Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis des magischen Buches Lino Oberson, Sursee, 1. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Langsam näherte ich mich diesem Schrank. Als ich vor ihm stand, war ich nervös, hatte aber keine Angst. Ich öffnete die Türe vorsichtig und sah ein Buch mit leuchtenden Buchstaben, die ich nicht lesen konnte. Vorsichtig nahm ich das Buch heraus. Es war sehr schwer und ich konnte es kaum in den Händen halten. Plötzlich hatte ich eine Vision. Ich sah gruselige Gestalten voller Blut. Überall lagen tote Menschen und grosse Pflanzen mit langen Zähnen frassen die Menschen auf. Ich erschrak sehr, warf das Buch in den Schrank und schloss ganz schnell seine Türen. Voller Panik rannte ich aus dem Keller und schloss mich in meinem Zimmer ein. Ich hatte Angst, dass mich diese Gestalten holen.

Später, als ich mich von dieser Geschichte langsam erholt hatte, begann es an meiner Türe zu kratzen. Ich zuckte zusammen und glaubte, dass jetzt die Gestalten mich holen kommen. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und schaute aus dem Guckloch in der Tür. Ich war erleichtert, als ich meine Katze sah. Schnell liess ich sie in mein Zimmer und schloss die Türe wieder ab. Ich brauchte sehr lange, bis ich endlich einschlafen konnte. Ich dachte noch lange über mein Erlebnis nach.

Am nächsten Morgen stand meine Nachbarin vor der Türe. Sie hatte Angst, denn sie fand ihre Katze tot in ihrem Garten. Sie hatte Bissspuren und ihr war das ganze Blut rausgesaugt worden. Es sah gruselig aus. Ich versuchte ihr zu erklären, dass ich eine ganz unheimliche Vision hatte, die dazu passte. Doch sie sprach nur von ihrer Katze und hörte mir gar nie zu. Ich tröstete meine Nachbarin und sie ging dann wieder nach Hause.

Es dauerte fast eine ganze Woche, bis ich nicht mehr immer an meine Vision dachte. Endlich konnte ich wieder ruhig schlafen. Als ich eines Morgens zu meinem Briefkasten schlenderte, lag da etwas auf dem Boden. Als mir klar wurde, was es war, fiel ich fast in Ohnmacht. Es war meine tote Katze! Auch sie hatte Bissspuren, wie die der Nachbarin, und auch sie war komplett ausgesaugt. Sofort hatte ich wieder die Gedanken an mein Erlebnis mit dem Buch im Keller. Voller Panik rannte ich zu meiner Nachbarin und erzählte ihr alles. Ihre Katze, meine Katze, das Buch, der Schrank und meine Vision. Sie glaubte mir immer noch nicht. Doch jetzt war ich vorbereitet und zeigte ihr in meinem Keller den Schrank, aus dem immer noch ein Licht schimmerte. Ich sagte ihr, dass sie das Buch rausnehmen soll. Sie machte es. Am Anfang passierte nichts, doch plötzlich zuckte sie zusammen, liess das Buch fallen und rannte so schnell sie konnte zurück in ihr Haus. Ich folgte ihr.

Zusammen redeten wir dann sehr lange über das Buch. Weil wir so viel Angst hatten, liess sie mich nicht mehr zurück in mein Haus.

In den Tagen nach dem Vorfall sprachen wir viel zusammen und kamen uns durch diese Gespräche immer näher. Gemeinsam beschlossen wir dann, dass wir zusammenleben wollten. Ich zog bei ihr ein und zusammen bauten wir einen hohen Zaun um mein altes Haus, damit das Buch für immer im Schrank eingeschlossen blieb.

Wir erzählten niemandem jemals etwas von unserer Vision und aus diesem Grund wurde dieses Rätsel auch bis heute noch nicht gelöst.