein zog. Ich schrie laut auf. Als sich meine Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah ich eine bunt gekleidete Person. Der Junge lächelte mich freundlich an. Ich wusste nicht genau, was ich machen sollte. Ich lächelte angestrengt zurück. Die Person begann zu reden. Sie sagte: «Hallo, ich bin Paul und ich bin 16 Jahre alt.» Dann fragte er mich wie ich heisse. Ich antwortete: «Hallo, ich bin Alina.» Der Junge lächelte wieder. Ich fragte ihn mit zittriger Stimme, was er hier machte und wieso er mich in den Schrank gezerrt hatte. Er murmelte: «Entschuldige, aber ich brauche deine Hilfe Alina!» Ich schaute ihn verwundert an. Als ob er meinen Blick verstanden hätte entgegnete Paul: «Ich habe eine alte Uhr von meinem Grossvater geerbt.» Der Junge schwieg wieder. Nach einer längeren Pause sagte er traurig: «Aber sie wurde geklaut!» Paul zitterte wie verrückt. » Beruhige dich!», sagte ich. Es dauerte eine ganze Weile, bis Paul wieder etwas heruntergekommen war. Paul war mir sehr sympathisch und ich wollte ihm helfen. Ich fragte ihn, ob er mich an den Ort führen könnte, wo er die Uhr zum letzten Mal gesehen hatte. Er nickte. Es erstaunte mich, dass der Schrank so gross war. Von aussen kam er mir wie ein ganz normales, altes Möbelstück vor. Ich blickte Paul verwundert an. Er erwiderte meinen Blick nicht und wich mir verlegen aus. Ich konnte ihn gut verstehen, denn mir ging es ja genau gleich. Es fühlte sich so an, als ob wir uns schon lange kennen würden.

Nach einem kurzen Fussmarsch standen wir vor einem riesigen Haus. Ich traute meinen Augen nicht. Das Haus war so hell, dass ich mehrmals blinzeln musste. Ich dachte laut:» Das war es, dieses Haus war das funkelnde Licht.» Tom erwiderte:» Das ist kein Haus, das ist die Mirabelle!» Ich schaute ihn fragend an. Er musterte mich. Ein bisschen süss war er schon und schon spürte ich, wie ich rot im Gesicht wurde. Tom sagte nichts. Er schaute mich fragend an. Dann fiel mir wieder ein, wieso ich überhaupt hier war. Die Uhr, wo hatte er sie das letzte Mal gesehen? Mittlerweile standen wir vor der Haustür der Mirabelle. Paul schloss die Haustür auf, ging hinein und verschwand. Ich sah, dass es drinnen noch viel heller war als draussen. Dann hörte ich, wie Paul mit schriller Stimme nach mir rief. Er schrie, dass ich auch ins Haus kommen sollte. Ich zögerte nicht lange und schon war ich im hell erleuchteten Haus. Als ich das Haus betrat, sah ich sofort, wie er mich zu sich winkte. Ich rannte los. Ich genoss es in diesem Haus zu sein. Ich träumte, wie schön es doch wäre, wenn Paul und ich zusammen in diesem Haus leben würden. Ach, was war das für ein schönes Gefühl. Als ich merkte, dass Paul an meiner Hand zerrte, errötete ich wieder. Er führte mich in einen Raum und fing an zu sprechen. Er erzählte mir, dass er die Uhr hier zuletzt gesehen hatte. Meine Gedanken waren ganz an einem anderen Ort und ich hatte Mühe, Paul zuzuhören. Ich schlug mir an die Stirn. Paul schaute mich verwirrt an. Ich winkte ab. Ich murmelte, dass ich in Gedanken wo anders war. Ich konzentrierte mich darauf, dass ich nicht mehr in meine Träume verfiel.

Ich fragte ihn, ob er eine Lupe hätte. Er bejahte es und gab mir eine Lupe. «Die Uhr lag zuletzt dort», sagte Paul und zeigte auf eine Truhe. Mit der Lupe untersuchte ich sie ganz genau von oben bis unten. Verwundert schaute mich Paul an. «Bist du Detektivin?», wollte Paul wissen. Ich schüttelte den Kopf. Es schmeichelte mir, dass er so über mich dachte. «Alina, kannst du etwas erkennen?» Ich nickte und berichtete ihm, dass ich nur ihn sehen kann. Ich begann zu lachen. Paul lachte auch. Wir beruhigten uns erst wieder, als mir die Lupe versehentlich aus der Hand fiel. Ich entschuldigte mich bei ihm für das Missgeschick. Wir konzentrierten uns wieder auf den Fall. Ich kniff angestrengt die Augen zusammen und überlegte. «Was würdest du in dieser Situation machen Paul?» Paul antwortete, dass er als Dieb die einfachsten Verstecke nehmen würde, da dort niemand suchen würde. Die Idee war gut. Ich staunte, weil ich genau das gleiche überlegt hatte. Wir sind füreinander geschaffen, das spürte ich sofort. Aber natürlich erzählte ich ihm nichts von meinen Gedanken. Wir suchten im Schlafzimmer hinter der Tür, unter dem Bett, im Schrank, unter der Matratze, hinter einem Bild und unter einem Teppich. Alles blieb ohne Erfolg. Ich war enttäuscht, dass wir nichts gefunden hatten. Vermutlich sah man es mir an, denn Paul klopfte mir aufmunternd auf die Schulter. Ich schaute ihn lächelnd an und er blickte mir tief in die Augen. Plötzlich hörten wir ein dumpfes Geräusch. Wir zuckten zusammen und ich sprang vor Schreck auf und riss Paul mit. Er war verwirrt. Ich erklärte Paul, dass ich wissen wollte, von wo und von wem dieses dumpfe Klopfen kam. Wir gingen vorsichtig los. Wir versteckten uns immer wieder hinter Gardinen, Schränken und anderen Gegenständen. Wir wollten nicht gesehen werden. Als das Geräusch nochmals zu hören war, wusste ich genau, von wo es kam. Als ich sicher war, dass wir an der richtigen Stelle waren, hielt ich an. Wir hockten hinter einer grossen Topfpflanze. Als ich sah, dass keine Person ausser uns im Haus war, lief ich in den Raum. Es stellte sich heraus, dass wir im Wohnzimmer waren. Im Wohnzimmer sah ich etwas Silbernes. Es glänzte wunderschön. Ich lief zum silbernen Gegenstand und beugte mich vorsichtig darüber. Ich traute meinen Augen nicht. Es war nicht nur irgendein Gegenstand, es war eine Uhr, eine Armbanduhr. Ich schaute Paul ungläubig an. Ich fragte ihn vorsichtig, ob das die Uhr sei, welche er suchte. Er nickte verlegen. Ich fragte ihn, warum er so ein Drama um diese Uhr gemacht habe. Er antwortete, dass er keine Erklärung hatte. Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich schaute zufällig zum Fenster und da sah ich einen Schatten. Ich blinzelte zwei Mal hintereinander, doch der Schatten war immer noch zu sehen. Ich erkannte, dass der Schatten zu einem Menschen gehören musste. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich rief laut: «Halt, sofort anhalten!» Die Gestalt vor dem Fenster blieb sofort stehen. Ich rannte zum Fenster und riss es auf. Ich sah eine Person. Ich rief ihr zu, dass sie langsam zum Fenster kommen sollte. Die Gestalt machte, was ich ihr sagte. Ich glaube, sie wollte keinen Ärger. Als die Person am Fenster angekommen war sah ich, dass sie ganz normal gekleidet war. Jetzt erkannte ich, dass es ein Junge war. Paul, der hinten gewartet hatte, kam nun auch zum Fenster. Er schaute den Jungen erstaunt an. Paul sagte mir, dass dieser Junge Eduardo hiess und..., ich unterbrach ihn. Ich sagte ihm, dass der Junge mir das schön selber erklären sollte. Der Junge sagte das er Eduardo hiess und dass er 16 Jahre alt war. Eduardo erklärte noch, dass er mit Paul zur Schule ging. Ich schaute Paul ungläubig an. Er nickte nur. Eduardo kletterte durchs Fenster zu uns ins Haus. Paul und ich forderten ihn auf, dass er uns erklären sollte, warum er das gemacht hatte. Eduardo begann zu reden. Er erklärte uns verlegen, dass er das nicht aus Rache oder weil er sauer auf Paul ist, gemacht hatte, sondern weil er eifersüchtig auf Paul sei. Paul fragte ihn warum. Eduardo murmelte, dass er eifersüchtig auf Paul sei, weil er ja mit mir zusammen war. Da realisierte ich, dass sich alles um ein grosses Missverständnis handeln musste, denn Paul und ich waren ja gar nicht zusammen. Er bemühte sich schon so lange um eine Freundin. Das verstand ich sehr gut, teilte ich ihm mit. «Wieso um alles in der Welt hattest du dann die Uhr geklaut?», fragte ich. Eduardo kam wieder zu Wort. Er berichtete uns, dass er das nur getan hatte, um Aufmerksamkeit von mir zu bekommen. Paul und ich schauten Eduardo mit grossen Augen an. «Woher wusstest du denn, dass wir hier waren?» «Ich hatte euch beobachtet. Also eigentlich, wie du in den Schrank gezehrt worden bist.» Ich zuckte mit den Schultern, denn ich war einfach nur erleichtert, dass nichts Schlimmes passiert war und Paul seine Uhr zurückhatte. Ich sagte Eduardo, dass er so was nie wieder tun dürfe. Eduardo versprach es uns. Ich sagte Eduardo, dass wir Freunde bleiben könnten und er nahm dieses Angebot sichtlich erleichtert an. Er verabschiedete sich von uns und schlich wieder in sein richtiges Zuhause.

Ich fragte Paul, ob ich bei ihm übernachten könnte und er stimmte freudig zu. Ich wollte ihm gerne etwas anvertrauen und nahm darum meinen ganzen Mut zusammen und erklärte ihm, dass ich Gefühle für ihn hatte. Und auch, dass ich gerne mit ihm in diesem Haus leben würde. Paul überlegte nicht lange und gab mir zu wissen, dass er genau das gleiche fühlte, wie ich. Wir waren glücklich zusammen und hatten mit diesem Haus ein tolles Zuhause gefunden.